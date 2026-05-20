వైభవ్ విధ్వంసం- లఖ్​నవూపై రాజస్థాన్ ఘన విజయం

ఏడు వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందిన రాజస్థాన్ రాయల్స్ - 20 ఓవర్లలో ఐదు వికెట్లు కోల్పోయి 220 పరుగులు చేసిన లఖ్‌నవూ

Published : May 20, 2026 at 7:12 AM IST

LSG VS RR IPL Match : ఐపీఎల్‌ 2026లో భాగంగా లఖ్‌నవూ సూపర్ జెయింట్స్‌తో జరిగిన కీలక మ్యాచ్‌లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఘన విజయం సాధించింది. జైపుర్ వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఏడు వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన లఖ్‌నవూ 20 ఓవర్లలో ఐదు వికెట్లు కోల్పోయి 220 పరుగులు చేసింది. లఖ్‌నవూ బ్యాటర్లలో మిచెల్ మార్ష్‌ 96 పరుగులు చేసి త్రుటిలో సెంచరీ చేజార్చుకున్నాడు. జోష్‌ ఇంగ్లిస్‌ 60, రిషభ్‌ పంత్‌ 35, నికోలస్‌ పూరన్‌ 16 పరుగులు చేశారు. రాజస్థాన్‌ బౌలర్లలో యశ్‌ రాజ్‌ పుంజా రెండు, జోఫ్రా ఆర్చర్‌ ఒక వికెట్‌ తీశారు. 221 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని రాజస్థాన్ జట్టు మూడు వికెట్లు 19.1 ఓవర్లలోనే ఛేదించింది. రాజస్థాన్ జట్టులో యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ చెలరేగి ఆడాడు. 38 బంతుల్లో 93 పరుగులు చేశాడు. ధ్రువ్‌ జురెల్‌ అర్ధసెంచరీ చేయగా యశస్వి జైస్వాల్‌ 43 పరుగులు చేశారు. చివర్లలో డోనోవన్ ఫెర్రీరా సిక్స్ కొట్టి మ్యాచ్‌ను ముగించాడు. లఖ్‌నవూ బౌలర్లలో ఆకాశ్‌ మహరాజ్‌, మోహ్సిన్‌ ఖాన్‌ తలో వికెట్‌ తీశారు. ఈ విజయంతో రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌ తన ప్లేఆఫ్స్‌ అవకాశాలను మరింత మెరుగు పరుచుకుంది.

