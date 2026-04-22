లఖ్​నవూపై రాజస్థాన్ గెలుపు- రాణించిన ఆర్చర్, జడేజా

LSG vs RR
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 22, 2026 at 11:28 PM IST

LSG vs RR : వరుసగా రెండు ఓటముల తర్వాత రాజస్థాన్ రాయల్స్ గెలుపు బాట పట్టింది. తాజాగా లఖ్​నవూ సూపర్ జెయింట్స్​తో జరిగిన మ్యాచ్​లో 40 పరుగుల తేడాతో నెగ్గింది. రాజస్థాన్ నిర్దేశించిన 160 పరుగుల ఛేదనలో లఖ్​నవూ 18 ఓవర్లలో 119 రన్స్​కు ఆలౌట్ అయ్యింది. మిచెల్ మార్ష్ (55 పరుగులు) ఒక్కడే రాణించాడు. మిగిలిన బ్యాటర్లు విఫలమయ్యారు. రాజస్థాన్ బౌలర్లలో జోఫ్రా ఆర్చర్ 3, బర్గర్ 2, బ్రిజేష్ శర్మ 2, జడేజా, బిష్ణోయ్ చెరో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన రాజస్థాన్ 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్ల నష్టానికి 159 పరుగులు చేసింది. రవీంద్ర జడేజా (43 పరుగులు) టాప్ స్కోరర్. యశస్వీ జైస్వాల్ (22 పరుగులు) వేగంగా ఆడే క్రమంలో ఔట్ అయ్యాడు. వైభవ్ సూర్యవంశీ (8) ఈసారి విఫలమయ్యాడు. ధ్రువ్ జురెల్ (0) డకౌట్ అయ్యాడు. రియాన్ పరాగ్ (20 పరుగులు), హెట్​మయర్ (22 పరుగులు), డొనోవన్ (20 పరుగులు), శుభమ్ దూబే (19పరుగులు) ఫర్వాలేదనిపించారు. లఖ్​నవూ బౌలర్లలో ప్రిన్స్ యాదవ్, షమీ, మోహ్సిన్ ఖాన్ తలో 2 వికెట్ల పడగొట్టారు.

ఈ విజయంతో రాజస్థాన్ పట్టికలో రెండో స్థానంలోకి దూసుకొచ్చింది. ఇప్పటిదాకా ఏడు మ్యాచ్​ల్లో ఐదింట్లో నెగ్గింది. దీంతో 10 పాయింట్లతో రెండో ప్లేస్​లో కొనసాగుతోంది. మరోవైపు, అన్నే మ్యాచ్​లు ఆడిన లఖ్​నవూకు ఇది ఐదో ఓటమి. తొలి మూడు మ్యాచ్​ల్లో రెండింట్లో నెగ్గిన లఖ్​నవూ, తర్వాత వరుసగా నాలుగు మ్యాచ్​ల్లోనూ ఓడింది.

