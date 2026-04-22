మళ్లీ గెలుపు బాట పట్టిన రాజస్థాన్ రాయల్స్- లఖ్నవూపై ఘన విజయం
Published : April 22, 2026 at 11:28 PM IST
LSG vs RR : వరుసగా రెండు ఓటముల తర్వాత రాజస్థాన్ రాయల్స్ గెలుపు బాట పట్టింది. తాజాగా లఖ్నవూ సూపర్ జెయింట్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో 40 పరుగుల తేడాతో నెగ్గింది. రాజస్థాన్ నిర్దేశించిన 160 పరుగుల ఛేదనలో లఖ్నవూ 18 ఓవర్లలో 119 రన్స్కు ఆలౌట్ అయ్యింది. మిచెల్ మార్ష్ (55 పరుగులు) ఒక్కడే రాణించాడు. మిగిలిన బ్యాటర్లు విఫలమయ్యారు. రాజస్థాన్ బౌలర్లలో జోఫ్రా ఆర్చర్ 3, బర్గర్ 2, బ్రిజేష్ శర్మ 2, జడేజా, బిష్ణోయ్ చెరో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన రాజస్థాన్ 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్ల నష్టానికి 159 పరుగులు చేసింది. రవీంద్ర జడేజా (43 పరుగులు) టాప్ స్కోరర్. యశస్వీ జైస్వాల్ (22 పరుగులు) వేగంగా ఆడే క్రమంలో ఔట్ అయ్యాడు. వైభవ్ సూర్యవంశీ (8) ఈసారి విఫలమయ్యాడు. ధ్రువ్ జురెల్ (0) డకౌట్ అయ్యాడు. రియాన్ పరాగ్ (20 పరుగులు), హెట్మయర్ (22 పరుగులు), డొనోవన్ (20 పరుగులు), శుభమ్ దూబే (19పరుగులు) ఫర్వాలేదనిపించారు. లఖ్నవూ బౌలర్లలో ప్రిన్స్ యాదవ్, షమీ, మోహ్సిన్ ఖాన్ తలో 2 వికెట్ల పడగొట్టారు.
ఈ విజయంతో రాజస్థాన్ పట్టికలో రెండో స్థానంలోకి దూసుకొచ్చింది. ఇప్పటిదాకా ఏడు మ్యాచ్ల్లో ఐదింట్లో నెగ్గింది. దీంతో 10 పాయింట్లతో రెండో ప్లేస్లో కొనసాగుతోంది. మరోవైపు, అన్నే మ్యాచ్లు ఆడిన లఖ్నవూకు ఇది ఐదో ఓటమి. తొలి మూడు మ్యాచ్ల్లో రెండింట్లో నెగ్గిన లఖ్నవూ, తర్వాత వరుసగా నాలుగు మ్యాచ్ల్లోనూ ఓడింది.