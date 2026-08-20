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ప్రీ క్వార్టర్స్​లో సింధు ఓటమి- వరల్డ్​ ఛాంపియన్​షిప్​ నుంచి ఔట్

వరల్డ్​ ఛాంపియన్​షిప్​ 2026 : సింధుకు భారీ షాక్- ప్రీ క్వార్టర్స్​లో పోరాడి ఓడిన భారత షట్లర్

PV Sindhu World Championships
పీవీ సింధు (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 20, 2026 at 8:15 PM IST

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PV Sindhu World Championships 2026 : భారత స్టార్ షట్లర్, రెండుసార్లు ఒలింపిక్ పతక విజేత పీవీ సింధుకు వరల్డ్ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్​షిప్ 2026లో భారీ షాక్ తగిలింది. వరుసగా రెండు విజయాలతో ప్రీ క్వార్టర్స్​కు దూసుకొచ్చిన ఆమెకు ఇక్కడ ఓటమి ఎదురైంది. మహిళల సింగిల్స్ ప్రీ క్వార్టర్స్​లో ప్రపంచ నంబర్ 3 వాంగ్ జి యిని ఢీ కొట్టిన సింధు 11-21, 21-15, 17-21 తేడాతో పోరాడి ఓడింది. దీంతో ఆరోసారి ప్రపంచ ఛాంపియన్‌షిప్​లో పతకం సాధించాలన్న సింధు ఆశలు ఆవిరయ్యాయి.

గతంలో ప్రపంచ ఛాంపియన్​షిప్​లో సింధు ఐదు పతకాలు సాధింఛింది. 2013, 2014లో కాంస్యం గెలుచుకున్న సింధు 2017, 2018లో రజత పతకాలు ముద్దాడింది. ఇక 2019లో ఏకంగా స్వర్ణం సాధించింది. ఇక ఇప్పుడు సొంత అభిమానుల మధ్య జరుగుతున్న ఈ టోర్నీలో భారీ అంచనాలతో బరిలోకి దిగింది. తొలి రెండు మ్యాచ్​ల్లో అదరగొట్టి ప్రీ క్వార్టర్స్​కు చేరింది. కానీ ప్రీ క్వార్టర్స్​లో ఓడిపోయి టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించింది.

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