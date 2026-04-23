మ్యాక్స్వెల్ రికార్డ్ బ్రేక్ చేసిన వైభవ్- రాజస్థాన్ టాప్ బౌలర్గా ఆర్చర్- LSGతో మ్యాచ్లో రేర్ ఫీట్స్!
లఖ్నవూపై 40 పరుగుల తేడాతో విజయం- ఒకే మ్యాచ్లు అరుదైన రికార్డులు కొట్టిన రాజస్థాన్ ప్లేయర్లు
Published : April 23, 2026 at 12:27 PM IST
Vaibhav Sooryavanshi And Jofra Archer Records : రాజస్థాన్ రాయల్స్ యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ ఐపీఎల్లో రికార్డుల మీద రికార్డులను తన ఖాతాలో వేసుకుంటున్నాడు. తాజాగా లఖ్నవూ సూపర్ జెయింట్స్తో మ్యాచ్లో 8 పరుగులకే పెవిలియన్ చేరిననప్పటికీ వైభవ్ తన పేరిట పలు రికార్డులు లిఖించుకున్నాడు. అతడితోపాటు జట్టు స్టార్ పేసర్ జోఫ్రా ఆర్చర్ కూడా ఓ అరుదైన ఘనత అందుకున్నాడు. మరి ఈ మ్యాచ్లో వైభవ్, ఆర్చర్ సాధించిన రికార్డులు ఏంటంటే?
మ్యాక్స్వెల్ రికార్డ్ బ్రేక్!
టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన రాజస్థాన్కు ఘనమైన ఆరంభం దక్కలేదు. జైస్వాల్ వేగంగా ఆడినా, లీగ్లో తొలిసారి వైభవ్ ఇబ్బంది పడ్డాడు. 11 బంతులు ఎదుర్కొని కేవలం 8 పరుగులే చేశాడు. అతడిని మెహ్సిన్ ఖాన్ పెవిలియన్కు చేర్చాడు. అయితే 2 పరుగుల వ్యక్తిగత స్కోర్ వద్దే వైభవ్ సూపర్ రికార్డు సాధించాడు. గతేడాది ఐపీఎల్లో అరంగేట్రం చేసిన ఈ చిచ్చరపిడుగు 500 పరుగుల మైలురాయి అందుకున్నాడు.
అతడు కేవలం 237 బంతుల్లోనే ఈ ఫీట్ సాధించాడు. దీంతో ఐపీఎల్ చరిత్రలో అత్యంత తక్కువ బంతుల్లో ఈ మైల్స్టోన్ సాధించిన బ్యాటర్గా అరుదైన ఘతన సాధించాడు. ఈ క్రమంలోనే స్టార్ బ్యాటర్ గ్లెన్ మ్యాక్స్వెల్ రికార్డ్ను వైభవ్ బద్దలుకొట్టాడు. 500 పరుగులు పూర్తి చేసేందుకు మ్యాక్స్వెల్ 260 బంతులు తీసుకున్నాడు.
ఐపీఎల్లో అత్యంత తక్కువ బంతుల్లో 500 పరుగులు పూర్తి చేసిన బ్యాటర్లు
- వైభవ్ సూర్యవంశీ - 237 బంతుల్లో
- గ్లెన్ మ్యాక్స్వెల్ - 260 బంతుల్లో
- ప్రియాంశ్ ఆర్య - 278 బంతుల్లో
- వీరేంగ్ర సెహ్వాగ్ - 280 బంతుల్లో
- నమన్ ధీర్ - 283 బంతుల్లో
ఈ రికార్డు కూడా!
ఈ మ్యాచ్ ఆడిన నాటికి వైభవ్ వయసు 15ఏళ్ల 26 రోజులు. ఈ నేపథ్యంలో ఐపీఎల్లో 500 రన్స్ పూర్తి చేసుకున్న అత్యంత పిన్న వయస్కుడిగానూ వైభవ్ రికార్డు కొట్టాడు.
రాజస్థాన్ టాప్ బౌలర్గా ఆర్చర్!
స్టార్ పేసర్ జోఫ్రా ఆర్చర్ ఈ మ్యాచ్లో మూడు వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఎయిడెన్ మార్క్రమ్ సహా, మయంక్ యాదవ్, మోహ్సిన్ ఖాన్ను పెవిలియన్కు చేర్చాడు. మొత్తం నాలుగు ఓవర్ల కోటాలో ఒక మెయిడెన్ సహా 20 రన్స్ ఇచ్చి 3 వికెట్లు దక్కించుకున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే రాజస్థాన్ రాయల్స్ తరఫున ఐపీఎల్లో అత్యధిక వికెట్లు పడగొట్టిన బౌలర్గా నిలిచాడు. ఇదివరకు యుజ్వేంద్ర చాహల్ (66 వికెట్లు) పేరిట ఈ రికార్డు ఉంది. తాజాగా ఆర్చర్ ఆ రికార్డ్ను అధిగమించాడు.
ఐపీఎల్లో రాజస్థాన్ తరఫున అత్యధిక వికెట్లు పడగొట్టిన బౌలర్లు
- జోఫ్రా ఆర్చర్- 68 వికెట్లు
- యుజ్వేంద్ర చాహల్- 66 వికెట్లు
- సిద్ధార్థ్ త్రివేది - 65 వికెట్లు
- షేన్ వాట్సన్- 61 వికెట్లు
- షేన్ వార్న్ - 57 వికెట్లు