రూ.15వేల కోట్లకు రాజస్థాన్ రాయల్స్ విక్రయం- కొత్త ఓనర్లు ఎవరంటే?
IPL మధ్యలో రాజస్థాన్ రాయల్స్ విక్రయం- IPLతోపాటు ఆ రెండు లీగ్ల్లోని జట్లు కూడా- భారీ ధరకు డీల్ క్లోజ్!
Published : May 3, 2026 at 4:05 PM IST
Rajasthan Royals Sold : 2026 ఐపీఎల్ మధ్యలోనే రాజస్థాన్ రాయల్స్ యాజమాన్యం చేతులు మారింది. ప్రస్తుత మేనేజ్మెంట్ మనోజ్ బాదలే నుంచి, ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త ఎన్ మిత్తల్ - ఆదర్ పూనావాలాలు మెజార్టీ వాటాను 1.65 బిలియన్ డాలర్లకు (సుమారు రూ. 15,600 కోట్లు) కొనుగోలు చేశారు. ఈ మేరకు డీల్ కుదిరినట్లు తాజాగా అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ డీల్ ప్రకారం రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఫ్రాంచైజీలో 75 శాతం ఎన్ మిత్తల్ అండ్ ఆదిత్య మిత్తల్ కుటుంబానికి, 18 శాతం ఆదర్ పూనావాలాలు వాటాదారులుగా ఉంటారు. మిగిలిన 7 శాతం వాటా మనోజ్ బాదలేతోపాటు, ప్రస్తుతం ఉన్న ఇన్వెస్టర్ల వద్దే కొనసాగుతుంది.
కాగా, ఈ ఒప్పందంతో IPL జట్టుతో పాటు, మిత్తల్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఆదార్ పూనావాలాకు సౌతాఫ్రికా (SAT20) లీగ్లోని 'పార్ల్ రాయల్స్', కరీబియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (CPL) 'బార్బడోస్ రాయల్స్' జట్టుకు కూడా యాజమాన్య హక్కులు దక్కనున్నాయి. ఇలా ఈ మూడు వేర్వేరు లీగుల్లోని మూడు జట్లను కలిపి 1.65 బిలియన్ డాలర్లకు విక్రయించారు.
అయితే రాజస్థాన్ విక్రయానికి ఉన్నట్లు కొద్ది రోజులుగా వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ఈ ఐపీఎల్ ప్రారంభానికి ముందు మార్చి నెలలోనే రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టు విక్రయం పూర్తైనట్లు కథనాలు వచ్చాయి. అమెరికాకు చెందిన వ్యాపారవేత్త కల్ సొమానీకు చెందిన కన్సార్షియం రూ.15,300 కోట్ల ధరకు ఈ ఫ్రాంఛైజీని దక్కించుకుంది. కానీ కల్ సొమానీ అనూహ్యంగా డీల్ నుంచి తప్పుకుంది. ఇక ఈ టోర్నమెంట్ ప్రారంభానికి ముందే రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు అమ్ముడవ్వగా, తాజాగా రాజస్థాన్ రాయల్స్ విక్రయం పూర్తైంది.