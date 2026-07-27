వెయిట్లిఫ్టింగ్లో భారత్కు మరో పతకం- 65 కేజీల విభాగంలో రాజా ముత్తుపాండికి రజతం
పురుషుల 65 కేజీల వెయిట్లిఫ్టింగ్లో 286 కేజీల మొత్తం బరువు ఎత్తి రజతం సాధించిన రాజా ముత్తుపాండి
Published : July 27, 2026 at 7:06 AM IST
Commonwealth Games 2026 Raja Muthupandi : కామన్వెల్త్ గేమ్స్-2026లో భారత వెయిట్లిఫ్టర్లు తమ సత్తా చాటుతున్నారు. ఆదివారం జరిగిన పురుషుల 65 కేజీల విభాగంలో భారత వెయిట్లిఫ్టర్ రాజా ముత్తుపాండి రజత పతకం సాధించాడు. స్నాచ్, క్లీన్ అండ్ జర్క్ విభాగాల్లో కలిపి 286 కేజీలు ఎత్తి రెండో స్థానంలో నిలిచాడు. దీంతో గ్లాస్గోలో భారత్కు ఆ రోజే వెయిట్లిఫ్టింగ్లో మూడో పతకం లభించింది.
286 కేజీలతో రజతం
26 ఏళ్ల రాజా ముత్తుపాండి స్నాచ్లో 126 కేజీలు, క్లీన్ అండ్ జర్క్లో 160 కేజీలు విజయవంతంగా ఎత్తాడు. రెండు విభాగాల్లో కలిపి 286 కేజీల మొత్తం బరువుతో రజత పతకాన్ని ఖాయం చేసుకున్నాడు. విభాగంలో మలేషియాకు చెందిన అజ్నిల్ బిన్ బిడిన్ మహ్మద్ మొత్తం 299 కేజీలు ఎత్తి కామన్వెల్త్ గేమ్స్ రికార్డుతో స్వర్ణ పతకాన్ని కైవసం చేసుకున్నాడు. వరుసగా మూడోసారి కామన్వెల్త్ గేమ్స్ స్వర్ణాన్ని గెలుచుకున్న ఘనత కూడా అతని ఖాతాలో చేరింది.
గాయాన్ని జయించి తిరిగి పతకం
రాజా ముత్తుపాండి విజయానికి వెనుక సుదీర్ఘ పోరాటం ఉంది. 2019లో మోచేతి లిగమెంట్కు తీవ్రమైన గాయం కావడంతో అతని కెరీర్ సంక్షోభంలో పడింది. అనంతరం కరోనా మహమ్మారి కారణంగా పునరావాస ప్రక్రియ కూడా దెబ్బతింది. అంతేకాకుండా కొత్త బరువు విభాగాలకు మార్పు, భారత స్టార్ వెయిట్లిఫ్టర్ జెరెమీ లాల్రిన్నుంగా ఎదుగుదలతో 2022 బర్మింగ్హామ్ కామన్వెల్త్ గేమ్స్కు ఎంపిక కాలేకపోయాడు. అయితే 65 కేజీల విభాగం ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత మళ్లీ జాతీయ జట్టులో చోటు సంపాదించాడు. 2025 ప్రపంచ వెయిట్లిఫ్టింగ్ ఛాంపియన్షిప్లో వ్యక్తిగత అత్యుత్తమ ప్రదర్శనగా 299 కేజీలు ఎత్తి తొమ్మిదో స్థానంలో నిలవడం అతనికి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచింది. ఇప్పుడు అదే జోరును కొనసాగిస్తూ కామన్వెల్త్ గేమ్స్లో రజత పతకాన్ని గెలుచుకున్నాడు.
వెయిట్లిఫ్టింగ్లో భారత్ జోరు
ఆదివారం భారత పతకాల ఖాతాలో చేరిన మూడు పతకాలు కూడా వెయిట్లిఫ్టింగ్ నుంచే రావడం విశేషం. అంతకుముందు మహిళల 48 కేజీల విభాగంలో ఒలింపిక్ రజత పతక విజేత మీరాబాయి చాను వరుసగా మూడోసారి కామన్వెల్త్ గేమ్స్ స్వర్ణ పతకాన్ని గెలుచుకుంది. అలాగే పురుషుల 60 కేజీల విభాగంలో చనాంబం రిషికాంతా సింగ్ రజత పతకం సాధించి భారత్కు మరో విజయాన్ని అందించాడు. దీంతో వెయిట్లిఫ్టింగ్ మరోసారి భారత పతకాల వేటలో కీలక పాత్ర పోషించింది.