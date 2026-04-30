రియాన్ పరాగ్ సిగరెట్ కాంట్రవర్సీ- భారీ షాకిచ్చిన బీసీసీఐ!

సిగరెట్ కాంట్రవర్సీపై బీసీసీఐ గరం- మ్యాచ్​ ఫీజులో భారీగా కోత- 1 డీమెరిట్ పాయింట్ కూడా విధింపు!

Riyan Parag (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 30, 2026 at 2:59 PM IST

Riyan Parag Controversy : రాజస్థాన్ రాయల్స్ కెప్టెన్ రియాన్ పరాగ్ సిగరెట్ వివాదాన్ని బీసీసీఐ తీవ్రంగా పరిగణించింది. అతడి మ్యాచ్​ ఫీజులో 25శాతం కోత విధిస్తున్నట్లు పేర్కొంది. అలాగే పరాగ్ ఖాతాలో 1 డీమెరిట్ పాయింట్ కూడా చేర్చినట్లు తెలిపింది. ఈ మేరకు అధికారికంగా ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది. పరాగ్ ఐపీఎల్ నిబంధనలు ఉల్లఘించినట్లు ప్రకటనలో పేర్కొంది.

'పంజాబ్ కింగ్స్​తో మ్యాచ్​లో ఐపీఎల్ ప్రవర్తనా నియమావళి కోడ్​ 2.21ను రియాన్ పరాగ్ ఉల్లంఘించాడు. దీనిని లెవెల్ 1 తప్పిదంగా భావిస్తూ అతడి మ్యాచ్​ ఫీజులో 25 శాతం కోత విధిస్తూ, 1 డీమెరిట్ పాయింట్ చేర్చుతున్నాం' అని ఐపీఎల్ అడ్వైజరీ కమిటీ పేర్కొంది.

కాగా, ఇటీవల ముల్లాన్​పుర్ వేదికగా పంజాబ్ కింగ్స్​తో జరిగిన మ్యాచ్​లో రియాన్ పరాగ్ చేసిన పని వివాదాస్పదం అయ్యింది. ఈ మ్యాచ్ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ 16వ ఓవర్లో డ్రెస్సింగ్ రూమ్​లో కూర్చొని ఉన్న పరాగ్ ఈ సిగరెట్ (ఎలక్ర్టానిక్ సిగరెట్) తాగుతూ కనిపించాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారాయి. దీన్ని సీరియస్​గా తీసుకున్న బోర్డు ఈ మేరకు చర్యలు తీసుకుంది.

