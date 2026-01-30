30వేల బంతులు ఎదుర్కొన్న ఏకైక 'మహావీరుడు'- టెస్ట్ క్రికెట్ చరిత్రలో అరుదైన రికార్డు- ఎవరో తెలుసా?
16 ఏళ్ల కెరీర్లో 31,258 బంతులు ఆడి ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించారు - టాప్ స్టార్స్ ఆ రికార్డుకు దరిదాపుల్లో కూడా లేరు.
Published : January 30, 2026 at 11:29 AM IST
Most Balls Faced in Test : క్రికెట్ ఆటలో ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న ట్రెండ్ ప్రకారం ఫోర్లు, సిక్సర్ల వర్షం కురిపిస్తేనే ఫ్యాన్స్కు కిక్కు వస్తుంది. కానీ టెస్ట్ క్రికెట్ అనేది అలా కాదు. ఇది బ్యాటర్ల ఓపికకు, టెక్నిక్కు అసలైన పరీక్ష. 1877లో మొదలైన ఈ ఫార్మాట్లో ఇప్పటివరకు ఎందరో దిగ్గజాలు తమ బ్యాటింగ్ పవర్ను చూపించారు. అయితే ఒక వ్యక్తి మాత్రం మైదానంలో నిలబడ్డాడంటే చాలు ప్రత్యర్థి బౌలర్లు తల పట్టుకోవాల్సిందే. ఎన్ని గంటలైనా క్రీజులో పాతుకుపోయి వికెట్ ఇవ్వకుండా అడ్డుగోడలా నిలబడటం అతడికి మాత్రమే సాధ్యం. ప్రపంచ క్రికెట్ చరిత్రలో వేల సంఖ్యలో బ్యాటర్లు ఉన్నా, కేవలం ఒక్కరంటే ఒక్కరే 30 వేల బంతుల మార్క్ని దాటారు. ఆ దిగ్గజం ఎవరో ఆ అరుదైన రికార్డు విశేషాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
టీమ్ఇండియా వాల్ రాహుల్ ద్రవిడ్
టెస్ట్ క్రికెట్లో అత్యధిక బంతులు ఎదుర్కొన్న గౌరవం మరెవరికో కాదు, మన టీమ్ఇండియా మాజీ కెప్టెన్, లెజెండరీ బ్యాటర్ రాహుల్ ద్రవిడ్కే దక్కుతుంది. అందుకే అతడిని ప్రపంచమంతా ప్రేమగా 'ది వాల్' అని పిలుచుకుంటుంది. ద్రవిడ్ క్రీజులో ఉన్నాడంటే టీమ్కు ఒక రకమైన ధైర్యం ఉంటుంది. వికెట్లు పడుతున్నా ఒకవైపు తను నిలబడి ఇన్నింగ్స్ను చక్కదిద్దడంలో సిద్ధహస్తుడు. టెస్ట్ ఫార్మాట్లో ఆయన చూపించిన ఏకాగ్రత, పట్టుదల మరే బ్యాటర్ లోనూ కనిపించలేదని క్రికెట్ విశ్లేషకులు ఇప్పటికీ చెబుతుంటారు.
రికార్డుల రారాజు
రాహుల్ ద్రవిడ్ తన 16 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అంతర్జాతీయ కెరీర్లో ఎన్నో రికార్డులను తన పేరిట రాసుకున్నారు. మొత్తం 164 టెస్ట్ మ్యాచ్లు ఆడిన అతడు 286 ఇన్నింగ్స్ల్లో బ్యాటింగ్ చేశారు. ఈ క్రమంలో ఆయన ఎదుర్కొన్న బంతుల సంఖ్య వింటే ఎవరైనా ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే. ఏకంగా 31,258 డెలివరీలను ఆయన ఫేస్ చేశారు. టెస్ట్ క్రికెట్ చరిత్రలో మరే ఇతర బ్యాటర్ కూడా ఇప్పటివరకు ఈ ఫీట్ సాధించలేదు. గంటల తరబడి క్రీజ్లో నిలబడి ప్రత్యర్థి బౌలర్లను విసిగించడంలో ద్రవిడ్ది ఒక ప్రత్యేకమైన శైలి. వికెట్ కాపాడుకోవడమే ప్రధాన లక్ష్యంగా ఆయన ఆడిన ఇన్నింగ్స్లు టీమ్ ఇండియాకు ఎన్నో చిరస్మరణీయ విజయాలను అందించాయి.
అందని ద్రాక్షగా ద్రవిడ్ రికార్డు
రాహుల్ ద్రవిడ్ సృష్టించిన ఈ '31 వేల బంతుల' రికార్డును అందుకోవడం ప్రస్తుత తరం బ్యాటర్లకు ఒక కలలాగే కనిపిస్తోంది. టీ20లు, వన్డేల హవా పెరగడంతో ఇప్పుడు టెస్ట్ మ్యాచుల్లో కూడా బ్యాటర్లు వేగంగా పరుగులు సాధించాలని చూస్తున్నారు. పాతకాలం నాటి ఓపికతో ఆడే బ్యాటర్లు ఇప్పుడు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ద్రవిడ్ రికార్డు ఇప్పట్లో ఎవరూ బ్రేక్ చేయలేని ఒక అజేయమైన రికార్డుగా నిలిచిపోయింది. బౌలర్ ఎంత వేగంగా బంతి వేసినా, ఎంత స్పిన్ చేసినా ద్రవిడ్ బ్యాట్ దగ్గర అది ఆగిపోవాల్సిందే. అందుకే ఆయన్ని టెస్ట్ క్రికెట్కు అసలైన బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా పరిగణిస్తారు.
రేసులో జో రూట్ ఎంత దూరం?
ప్రస్తుతం ఆడుతున్న ఆటగాళ్లలో ఇంగ్లాండ్ స్టార్ బ్యాటర్ జో రూట్ మాత్రమే కొంచెం దగ్గరగా ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది. ఇప్పటివరకు రూట్ 24,242 బంతులను ఎదుర్కొన్నారు. అయితే ద్రవిడ్ రికార్డును అందుకోవాలంటే ఆయన ఇంకా సుమారు 7 వేల బంతుల వరకు ఆడాల్సి ఉంటుంది. రూట్ ఫామ్ చూస్తుంటే ఇది సాధ్యమే అనిపించినా, ద్రవిడ్ ఫిగర్్ను క్రాస్ చేయడం మాత్రం సామాన్యమైన విషయం కాదు. రోజురోజుకీ టెస్ట్ మ్యాచుల సంఖ్య తగ్గుతున్న తరుణంలో ద్రవిడ్ నెలకొల్పిన ఈ మైలురాయిని చేరుకోవాలంటే ఏళ్ల తరబడి నిలకడగా రాణించాలి.
నేటి తరానికి ద్రవిడ్ ఒక పాఠం
టెస్ట్ క్రికెట్ అంటే కేవలం పరుగులే కాదు, క్రీజులో ఎంత సమయం గడిపామనేది కూడా ముఖ్యమని ద్రవిడ్ నిరూపించారు. ఆ బంతులన్నీ ఎదుర్కోవడం అంటే కేవలం ఫిజికల్ స్టామినా మాత్రమే కాదు, అపారమైన మెంటల్ పవర్ కూడా ఉండాలి. నేటి తరం యంగ్ క్రికెటర్లు ద్రవిడ్ ఆడిన ఇన్నింగ్స్లను చూసి డిఫెన్స్ ఎలా చేయాలి, బంతిని ఎలా వదిలేయాలి అనే విషయాలు నేర్చుకుంటున్నారు. క్రికెట్లో టెక్నిక్ పరంగా ద్రవిడ్ ఒక యూనివర్సిటీ లాంటి వారు.
అందుకే ఆయన రిటైర్ అయినా ఆ రికార్డుల ద్వారా ఇప్పటికీ క్రికెట్ ప్రేమికుల గుండెల్లో నిలిచే ఉన్నారు. టెస్ట్ క్రికెట్లో వికెట్ వాల్యూ ఏంటో ద్రవిడ్ తన బ్యాటింగ్తో ప్రపంచానికి చాటి చెప్పారు. ఇక భవిష్యత్తులో ఈ రికార్డును అందుకోవడం ఆటగాళ్లకు అంత సులభం కాదు. మరి కనీసం ఆ రికార్డు దగ్గరకైనా ఎవరైనా వస్తారేమో చూడాలి.