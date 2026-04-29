'నీ బ్యాట్​లో AI చిప్ ఉందా?​'- ట్రోల్స్​కు వైభవ్ దిమ్మతిరిగే కౌంటర్!

వైభవ్ సూర్యవంశీపై ఆరోపణలు- అదిరే కౌంటర్ ఇచ్చిన రాజస్థాన్ చిన్నోడు!

Vaibhav (Source : AP News)
Published : April 29, 2026 at 5:41 PM IST

Vaibhav IPL 2026 : ఈ ఐపీఎల్​లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ యువ సంచలనం అదరగొడుతున్నాడు. అతడు అంచనాలకు మించి రాణిస్తున్నారు. తాజాగా పంజాబ్​తో మ్యాచ్​లోనూ 16 బంతుల్లోనే 46 పరుగులు చేసి జట్టు విజయానికి గట్టి పునాది వేశాడు. భారీ సిక్స్​లతో ఇంటర్నేషనల్ స్టార్ బౌలర్లపై విరుచుకుపడుతున్నాడు. అయితే వైభవ్​ సూర్యవంశీపై పాకిస్థాన్ క్రికెటర్ నౌమన్ నియాజ్ అర్థం లేని ఆరోపణలు చేశాడు. అతడి బ్యాట్​లో ఏఐ చిప్ ఉందని, అందుకే అతడు భారీ సిక్స్​లు సంధిస్తున్నాడని అన్నాడు. దీనికి వైభవ్ సరైన రీతిలో సమాధానమిచ్చాడు.

నౌమన్ వ్యాఖ్యల గురించి వైభవ్​ పంజాబ్​తో మ్యాచ్ అనంతరం రియాక్ట్ అయ్యాడు. 'నీ బ్యాట్​లో ఏఐ చిప్ ఉందని అంటున్నారు- మరి నువ్వు ఏమంటావ్?' అని అడిగితే, ధీటుగా బదులిచ్చాడు. 'హా అవును! ఆ భగవంతుడే నా బ్యాట్​లో ఏఐ చిప్ పెట్టి నాకు ఇచ్చాడు. నా బ్యాట్​లో చిప్ అమర్చి ఇస్తున్నానని నాతో చెప్పాడు. నేను అదే బ్యాట్ వాడుతున్నాను' అని చురకలు అంటించాడు.

