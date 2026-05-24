రాయల్స్ 'రైట్ రైట్'- ముంబయిని చిత్తు చేసి ప్లేఆఫ్స్కు దూసుకెళ్లిన రాజస్థాన్
ముంబయిపై రాజస్థాన్ ఘన విజయం- తప్పక నెగ్గాల్సిన మ్యాచ్లో పరాగ్ సేన ఆల్రౌండ్ షో- ముగిసిన ప్లేఆఫ్స్ రేసు!
Published : May 24, 2026 at 7:52 PM IST
MI vs RR IPL 2026 : ముంబయి ఇండియన్స్పై రాజస్థాన్ రాయల్స్ సత్తా చాటింది. ప్లేఆఫ్స్కు అర్హత సాధించాలంటే తప్పక నెగ్గాల్సిన మ్యాచ్లో అల్రౌండ్ ప్రదర్శనతో రాణించింది. ముంబయిపై 30 పరుగుల తేడాతో నెగ్గి ఆఖరి ప్లేఆఫ్స్ బెర్త్ను రాజస్థాన్ కన్ఫర్మ్ చేసుకుంది. 206 పరుగుల ఛేదనలో ముంబయి 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్లకు 175 పరుగులే చేసింది. సూర్యకుమార్ యాదవ్ (60), హార్దిక్ పాండ్య (34), విల్స్ జాక్స్ (33) పోరాడినా జట్టును గెలిపించలేకపోయారు. రాజస్థాన్ బౌలర్ జోఫ్రా ఆర్చర్ 3 వికెట్లతో ముంబయి పతనాన్ని శాసించాడు. నాండ్రి బర్గర్, బ్రిజేశ్ శర్మ, యశ్ రాజ్ తలో 2 వికెట్లు దక్కించుకున్నారు.
సూర్య రాణించినా!
సూర్యకూమార్ యాదవ్ ఈ సీజన్లో తొలిసారి 50+ స్కోర్ నమోదు చేశాడు. ఈ సీజన్లో సూర్య తొలి మ్యాచ్ నుంచి వరుసగా విఫలమయ్యాడు. అయితే ఈ మ్యాచ్లో జట్టు కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు క్రీజులోకి వచ్చాడు. గత మ్యాచ్ల్లో కాకుండా ఈసారి నిలబడ్డాడు. పాత లయను అందుకున్న సూర్య 32 బంతుల్లో హాఫ్ సెంచరీ నమోదు చేశాడు.
టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్ చేసిన రాజస్థాన్ రాయల్స్ 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్లకు 205 పరుగులు చేసింది. అయితే రాజస్థాన్ బ్యాటర్లలో ఏ ఒక్క బ్యాటర్ కూడా 40 పరుగులు చేయకపోయినా 200+ స్కోర్ చేయడం విశేషం. ధ్రువ్ జురెల్ (38 పరుుగులు) టాప్ స్కోరర్. జోఫ్రా ఆర్చర్ (32 పరుగులు), డాసున్ శనక (29 పరుగులు), యశస్వీ జైస్వాల్ (27 పరుగులు) రాణించారు. యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ (4 పరుగులు) విఫలమయ్యాడు. రియాన్ పరాగ్ (14 పరుగులు) ఆకట్టుకోలేకపోయాడు. చివర్లో రవీంద్ర జడేజా (19* పరుగులు), నాంద్రి బర్గర్ (10* పురుగులు) రాణించారు. ముంబయి బౌలర్లలో దీపర్ చాహర్, శార్దుల్ ఠాకూల్ చెరో 2, విల్ జాక్స్, గజన్ఫర్, కార్బిన్ బాష్ తలో 1 వికెట్ పడగొట్టారు.
పంజాబ్తోపాటు కోల్కతా కూడా ఔట్!
తాజా మ్యాచ్లో రాజస్థాన్ నెగ్గడంతో ప్లేఆఫ్స్ రేసు ముగిసింది. ఆర్సీబీ, గుజరాత్, సన్రైజర్స్ ఇప్పటికే ప్లేఆఫ్స్కు అర్హత సాధించగా, చివరి బెర్త్ను రాజస్థాన్ దక్కించుకుంది. దీంతో ఇప్పటిదాకా రేసులో కొనసాగిన పంజాబ్, కోల్కతా కూడా టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించాయి. ఈడెన్ గార్డెన్స్లో దిల్లీతో కోల్కతా తలపడుతోంది. ఈ మ్యాచ్ ఫలితంతో ప్లేఆఫ్స్కు ఎలాంటి సంబంధం లేదు.