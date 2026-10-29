'హార్దిక్కు ఆ జట్టులోనే కెప్టెన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది'- ట్రేడింగ్పై అశ్విన్ కామెంట్స్
ఐపీఎల్ 2027లో ఆల్రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్య ఏ జట్టులోకి వెళ్తాడనేది క్రీడావర్గాల్లో హాట్టాపిక్గా ఉంది. దీనిపై రవిచంద్రన్ అశ్విన్ తన అంచనాలు వెల్లడించాడు.
Published : October 29, 2026 at 1:50 PM IST
Hardik Pandya IPL 2027 : 2027 ఐపీఎల్ ట్రేడింగ్లో ఆల్రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్య పేరు హాట్టాపిక్గా నిలిచింది. ప్రస్తుతం ముంబయి ఇండియన్స్ జట్టులో ఉన్న అతడు, వచ్చే సీజన్లో ఫ్రాంచైజీ మారే అవకాశాలు ఉన్నట్లు కొంతకాలంగా వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో అతడి కోసం ఆరు ఫ్రాంచైజీలు పోటీ పడుతున్నట్లు క్రీడా వర్గాల్లో ప్రచారం సాగుతోంది. అయితే అతడు ఏ జట్టుకు వెళ్లినా అక్కడ కెప్టెన్సీ ఆశిస్తున్నాడని తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో మాజీ క్రికెటర్ రవిచంద్రన్ అశ్విన్ దీనిపై మాట్లాడాడు. రేసులు ఎన్ని ఫ్రాంచైజీలు ఉన్నా, 'ఆ ఒక్క జట్టు'కే హార్దిక్ కెప్టెన్ అయ్యే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయని అంచనాలు వెల్లడించాడు. ఇంతకీ ఆ జట్టు ఏది? అశ్విన్ ఏం చెప్పాడంటే
తప్పుకున్న గుజరాత్?
హార్దిక్ కోసం అతడి పాత ఫ్రాంచైజీ గుజరాత్ టైటాన్స్తో పాటు చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, కోల్కతా నైట్రైడర్స్, రాజస్థాన్ రాయల్స్ ప్రధానంగా రేసులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే అతడికి కెప్టెన్సీ ఇచ్చేందుకు గుజరాత్ సుముఖంగా లేదని సమాచారం. అందుకే ఈ రేసు నుంచి గుజరాత్ తప్పుకున్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి. దీంతో హార్దిక్ ట్రేడింగ్ విషయంలో కెప్టెన్సీ అనేది ఇకపై కంపల్సరీ కాదని, అయినా అతడికి సారథి అయ్యే ఛాన్స్ మాత్రం కోల్కతా నైట్రైడర్స్లో మాత్రమే ఉందని అభిప్రాయపడ్డాడు. అందుకోసం ముంబయికి కేకేఆర్ హర్షిత్ రాణా లేదా రింకూ సింగ్ను ట్రేడ్ చేయోచ్చని అన్నాడు. ఈ మేరకు ఓ స్పోర్ట్స్ వెబ్సైట్తో మాట్లాడుతూ వ్యాఖ్యానించాడు.
"కోల్కతా నైట్రైడర్స్కు హార్దిక్ను ట్రేడ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది. అక్కడ అతడు కెప్టెన్ కూడా కావొచ్చు. అయితే అందుకు బదులుగా ట్రేడింగ్లో ముంబయి వరుణ్ చక్రవర్తిని అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. కానీ కేకేఆర్ కోచ్ అభిషేక్ నాయర్ మాత్రం వరుణ్ను ముంబయికి ఇచ్చేందుకు అంగీకరించకపోవచ్చు. అందుకే అతడికి బదులు హర్షిత్ రాణా లేదా రింకూ సింగ్ను కేకేఆర్ ఆఫర్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది. ఒకవేళ అకడు రాజస్థాన్కు ట్రేడింగ్లో వెళ్తే, యశస్వీ జైస్వాల్ లేదా రవి బిష్ణోయ్ని అడగవచ్చు" అని అశ్విన్ పేర్కొన్నాడు.
"అయితే హార్దిక్ కోసం ఆరు ఫ్రాంచైజీలు పోటీ పడుతున్నాయని నేనూ విన్నాను. కానీ ఐదు మాత్రమే రేసులో ఉండే అవకాశం ఉంది. లఖ్నవూ ఈ పోటీలో ఉండకపోవచ్చు. సీఎస్కే, కోల్కతా, రాజస్థాన్, గుజరాత్, పంజాబ్ కింగ్స్ అయితే అతడిని ట్రేడ్ చేసుకునేందుకు ఆసక్తిగా ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు ఫ్రాంచైజీ మారాలనుకుంటున్న పాండ్య కెప్టెన్సీ మెలిక పెట్టకపోవచ్చు" అని అశ్విన్ అన్నాడు.
🔴 THAT’S WHY HARDIK PANDYA MAY NOT JOIN KKR? 🤯 - After IPL 2026, Hardik Pandya’s trade rumours started, and many fans believed he would join KKR. - But TOI clarified that Hardik doesn’t want to work with Abhishek Nayar. - Hardik’s relationship with Abhishek Nayar reportedly hasn’t been good since their time with Team India. 👀 Maybe this is the reason Hardik could join CSK as a PLAYER, or Ignore leadership at KKR.— Sam (@cricsam02) October 29, 2026
ముంబయికి కావాల్సిందిదే!
మరోవైపు, ముంబయి ఇండియన్స్ బౌలింగ్ విభాగం గత పలు సీజన్లుగా బలహీనంగా ఉందని అన్నాడు. అందుకే బుమ్రా లాంటి స్టార్కు తోడుగా ఇంకో నాణ్యమైన బౌలర్ను జట్టులోకి తీసుకోవాలని ముంబయి భావిస్తుందని అభిప్రాయపడ్డాడు. అందుకోసం తమకు కావాల్సిన బౌలర్ కోసం హార్దిక్ను ఇతర జట్లకు ట్రేడ్ చేయాలని భావిస్తుందని తెలిపాడు. ఈ క్రమంలో పంజాబ్లో అజ్మతుల్లా ఒమర్జాయ్, గుజరాత్లో రషీద్ ఖాన్ కోసం కూడా ప్రయత్నించే అవకాశం ఉన్నట్లు పేర్కొన్నాడు.
కాగా, 2027 సీజన్కు సంబంధించి ట్రేడ్ విండో జులైలో ఓపెన్ అయ్యింది. మినీ వేలం జరిగే వారం ముందు దాకా ఉంటుంది. మినీ వేలం జరిగిన తర్వాత మళ్లీ రీ- ఓపెన్ అవుతుంది. వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి దాకా ట్రేడింగ్ చేసుకోవచ్చు. ఈసారి మినీవేలం డిసెంబర్ 16న గోవా వేదికగా జరగనుంది. ఇందు కోసం అన్ని ఫ్రాంచైజీలు నవంబర్ 15 లోగా తమతమ జట్ల వివరాలను బోర్డుకు తెలుపాల్సి ఉంది.
ముగిసిన WPL మినీ వేలం- కంప్లీట్ లిస్ట్ ఇదే