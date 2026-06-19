మైదానంలోనే ఘర్షణకు దిగిన ఫుట్బాల్ ఆటగాళ్లు- కెనడా- ఖతార్ మ్యాచ్లో తీవ్ర ఉద్రిక్తత!
ఖతార్ - కెనడా మ్యాచ్లో ఆటగాళ్ల మధ్య ఘర్షణ- మైదానం కాసేపు ఉద్రిక్త పరిస్థితులు- సిబ్బంది జోక్యంతో సద్దుమణిగిన వివాదం
Published : June 19, 2026 at 12:53 PM IST
Fighting In FIFA 2026 : ఫిఫా వరల్డ్కప్ 2026లో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఖతార్తో జరిగిన మ్యాచ్లో కెనడా జట్టు విజయం సాధించింది. ఈ మ్యాచ్లో కెనడా 6-0 తేడాతో ఖతార్ను చిత్తు చేసింది. అయితే మ్యాచ్ అనంతరం మైదానంలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఇరుజట్ల ఆటగాళ్లు గ్రౌండ్లోనే గొడవకు దిగడంతో అక్కడి ప్రాంతం ఒక్కసారిగా హీటెక్కింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
ఈ ప్రపంచకప్లో వాంకోవర్ బీసీ ప్లేస్ స్టేడియం వేదికగా తాజాగా కెనడా- ఖతార్ జట్లు తలపడ్డాయి. అయితే మ్యాచ్ ముగిసిన వెంటనే ఇరు జట్ల ఆటగాళ్లు మైదానంలోనే ఘర్షణకు దిగారు. మ్యాచ్ అనంతరం కెనడా హెడ్ కోచ్ జెస్సీ మార్ష్- ఖతార్ మేనేజర్ జూలెన్ లోపెటెగీతో కరచాలనం చేస్తుండగా వాళ్లిద్దరి మధ్య గొడవ మొదలైంది. జూలెన్తో కెనడా కోచ్ దురుసుగా ప్రవర్తించినట్లు కనిపించింది. ఇది ఖతార్ ఆటగాళ్లకు ఆగ్రహం తెప్పించింది. ఆ తర్వాత ఇరుజట్ల ప్లేయర్లు, సిబ్బంది మైదానంలోనే ఒకరినొకరితో కలపడ్డారు. పరస్పరం నెట్టేసుకున్నారు. వెంటనే భద్రతా సిబ్బంది మైదానంలోకి చేరుకుని ఇరు జట్ల ఆటగాళ్లను విడగొట్టారు. దీంతో అభిమానులు ఆందోళనకు గురయ్యారు.
Stunning Fight Post for Canada vs Qatar (6-0)— Toloud (@amanhostednft) June 19, 2026
The score was 6-0.
The fight told a different story.
When emotions take over, football stops being just a game.
Canada dominated the scoreboard.
Qatar refused to go down quietly.
World Cup pressure creates moments you can't… pic.twitter.com/ticz4cwiEp
ఇక్కడ మొదలైంది!
అయితే మ్యాచ్ సమయంలోనే ఈ వివాదం మొదలైంది. ఖతార్ ఆటగాడు అసిమ్ మడిబో, కెనడా మిడ్ఫీల్డర్ ఇస్మాయిల్ కోన్ను ఆట మధ్యలో గాయపర్చాడు. దీంతో కెనడా జట్టు తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురైంది. సెకండ్ హాఫ్ ప్రారంభమైన కొద్ది సేపటికే, అసిమ్ మడిబో చేసిన ప్రమాదకరమైన టాకిల్ వల్ల ఇస్మాయిల్ కోన్ తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. అతడు నొప్పితో విలవిల్లాడాడు. దీంతో అతడిని స్ట్రెచర్పై మైదానం నుంచి బయటకు తీసుకెళ్లారు. ఇస్మాయిల్ కోన్కు గాయపర్చడం కెనడా తోటి ఆటగాళ్లను కలచివేసింది. ఈ ఆగ్రహమే ఘర్షణకు దారితీసింది.
Tempers flare between Canada and Qatar after the final whistle, leading to a player scuffle to conclude a dramatic match— CTV News (@CTVNews) June 19, 2026
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మడిబోకు రెడ్ కార్డ్
ఇక దీనికి కారణమైన అసిమ్ మడిబోకు రిఫరీ రెడ్ కార్డ్ చూపించి మైదానం నుంచి బయటకు పంపించేశాడు. అసిమ్ మడిబోకు రెడ్ కార్డ్ రావడంతో ఖతార్ 10 మంది ఆటగాళ్లతోనే ఆడాల్సి వచ్చింది. దీనిని పూర్తిగా సద్వినియోగం చేసుకున్న కెనడా విజృంభించింది. ఇస్మాయిల్ కోన్ గాయపడడంతో కెనడా జట్టులోకి జాకబ్ షాఫెల్బర్గ్ వచ్చాడు. అతడు గోల్ చేసిన అనంతరం ఇస్మాయిల్ జెర్సీని గాలిలో ఊపుతూ సంబరాలు చేసుకున్నాడు. అలాగే కెనడా తరఫున జొనాథన్ డేవిడ్ అద్భుతంగా రాణించాడు. మూడు గోల్స్తో హ్యాట్రిక్ సాధించాడు. ఇక ఫీఫా ప్రపంచ కప్ చరిత్రలో కెనడాకు ఇదే తొలి విజయం కావడం విశేషం. ఈ విజయంతో కెనడా ప్రస్తుతం నాలుగు పాయింట్లతో ఉంది. గ్రూప్ బీ లో టాప్ ప్లేస్కు దూసుకెళ్లింది.