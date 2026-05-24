ETV Bharat / sports

రాయల్స్ 'రైట్ రైట్'- ముంబయిని చిత్తు చేసి ప్లేఆఫ్స్​కు దూసుకెళ్లిన రాజస్థాన్

ముంబయిపై రాజస్థాన్ ఘన విజయం- తప్పక నెగ్గాల్సిన మ్యాచ్​లో పరాగ్ సేన ఆల్​రౌండ్ షో- ముగిసిన ప్లేఆఫ్స్​ రేసు!

Mumbai vs Rajasthan
Mumbai vs Rajasthan (Source : Associated Press)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 24, 2026 at 7:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

MI vs RR IPL 2026 : ముంబయి ఇండియన్స్​పై రాజస్థాన్ రాయల్స్ సత్తా చాటింది. ప్లేఆఫ్స్​కు అర్హత సాధించాలంటే తప్పక నెగ్గాల్సిన మ్యాచ్​లో అల్​రౌండ్ ప్రదర్శనతో రాణించింది. ముంబయిపై 30 పరుగుల తేడాతో నెగ్గి ఆఖరి ప్లేఆఫ్స్​ బెర్త్​ను రాజస్థాన్​ కన్ఫర్మ్​ చేసుకుంది. 206 పరుగుల ఛేదనలో ముంబయి 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్లకు 175 పరుగులే చేసింది. సూర్యకుమార్ యాదవ్ (60), హార్దిక్ పాండ్య (34), విల్స్ జాక్స్ (33) పోరాడినా జట్టును గెలిపించలేకపోయారు. రాజస్థాన్ బౌలర్ జోఫ్రా ఆర్చర్ 3 వికెట్లతో ముంబయి పతనాన్ని శాసించాడు. నాండ్రి బర్గర్, బ్రిజేశ్ శర్మ, యశ్ రాజ్ తలో 2 వికెట్లు దక్కించుకున్నారు.

సూర్య రాణించినా!
సూర్యకూమార్ యాదవ్ ఈ సీజన్​లో తొలిసారి 50+ స్కోర్ నమోదు చేశాడు. ఈ సీజన్​లో సూర్య తొలి మ్యాచ్ నుంచి వరుసగా విఫలమయ్యాడు. అయితే ఈ మ్యాచ్​లో జట్టు కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు క్రీజులోకి వచ్చాడు. గత మ్యాచ్​ల్లో కాకుండా ఈసారి నిలబడ్డాడు. పాత లయను అందుకున్న సూర్య 32 బంతుల్లో హాఫ్ సెంచరీ నమోదు చేశాడు.

టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్​ చేసిన రాజస్థాన్ రాయల్స్ 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్లకు 205 పరుగులు చేసింది. అయితే రాజస్థాన్ బ్యాటర్లలో ఏ ఒక్క బ్యాటర్ కూడా 40 పరుగులు చేయకపోయినా 200+ స్కోర్ చేయడం విశేషం. ధ్రువ్ జురెల్ (38 పరుుగులు) టాప్ స్కోరర్. జోఫ్రా ఆర్చర్ (32 పరుగులు), డాసున్ శనక (29 పరుగులు), యశస్వీ జైస్వాల్ (27 పరుగులు) రాణించారు. యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ (4 పరుగులు) విఫలమయ్యాడు. రియాన్ పరాగ్ (14 పరుగులు) ఆకట్టుకోలేకపోయాడు. చివర్లో రవీంద్ర జడేజా (19* పరుగులు), నాంద్రి బర్గర్ (10* పురుగులు) రాణించారు. ముంబయి బౌలర్లలో దీపర్ చాహర్, శార్దుల్ ఠాకూల్ చెరో 2, విల్ జాక్స్, గజన్​ఫర్, కార్బిన్ బాష్ తలో 1 వికెట్ పడగొట్టారు.

పంజాబ్​తోపాటు కోల్​కతా కూడా ఔట్!
తాజా మ్యాచ్​లో రాజస్థాన్​ నెగ్గడంతో ప్లేఆఫ్స్ రేసు ముగిసింది. ఆర్సీబీ, గుజరాత్, సన్​రైజర్స్ ఇప్పటికే ప్లేఆఫ్స్​కు అర్హత సాధించగా, చివరి బెర్త్​ను రాజస్థాన్ దక్కించుకుంది. దీంతో ఇప్పటిదాకా రేసులో కొనసాగిన పంజాబ్, కోల్​కతా కూడా టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించాయి. ఈడెన్ గార్డెన్స్​లో దిల్లీతో కోల్​కతా తలపడుతోంది. ఈ మ్యాచ్​ ఫలితంతో ప్లేఆఫ్స్​కు ఎలాంటి సంబంధం లేదు.

TAGGED:

MUMBAI VS RAJASTHAN IPL
TOP 4 TEAMS IPL 2026
MI WINS IPL 2026
IPL 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.