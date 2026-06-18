1000 మంది ఫుట్బాల్ ఫ్యాన్స్కు ఫ్రీ ట్రిప్- కెనడాతో మ్యాచ్కు ఖతార్ ప్రభుత్వం బంపర్ ఆఫర్
ఫిపా వరల్డ్కప్ 2026- ఖతార్ వర్సెస్ కెనడా మ్యాచ్కు అంతా రెడీ- అభిమానులకు బంపర్ ఆఫర్ ఇచ్చిన ఖతార్ ప్రభుత్వం
Published : June 18, 2026 at 2:42 PM IST
Free Tickets For Qatar Fans : ఫిఫా వరల్డ్కప్కు ఉన్న క్రేజ్ అంతా ఇంతా కాదు. ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా సరే ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక టోర్నీలో ఒక్క మ్యాచ్ అయినా స్టేడియంలో లైవ్ చూడాలని అభిమానులు ఆరాటపడుతుంటారు. అందుకోసం చాలానే ఖర్చు చేస్తుంటారు. ఈ మ్యాచ్ల టికెట్లు వేలు, లక్షల్లో ఉన్నప్పటికీ అస్సలు వెనుకాడరు. తమ అభిమాన జట్టు, ఆటగాళ్లను మైదానంలో చూసి మురిసిపోతుంటారు. ప్రస్తుత టోర్నీలోనూ అదే పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ఎక్కడెక్కడి నుంచో ఫిఫా మ్యాచ్లు జరుగుతున్న అమెరికా, కెనడా, మెక్సికో దేశాలకు సాకర్ ఫ్యాన్స్ పోటెత్తుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఖతార్ అభిమానుల కోసం ఆదే ప్రభుత్వం బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించింది. 1000 మంది అభిమానులకు ఉచితంగా ఫిఫా మ్యాచ్ను చూపించనుంది. మరి ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం ఎందుకు తీసుకుందంటే?
కెనడాతో ఖతార్ ఢీ!
2026 ఫిఫాలో పెద్దగా అంచనాలు లేకుండా బరిలోకి దిగిన ఖతార్ తమ తొలి మ్యాచ్లో స్విట్జర్లాండ్తో అద్భుతంగా పోరాడింది. బలమైన స్విస్ను ధీటుగా ఎదుర్కొని ఒక గోల్ చేయడమే కాకుండా 1- 1తో మ్యాచ్ను డ్రా చేసుకుంది. దీంతో వరల్డ్కప్ చరిత్రలో ఖతార్కు ఒక పాయింట్ వచ్చింది. ఇక ఈ టోర్నీలో ఖతార్ తమ రెండో మ్యాచ్కు సిద్ధమైంది. ఈ జట్టు ఇవాళ కెనడాను ఢీ కొట్టనుంది. ఈ మ్యాచ్కు కెనడా వాంకోవర్లోని BC ప్లేస్ స్టేడియం వేదిక కానుంది.
అయితే తొలి మ్యాచ్లో పోరాడిన తమ జట్టుకు మద్దతు ఇచ్చేందుకు ఖతార్ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. దేశంలోని 1000 మంది ఫుట్బాల్ అభిమానులకు తమ జట్టుకు మద్దతుగా కెనడాకు పంపనుంది. వీళ్లను ప్రత్యేక విమానంలో వాంకోవర్కు పంపించనున్నట్లు తెలిసింది. వీళ్లకు అక్కడ హోటల్ బస, స్థానికంగా రవాణా, మ్యాచ్ టికెట్లు ఇవన్నింటీ ప్రభుత్వమే చూసుకుంటుంది. ఇందుకు అయ్యే పూర్తి ఖర్చును ప్రభుత్వం భరించనుంది.
ఇక ఇప్పటికే అనేకమంది ఖతార్ అభిమానులు తమ సొంత ఖర్చులతో వాంకోవర్కు చేరుకున్నారు. కెనడాతో మ్యాచ్ కోసం ఉత్సాహంగా ఎదురుచూస్తున్నారు. తమ సంప్రదాయ 'దర్బుకా' డ్రమ్లను వాయిస్తూ, ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఇందులో ఉత్సాహంగా పాల్గొన్న అభిమానులు వాంకోవర్ నగర వీధుల్లో సందడి చేస్తున్నారు. స్టేడియం పరిసరాల్లో ఎరుపు రంగు దుస్తులు ధరించిన కెనడియన్ల కంటే ఖతార్ అభిమానులే అత్యధికంగా ఉన్నట్లు అంతర్జాతీయ మీడియాలో కథనాలు వెలువడ్డాయి.
భారీ సంఖ్యలో తమకు మద్దతు తెలిపేందుకు వచ్చిన అభిమానులకు ఖతార్ జట్టు కెప్టెన్ అబ్దుల్ అజీజ్ హతేమ్ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. 'అన్నింటికంటే ముందుగా, మా కోసం ఎంతో శ్రమ తీసుకుని ఇక్కడికి ప్రయాణం చేసిన ప్రతి ఒక్కరికీ నేను ధన్యవాదాలు చెప్పాలనుకుంటున్నా. మా బాధ్యత గురించి మాకు బాగా తెలుసు. మా అభిమానులు స్టేడియం నుంచి సంతోషంగా బయటకు వెళ్లేలా చేస్తాం. మమ్మల్ని చూసి వాళ్లు గర్వపడేలా చేయాల్సిందంతా చేస్తాం' అని అబ్దుల్ అన్నారు.