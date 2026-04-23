మ్యాక్స్​వెల్ రికార్డ్ బ్రేక్ చేసిన వైభవ్- రాజస్థాన్ టాప్ బౌలర్​గా ఆర్చర్- LSGతో మ్యాచ్​లో రేర్ ఫీట్స్!

లఖ్​నవూపై 40 పరుగుల తేడాతో విజయం- ఒకే మ్యాచ్​లు అరుదైన రికార్డులు కొట్టిన రాజస్థాన్ ప్లేయర్లు

Vaibhav Sooryavanshi And Jofra Archer (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 23, 2026 at 12:27 PM IST

Vaibhav Sooryavanshi And Jofra Archer Records : రాజస్థాన్ రాయల్స్ యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ ఐపీఎల్​లో రికార్డుల మీద రికార్డులను తన ఖాతాలో వేసుకుంటున్నాడు. తాజాగా లఖ్​నవూ సూపర్ జెయింట్స్​తో మ్యాచ్​లో 8 పరుగులకే పెవిలియన్ చేరిననప్పటికీ వైభవ్ తన పేరిట పలు రికార్డులు లిఖించుకున్నాడు. అతడితోపాటు జట్టు స్టార్ పేసర్ జోఫ్రా ఆర్చర్ కూడా ఓ అరుదైన ఘనత అందుకున్నాడు. మరి ఈ మ్యాచ్​లో వైభవ్, ఆర్చర్ సాధించిన రికార్డులు ఏంటంటే?

మ్యాక్స్​వెల్ రికార్డ్ బ్రేక్!
టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్​కు దిగిన రాజస్థాన్​కు ఘనమైన ఆరంభం దక్కలేదు. జైస్వాల్ వేగంగా ఆడినా, లీగ్​లో తొలిసారి వైభవ్ ఇబ్బంది పడ్డాడు. 11 బంతులు ఎదుర్కొని కేవలం 8 పరుగులే చేశాడు. అతడిని మెహ్సిన్ ఖాన్ పెవిలియన్​కు చేర్చాడు. అయితే 2 పరుగుల వ్యక్తిగత స్కోర్ వద్దే వైభవ్ సూపర్ రికార్డు సాధించాడు. గతేడాది ఐపీఎల్​లో అరంగేట్రం చేసిన ఈ చిచ్చరపిడుగు 500 పరుగుల మైలురాయి అందుకున్నాడు.

అతడు కేవలం 237 బంతుల్లోనే ఈ ఫీట్ సాధించాడు. దీంతో ఐపీఎల్ చరిత్రలో అత్యంత తక్కువ బంతుల్లో ఈ మైల్​స్టోన్ సాధించిన బ్యాటర్​గా అరుదైన ఘతన సాధించాడు. ఈ క్రమంలోనే స్టార్ బ్యాటర్ గ్లెన్ మ్యాక్స్​వెల్ రికార్డ్​ను వైభవ్ బద్దలుకొట్టాడు. 500 పరుగులు పూర్తి చేసేందుకు మ్యాక్స్​వెల్ 260 బంతులు తీసుకున్నాడు.

ఐపీఎల్​లో అత్యంత తక్కువ బంతుల్లో 500 పరుగులు పూర్తి చేసిన బ్యాటర్లు

  • వైభవ్ సూర్యవంశీ - 237 బంతుల్లో
  • గ్లెన్ మ్యాక్స్​వెల్ - 260 బంతుల్లో
  • ప్రియాంశ్ ఆర్య - 278 బంతుల్లో
  • వీరేంగ్ర సెహ్వాగ్ - 280 బంతుల్లో
  • నమన్ ధీర్ - 283 బంతుల్లో

ఈ రికార్డు కూడా!
ఈ మ్యాచ్ ఆడిన నాటికి వైభవ్ వయసు 15ఏళ్ల 26 రోజులు. ఈ నేపథ్యంలో ఐపీఎల్​లో 500 రన్స్​ పూర్తి చేసుకున్న అత్యంత పిన్న వయస్కుడిగానూ వైభవ్ రికార్డు కొట్టాడు.

రాజస్థాన్ టాప్ బౌలర్​గా ఆర్చర్!
స్టార్ పేసర్ జోఫ్రా ఆర్చర్ ఈ మ్యాచ్​లో మూడు వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఎయిడెన్ మార్​క్రమ్​ సహా, మయంక్ యాదవ్, మోహ్సిన్ ఖాన్​ను పెవిలియన్​కు చేర్చాడు. మొత్తం నాలుగు ఓవర్ల కోటాలో ఒక మెయిడెన్ సహా 20 రన్స్ ఇచ్చి 3 వికెట్లు దక్కించుకున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే రాజస్థాన్​ రాయల్స్ తరఫున ఐపీఎల్​లో అత్యధిక వికెట్లు పడగొట్టిన బౌలర్​గా నిలిచాడు. ఇదివరకు యుజ్వేంద్ర చాహల్ (66 వికెట్లు) పేరిట ఈ రికార్డు ఉంది. తాజాగా ఆర్చర్ ఆ రికార్డ్​ను అధిగమించాడు.

ఐపీఎల్​లో రాజస్థాన్​ తరఫున అత్యధిక వికెట్లు పడగొట్టిన బౌలర్లు

  • జోఫ్రా ఆర్చర్- 68 వికెట్లు
  • యుజ్వేంద్ర చాహల్- 66 వికెట్లు
  • సిద్ధార్థ్ త్రివేది - 65 వికెట్లు
  • షేన్ వాట్సన్- 61 వికెట్లు
  • షేన్ వార్న్ - 57 వికెట్లు

