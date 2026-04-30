రియాన్ పరాగ్ సిగరెట్ కాంట్రవర్సీ- భారీ షాకిచ్చిన బీసీసీఐ!
సిగరెట్ కాంట్రవర్సీపై బీసీసీఐ గరం- మ్యాచ్ ఫీజులో భారీగా కోత- 1 డీమెరిట్ పాయింట్ కూడా విధింపు!
Published : April 30, 2026 at 2:59 PM IST
Riyan Parag Controversy : రాజస్థాన్ రాయల్స్ కెప్టెన్ రియాన్ పరాగ్ సిగరెట్ వివాదాన్ని బీసీసీఐ తీవ్రంగా పరిగణించింది. అతడి మ్యాచ్ ఫీజులో 25శాతం కోత విధిస్తున్నట్లు పేర్కొంది. అలాగే పరాగ్ ఖాతాలో 1 డీమెరిట్ పాయింట్ కూడా చేర్చినట్లు తెలిపింది. ఈ మేరకు అధికారికంగా ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది. పరాగ్ ఐపీఎల్ నిబంధనలు ఉల్లఘించినట్లు ప్రకటనలో పేర్కొంది.
'పంజాబ్ కింగ్స్తో మ్యాచ్లో ఐపీఎల్ ప్రవర్తనా నియమావళి కోడ్ 2.21ను రియాన్ పరాగ్ ఉల్లంఘించాడు. దీనిని లెవెల్ 1 తప్పిదంగా భావిస్తూ అతడి మ్యాచ్ ఫీజులో 25 శాతం కోత విధిస్తూ, 1 డీమెరిట్ పాయింట్ చేర్చుతున్నాం' అని ఐపీఎల్ అడ్వైజరీ కమిటీ పేర్కొంది.
కాగా, ఇటీవల ముల్లాన్పుర్ వేదికగా పంజాబ్ కింగ్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో రియాన్ పరాగ్ చేసిన పని వివాదాస్పదం అయ్యింది. ఈ మ్యాచ్ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ 16వ ఓవర్లో డ్రెస్సింగ్ రూమ్లో కూర్చొని ఉన్న పరాగ్ ఈ సిగరెట్ (ఎలక్ర్టానిక్ సిగరెట్) తాగుతూ కనిపించాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. దీన్ని సీరియస్గా తీసుకున్న బోర్డు ఈ మేరకు చర్యలు తీసుకుంది.
Riyan Parag, Captain, Rajasthan Royals, has been fined 25% of his match fee and has also accumulated one Demerit Point for breaching Level 1 of the IPL’s Code of Conduct for Players and Team Officials during Match No. 40 of the TATA Indian Premier League (IPL) 2026 against Punjab… pic.twitter.com/DbGgFGGChy— ANI (@ANI) April 30, 2026