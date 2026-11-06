రెండో వన్డేకు వర్షం ముప్పు- ప్రాక్టీస్ క్యాన్సిల్- మ్యాచ్ కూడా డౌటే!
Ind Vs Nz 2nd ODI 2026 : న్యూజిలాండ్తో రెండో వన్డేకు భారత్ సిద్ధమవుతోంది. అయితే ఈ మ్యాచ్కు వర్షం ముప్పు ఉంది. దీనికి సంబంధించి వెదర్ అంచనాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Published : November 6, 2026 at 12:44 PM IST
న్యూజిలాండ్తో వన్డే సిరీస్ను విజయంతో ప్రారంభించిన భారత్ రెండో మ్యాచ్లోనూ అదే జోరు కొనసాగించాలని భావిస్తోంది. శనివారం (నవంబర్ 07) వెల్లింగ్టన్ వేదికగా ఉదయం 7.30 గంటలకు మ్యాచ్ ప్రారంభం కానుంది. అయితే ఈ మ్యాచ్కు వర్షం ముప్పు పొంచి ఉంది. తొలి వన్డేలో ఆటకు వర్షం అప్పుడప్పుడు అంతరాయం కలిగించగా, రెండో మ్యాచ్కు కూడా అవే పరిస్థితులు ఉండనున్నట్లు తెలుస్తోంది. మరి రేపు వెల్లింగ్టర్లో వెదర్ ఎలా ఉండనుంది? అక్కడి వాతావరణ శాఖ ఏం చెబుతోంది? తెలుసుకుందాం!
ప్రాక్టీస్ రద్దు!
సాధారంగా వెల్లింగ్టన్లో తరచూ గాలులు వీస్తూ, వర్షాలు కురుస్తాయి. శుక్రవారం స్థానికంగా అవే పరిస్థితులు కనిపించినట్లు జాతీయ మీడియా వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. ఉదయం పొగమంచుతో కూడిన వాతావరణం చల్లగా మారిపోయిందని, కాసేపటికే వర్షం కురిసినట్లు తెలిసింది. రోజు మొత్తం కూడా ఆకాశం మేఘావృతమై ఉండే అవకాశం ఉందట! శనివారం మ్యాచ్ జరగాల్సిన రోజు కూడా వెల్లింగ్టన్లో వర్షం పడే సూచనలు బలంగా ఉన్నట్లు వాతావరణ శాఖ చెబుతోంది. దీంతో రేపు ఆట ఎంతవరకు సాధ్యమనేది ఎవరూ ఊహించలేని పరిస్థితి నెలకొంది.
ఇప్పటికే వర్షం ప్రభావం భారత జట్టు ప్రాక్టీస్పై పడింది. ఇరుజట్ల ప్రాక్టీస్ సెషన్లు మ్యాచ్కు వేదికైన హెన్రీ స్టేడియంలో కాకుండా, సమీపంలోని బేసిన్ రిజర్వ్ మైదానంలో జరగాల్సి ఉన్నాయి. అయితే అక్కడ శుక్రవారం ఉదయం ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షం కురిసింది. దీంతో ఇరు జట్లు తమ ప్రాక్టీస్ సెషన్లను రద్దు చేసుకోవాల్సి వచ్చింది. కానీ న్యూజిలాండ్ మాత్రం తమ ప్రాక్టీస్ను వేరే చోటుకి మార్చుకోగా, భారత జట్టు మాత్రం తమ శిక్షణ సెషన్ను రద్దు చేసుకుంది.
𝙇𝙚𝙖𝙙𝙞𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙚 𝙬𝙖𝙮 as #TeamIndia Captain with victory on his mind 🫡 @ShubmanGill has magical memories in New Zealand and is eager to make more ✨ 🎥 🔽 WATCH - By @RajalArora | #NZvIND https://t.co/YZAd3ncwhM— BCCI (@BCCI) November 6, 2026
వర్షం పడే అవకాశాలు ఎక్కువే!
ఇక అక్యువెదర్ సమాచారం ప్రకారం, శనివారం వెల్లింగ్టన్లో వర్షం పడే అవకాశం 60 శాతం ఉంది. రోజంతా ఆకాశం మేఘావృతమై, చల్లటి గాలులతో వాతావరణం మబ్బుగా ఉంటుందట. మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది. ఉదయం పూట వర్షం పడే అవకాశం 60 శాతం ఉండగా, మధ్యాహ్నానికి ఇది స్వల్పంగా తగ్గి 55 శాతం ఉండనున్నట్లు వెదర్ రిపోర్ట్స్ అంచనాలు చెబుతున్నాయి. అయితే స్థానిక టైమ్ ప్రకారం మ్యాచ్ మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు (భారత కాలమానం ప్రకారం ఉదయం 7:30 గంటలకు) ప్రారంభం కావాల్సి ఉంది. ఈ లెక్కన మధ్యాహ్నం మ్యాచ్ ప్రారంభానికి ముందుదాకా వర్షం కురిసే అవకాశాలే ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. సాయంత్రం 4 లేదా 5 గంటలకు కూడా 55 శాతం వర్షం పడే ఛాన్స్ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో ఆట ఆలస్యంగా ప్రారంభమయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.
Auckland ✅ Hello from Wellington as the focus shifts to the 2️⃣nd ODI 👋 #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/3VkE8rikR8— BCCI (@BCCI) November 5, 2026
రాత్రి సమయంలో ఎక్కువగా!
కానీ రాత్రి వేళలో వర్ష ప్రభావం మళ్లీ పెరగనున్నట్లు రిపోర్ట్ పేర్కొన్నట్లు సమాచారం. రాత్రి 8 - 11 గంటల మధ్యలో 50 శాతం వర్షం పడే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అంటే ఉదయం నుంచి రాత్రి 11 గంటల దాకా ఎడతెరిపి లేకుండానే వర్షం కురిసే ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంది. ఈ లెక్కన మ్యాచ్ నిర్వహణ ఎంతవరకు సాధ్యపడుతుందనేది ఎవరూ ఊహించలేని పరిస్థితి నెలకొంది. అంతేకాదు మ్యాచ్ పూర్తిగా తుడిచిపెట్టుకొనిపోయే ప్రమాదం ఉన్నట్లు పలు నివేదికలు పేర్కొంటున్నాయి.
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