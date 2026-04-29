'నీ బ్యాట్లో AI చిప్ ఉందా?'- ట్రోల్స్కు వైభవ్ దిమ్మతిరిగే కౌంటర్!
వైభవ్ సూర్యవంశీపై ఆరోపణలు- అదిరే కౌంటర్ ఇచ్చిన రాజస్థాన్ చిన్నోడు!
Published : April 29, 2026 at 5:41 PM IST
Vaibhav IPL 2026 : ఈ ఐపీఎల్లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ యువ సంచలనం అదరగొడుతున్నాడు. అతడు అంచనాలకు మించి రాణిస్తున్నారు. తాజాగా పంజాబ్తో మ్యాచ్లోనూ 16 బంతుల్లోనే 46 పరుగులు చేసి జట్టు విజయానికి గట్టి పునాది వేశాడు. భారీ సిక్స్లతో ఇంటర్నేషనల్ స్టార్ బౌలర్లపై విరుచుకుపడుతున్నాడు. అయితే వైభవ్ సూర్యవంశీపై పాకిస్థాన్ క్రికెటర్ నౌమన్ నియాజ్ అర్థం లేని ఆరోపణలు చేశాడు. అతడి బ్యాట్లో ఏఐ చిప్ ఉందని, అందుకే అతడు భారీ సిక్స్లు సంధిస్తున్నాడని అన్నాడు. దీనికి వైభవ్ సరైన రీతిలో సమాధానమిచ్చాడు.
నౌమన్ వ్యాఖ్యల గురించి వైభవ్ పంజాబ్తో మ్యాచ్ అనంతరం రియాక్ట్ అయ్యాడు. 'నీ బ్యాట్లో ఏఐ చిప్ ఉందని అంటున్నారు- మరి నువ్వు ఏమంటావ్?' అని అడిగితే, ధీటుగా బదులిచ్చాడు. 'హా అవును! ఆ భగవంతుడే నా బ్యాట్లో ఏఐ చిప్ పెట్టి నాకు ఇచ్చాడు. నా బ్యాట్లో చిప్ అమర్చి ఇస్తున్నానని నాతో చెప్పాడు. నేను అదే బ్యాట్ వాడుతున్నాను' అని చురకలు అంటించాడు.
𝘉𝘢𝘵 𝘱𝘦 𝘈𝘐 𝘤𝘩𝘪𝘱 𝘩𝘢𝘪 𝘬𝘺𝘢 𝘵𝘶𝘮𝘩𝘢𝘳𝘦?— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) April 29, 2026
Vaibhav answers 😂💗 pic.twitter.com/uZcqABbaGS