ETV Bharat / sports

సూర్యవంశీ, యశస్వి అదుర్స్- ముంబయిపై రాజస్థాన్ విజయం

వర్షం కారణంగా మ్యాచ్‌ను 11 ఓవర్లకు కుదించిన నిర్వాహకులు- 27 పరుగుల తేడాతో రాజస్థాన్​ విజయం

author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 8, 2026 at 6:52 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

IPL 2026 MI Vs RR : ఐపీఎల్ 2026లో భాగంగా ముంబయి ఇండియన్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో రాజస్థాన్ 27 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన రాజస్థాన్ 3 వికెట్ల నష్టానికి 150 పరుగులు చేసింది. యశస్వి జైస్వాల్ (77*; 32 బంతుల్లో 10 ఫోర్లు, 4 సిక్స్‌లు) చెలరేగాడు. వైభవ్ సూర్యవంశీ (39; 14 బంతుల్లో 1 ఫోర్, 5 సిక్స్‌లు) అదరగొట్టారు. లక్ష్యఛేదనలో ముంబయి 123/9కి పరిమితమైంది. రూథర్‌ఫోర్డ్ (25), నమన్ ధీర్ (25), తిలక్ వర్మ (14) పరుగులు చేశారు. రికెల్టన్ (8), రోహిత్ శర్మ (5), సూర్యకుమార్ యాదవ్ (6), హార్దిక్ పాండ్య (9) నిరాశపర్చారు. రాజస్థాన్ బౌలర్లలో నంద్రీ బర్గర్, రవి బిష్ణోయ్, సందీప్ శర్మ రెండేసి వికెట్లు పడగొట్టగా, జోఫ్రా ఆర్చర్, తుషార్ దేశ్‌పాండే ఒక్కో వికెట్ తీశారు.

TAGGED:

MUMBAI RAJASTHAN MATCH
IPL 2026 UPDATES
MI RR MATCH WINNER
IPL MI VS RR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.