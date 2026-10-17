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Ind vs NZ ODI Series

న్యూజిలాండ్‌తో వన్డే సిరీస్‌కు జైస్వాల్‌ను ఎంపిక చేయకపోవడంపై బీసీసీఐపై ఆర్. అశ్విన్ తీవ్రంగా స్పందించాడు. ఈ నిర్ణయం అన్యాయం అని పేర్కొన్నాడు.

Ind vs NZ ODI Series
యశస్వీ జైస్వాల్‌ (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 17, 2026 at 11:09 AM IST

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Ind vs NZ ODI Series : న్యూజిలాండ్‌తో వన్డే సిరీస్​లో టీమ్ఇండియా యంగ్ బ్యాటర్ యశస్వీ జైస్వాల్‌కు చోటు దక్కకపోవడం ప్రస్తుతం క్రీడావర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ సిరీస్​ కోసం జైస్వాల్​ను ఎంపిక చేయకపోవడంపై మాజీ క్రికెటర్ రవిచంద్రన్ అశ్విన్ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశాడు. బీసీసీఐ సెలక్టర్ల నిర్ణయం అన్యాయమని పేర్కొన్నాడు. ఈ నిర్ణయంపై తీవ్ర ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తూ, జైస్వాల్ గత నాలుగు నెలలుగా పరిమిత ఓవర్ల క్రికెట్ ఆడలేదని గుర్తుచేశాడు. ఈ మేరకు తన యూట్యూబ్ ఛానెల్​లో మాట్లాడుతూ చెప్పాడు.

మరో వారంలో భారత్ క్రికెట్ జట్టు న్యూజిలాండ్ పర్యటనకు వెళ్లనుంది. ఈ టూర్​లో 5 టీ20, 5 వన్డే, 2 టెస్టులు ఆడనుంది. అయితే వన్డే- టెస్టు సిరీస్​కు తక్కువ వ్యవధి ఉంది. నవంబర్ 15న వన్డే సిరీస్ ముగుస్తుండగా, 19న టెస్టు సిరీస్ ప్రారంభం కానుంది. దీంతో చివరి రెండు వన్డే మ్యాచ్​లకు రెగ్యులర్ కెప్టెన్ శుభ్​మన్ గిల్​కు విశ్రాంతినిచ్చారు. అయితే గిల్​కు విశ్రాంతినిచ్చినప్పుడైనా జైస్వాన్​ను వన్డేలో ఆడించాల్సిందని అశ్విన్ అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశాడు.

"న్యూజిలాండ్​తో టెస్టు సిరీస్ కోసం జైస్వాల్‌ను సిద్ధం చేయాలనే ఉద్దేశంతో సెలెక్టర్లు అతనికి విశ్రాంతి ఇచ్చారని అనుకుందాం. కానీ, చివరి రెండు వన్డేల్లో గిల్‌కు విశ్రాంతి ఇచ్చినప్పుడైనా ఆ మ్యాచ్​లకు జైస్వాల్‌ను జట్టులోకి తీసుకుని ఉండాల్సింది. ఎందుకంటే అంతర్జాతీయ క్రికెట్​లో తగినన్ని ఛాన్స్​లు రానుప్పుడు ఆటగాడి ఆత్మవిశ్వాసం దెబ్బతింటుంది. కొంతకాలంగా జైస్వాల్‌కు బరిలో దిగే అవకాశమే దక్కడం లేదు. ఒకప్పుడు అతను రన్స్ మెషీన్​లాగా ఉండేవాడు. కానీ, గత రెండేళ్లుగా ఆ లయ దెబ్బతింది. ఆ రేంజ్​లో పరుగులు రావట్లేదు. అవకాశాలు దక్కనప్పుడు ఆటగాడి ఆత్మవిశ్వాసం దెబ్బతింటుంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో అవకాశాలు కల్పించాల్సిన బాధ్యత యాజమాన్యం, సెలెక్టర్లదే. ఒకేవేళ నేనే గనుక సెలక్టర్ల స్థానలో ఉండి ఉంటే, 'చివరి రెండు వన్డేల పరిస్థితి ఇలా ఉంది. మరి ఈ రెండింట్లో నువ్వు ఆడాలనుకుంటున్నావా? ఆడాలనుకుంటే, తప్పకుండా ఆడు' అని చెప్పేవాడిని. ఎందుకంటే అంతర్జాతీయ క్రికెట్​ వచ్చే అనుభవం దేనితోనూ సాటి రాదు" అని అశ్విన్ అన్నాడు.

TAGGED:

JAISWAL ODI CAREER
న్యూజిలాండ్​తో భారత్ వన్డే జట్టు
టీమ్ఇండియా వన్డే కెప్టెన్
రోహిత్ శర్మ విరాట్ తర్వాతి మ్యాచ్
IND VS NZ 2026

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