Ind vs NZ ODI Series
న్యూజిలాండ్తో వన్డే సిరీస్కు జైస్వాల్ను ఎంపిక చేయకపోవడంపై బీసీసీఐపై ఆర్. అశ్విన్ తీవ్రంగా స్పందించాడు. ఈ నిర్ణయం అన్యాయం అని పేర్కొన్నాడు.
Published : October 17, 2026 at 11:09 AM IST
Ind vs NZ ODI Series : న్యూజిలాండ్తో వన్డే సిరీస్లో టీమ్ఇండియా యంగ్ బ్యాటర్ యశస్వీ జైస్వాల్కు చోటు దక్కకపోవడం ప్రస్తుతం క్రీడావర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ సిరీస్ కోసం జైస్వాల్ను ఎంపిక చేయకపోవడంపై మాజీ క్రికెటర్ రవిచంద్రన్ అశ్విన్ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశాడు. బీసీసీఐ సెలక్టర్ల నిర్ణయం అన్యాయమని పేర్కొన్నాడు. ఈ నిర్ణయంపై తీవ్ర ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తూ, జైస్వాల్ గత నాలుగు నెలలుగా పరిమిత ఓవర్ల క్రికెట్ ఆడలేదని గుర్తుచేశాడు. ఈ మేరకు తన యూట్యూబ్ ఛానెల్లో మాట్లాడుతూ చెప్పాడు.
మరో వారంలో భారత్ క్రికెట్ జట్టు న్యూజిలాండ్ పర్యటనకు వెళ్లనుంది. ఈ టూర్లో 5 టీ20, 5 వన్డే, 2 టెస్టులు ఆడనుంది. అయితే వన్డే- టెస్టు సిరీస్కు తక్కువ వ్యవధి ఉంది. నవంబర్ 15న వన్డే సిరీస్ ముగుస్తుండగా, 19న టెస్టు సిరీస్ ప్రారంభం కానుంది. దీంతో చివరి రెండు వన్డే మ్యాచ్లకు రెగ్యులర్ కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్కు విశ్రాంతినిచ్చారు. అయితే గిల్కు విశ్రాంతినిచ్చినప్పుడైనా జైస్వాన్ను వన్డేలో ఆడించాల్సిందని అశ్విన్ అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశాడు.
"న్యూజిలాండ్తో టెస్టు సిరీస్ కోసం జైస్వాల్ను సిద్ధం చేయాలనే ఉద్దేశంతో సెలెక్టర్లు అతనికి విశ్రాంతి ఇచ్చారని అనుకుందాం. కానీ, చివరి రెండు వన్డేల్లో గిల్కు విశ్రాంతి ఇచ్చినప్పుడైనా ఆ మ్యాచ్లకు జైస్వాల్ను జట్టులోకి తీసుకుని ఉండాల్సింది. ఎందుకంటే అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో తగినన్ని ఛాన్స్లు రానుప్పుడు ఆటగాడి ఆత్మవిశ్వాసం దెబ్బతింటుంది. కొంతకాలంగా జైస్వాల్కు బరిలో దిగే అవకాశమే దక్కడం లేదు. ఒకప్పుడు అతను రన్స్ మెషీన్లాగా ఉండేవాడు. కానీ, గత రెండేళ్లుగా ఆ లయ దెబ్బతింది. ఆ రేంజ్లో పరుగులు రావట్లేదు. అవకాశాలు దక్కనప్పుడు ఆటగాడి ఆత్మవిశ్వాసం దెబ్బతింటుంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో అవకాశాలు కల్పించాల్సిన బాధ్యత యాజమాన్యం, సెలెక్టర్లదే. ఒకేవేళ నేనే గనుక సెలక్టర్ల స్థానలో ఉండి ఉంటే, 'చివరి రెండు వన్డేల పరిస్థితి ఇలా ఉంది. మరి ఈ రెండింట్లో నువ్వు ఆడాలనుకుంటున్నావా? ఆడాలనుకుంటే, తప్పకుండా ఆడు' అని చెప్పేవాడిని. ఎందుకంటే అంతర్జాతీయ క్రికెట్ వచ్చే అనుభవం దేనితోనూ సాటి రాదు" అని అశ్విన్ అన్నాడు.