బ్యాక్ టు క్రికెట్- ద్రవిడ్ న్యూ రోల్- ఈసారి ఆ జట్టుకు యజమానిగా!
యూరోపియన్ టీ20 ప్రీమియర్ లీగ్లో టీమ్ ఓనర్గా ద్రవిడ్- ఓ ఫ్రాంచైజీని సొంతం చేసుకున్న రాహుల్- ఐర్లాండ్, యూరోప్ దేశాల్లో క్రికెట్ అభివృద్ధి కోసమే నిర్ణయం
Published : May 12, 2026 at 2:14 PM IST
Rahul Dravid New Role : క్రికెట్ ప్రపంచంలో ది వాల్గా పేరు తెచ్చుకున్న రాహుల్ ద్రవిడ్ ఎప్పుడూ ఏదో ఒక కొత్త బాధ్యతతో అభిమానులను పలకరిస్తూనే ఉంటారు. ఆటగాడిగా, వికెట్ కీపర్గా, కెప్టెన్గా ఆపై టీమ్ఇండియా హెడ్ కోచ్గా తనదైన ముద్ర వేసిన ద్రవిడ్, ఇప్పుడు ఎవరూ ఊహించని ఒక కొత్త అవతారంలో కనిపించబోతున్నారు. మైదానంలో బ్యాట్ పట్టి బౌలర్లకు చుక్కలు చూపించిన రాహుల్, ఇప్పుడు ఏకంగా ఒక క్రికెట్ జట్టుకే యజమానిగా మారుతున్నారు. అది కూడా మన దేశంలో కాదు, సముద్రాలు దాటి యూరోప్ గడ్డపై క్రికెట్ సామ్రాజ్యాన్ని విస్తరించేందుకు సిద్ధం అవుతున్నారు. అసలు ద్రవిడ్ ఎంచుకున్న ఆ కొత్త బాధ్యత ఏంటి? ఆ జట్టుకు కెప్టెన్గా వ్యవహరించబోతున్న మరో భారత స్టార్ ప్లేయర్ ఎవరు? ఈ ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
యూరోపియన్ లీగ్లో ద్రవిడ్ ఎంట్రీ
త్వరలో ప్రారంభం కానున్న యూరోపియన్ టీ20 ప్రీమియర్ లీగ్ (ETPL) లో రాహుల్ ద్రవిడ్ కీలక భాగస్వామిగా మారారు. ఈ లీగ్లోని డబ్లిన్ గార్డియన్స్ ఫ్రాంచైజీకి కో ఓనర్గా వ్యవహరించనున్నారు. ఒక ప్రొఫెషనల్ లీగ్లో ద్రవిడ్ జట్టు యజమానిగా మారడం ఇదే మొదటిసారి. యూరోప్లో క్రికెట్ ను క్షేత్రస్థాయి నుంచి అభివృద్ధి చేయాలి అన్న ఉద్దేశంతోనే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ద్రవిడ్ రాకతో ఈ సరికొత్త లీగ్కు ఒక్కసారిగా గ్లోబల్ క్రేజ్ వచ్చేసింది. కేవలం కోచ్గానే కాకుండా, మేనేజ్మెంట్ లెవల్లో కూడా తన అనుభవాన్ని ద్రవిడ్ ఇక్కడ ఉపయోగించనున్నారు.
డబ్లిన్ కెప్టెన్గా స్టార్ స్పిన్నర్
డబ్లిన్ గార్డియన్స్ జట్టుకు కెప్టెన్గా భారత స్టార్ ఆఫ్ స్పిన్నర్ రవిచంద్రన్ అశ్విన్ వ్యవహరించబోతున్నారు. టీమ్ఇండియాలో ద్రవిడ్ కోచింగ్లో ఆడిన అశ్విన్, ఇప్పుడు ద్రవిడ్ యజమానిగా ఉన్న జట్టుకు నాయకత్వం వహించడం విశేషం. అశ్విన్ 2024 డిసెంబర్లో అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు, అలాగే 2025 లో ఐపీఎల్కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించారు. అయితే విదేశీ లీగ్లలో ఆడాలి అన్న తన కోరికను ఇప్పుడు నెరవేర్చుకుంటున్నారు. ద్రవిడ్, అశ్విన్ వంటి ఇద్దరు దిగ్గజాలు ఒకే ఫ్రాంచైజీ కోసం పని చేయడం డబ్లిన్ టీమ్కు అడ్వాంటేజ్ కానుంది.
యూరోప్లో క్రికెట్- ద్రవిడ్ రియాక్షన్
ఈ లీగ్లో భాగస్వామి కావడానికి గల కారణాలను రాహుల్ ద్రవిడ్ స్వయంగా వెల్లడించారు. యూరోప్లో క్రికెట్కు ఉన్న అపారమైన అవకాశాలు తనను ఆకట్టుకున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. ముఖ్యంగా ఐర్లాండ్ వంటి దేశాల్లో ప్రతిభ ఉన్న యువ ఆటగాళ్లకు ఒక సరైన అవకాశం కల్పించాలి అన్నదే తన లక్ష్యం అని ద్రవిడ్ పేర్కొన్నారు. క్షేత్రస్థాయి నుంచి క్రికెట్ను బలోపేతం చేయడం ద్వారా కొత్త టాలెంట్ను వెలుగులోకి తీసుకురావొచ్చు అని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. కేవలం ఒక టోర్నమెంట్లా కాకుండా, యూరోప్ క్రికెట్ భవిష్యత్తును మార్చే ప్రయాణంలో తాను భాగం అవ్వడం సంతోషంగా ఉంది అని ద్రవిడ్ చెప్పారు.
ఆరు జట్లు- ఆరు దేశాల స్టార్ ఓనర్లు!
యూరోపియన్ టీ20 ప్రీమియర్ లీగ్ మొత్తం ఆరు జట్లతో ఈ ఏడాది జరగనుంది. డబ్లిన్తో పాటు బెల్ఫాస్ట్, ఎడిన్బర్గ్, గ్లాస్గో, రోటర్డ్యామ్, ఆమ్స్టర్డ్యామ్ నగరాల నుంచి ఫ్రాంచైజీలు బరిలోకి దిగుతున్నాయి. ఈ లీగ్లో ఒక్కో జట్టుకు ఒక్కో లెజెండరీ క్రికెటర్ ఓనర్గా ఉండటం విశేషం. గ్లాస్గో జట్టుకు క్రిస్ గేల్, ఆమ్స్టర్డ్యామ్కు స్టీవ్ వా, రోటర్డ్యామ్కు జాంటీ రోడ్స్, ఫాఫ్ డుప్లెసిస్ వంటి వారు యజమానులుగా ఉన్నారు. ఈ లీగ్లో కేవలం ఓనర్లే కాదు, ఆడే ఆటగాళ్లు కూడా ప్రపంచ స్థాయి స్టార్లే కావడం గమనార్హం. మిచెల్ మార్ష్, టిమ్ డేవిడ్, గ్లెన్ మాక్స్వెల్, హెన్రిచ్ క్లాసెన్, లియామ్ లివింగ్స్టోన్ వంటి విధ్వంసకర బ్యాటర్లు ఈ టోర్నీలో తన సత్తా చాటనున్నారు. అలాగే మిచెల్ సాంట్నర్, ఫాఫ్ డుప్లెసిస్ వంటి అనుభవం ఉన్న ప్లేయర్లు వేర్వేరు జట్ల తరపున బరిలోకి దిగుతున్నారు. టీ20 ఫార్మాట్లో ఉన్న క్రేజ్ను వాడుకుని యూరోప్ దేశాల్లో కూడా క్రికెట్ను పాపులర్ చేయాలి అన్నది లీగ్ నిర్వాహకుల ప్లాన్.
అశ్విన్ నెక్స్ట్ ప్లాన్ ఇదే
39 ఏళ్ల అశ్విన్ వయసు పెరుగుతున్నా తన ఆటతో ఇంకా మెప్పిస్తూనే ఉన్నారు. యూరోపియన్ లీగ్తో పాటు అమెరికాలో జరిగే మేజర్ లీగ్ క్రికెట్ (MLC) 2026 లో కూడా ఆయన ఆడబోతున్నారు. అక్కడ శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో యూనికార్న్స్ జట్టు తరపున అశ్విన్ మైదానంలోకి దిగనున్నారు. గతంలో గాయం కారణంగా బిగ్ బాష్ లీగ్ను మిస్ అయిన అశ్విన్, ఇప్పుడు వరుసగా ఓవర్సీస్ లీగ్లపై ఫోకస్ పెట్టారు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్ నుంచి తప్పుకున్నా, తనలోని క్రికెటర్ను ఇంకా సజీవంగా ఉంచుకుంటూ ప్రపంచవ్యాప్తంగా తన స్పిన్ మ్యాజిక్ను చూపించడానికి ఆయన సిద్ధం అయ్యారు.