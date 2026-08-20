ప్రీ క్వార్టర్స్లో సింధు ఓటమి- వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ నుంచి ఔట్
వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ 2026 : సింధుకు భారీ షాక్- ప్రీ క్వార్టర్స్లో పోరాడి ఓడిన భారత షట్లర్
Published : August 20, 2026 at 8:15 PM IST
PV Sindhu World Championships 2026 : భారత స్టార్ షట్లర్, రెండుసార్లు ఒలింపిక్ పతక విజేత పీవీ సింధుకు వరల్డ్ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్ 2026లో భారీ షాక్ తగిలింది. వరుసగా రెండు విజయాలతో ప్రీ క్వార్టర్స్కు దూసుకొచ్చిన ఆమెకు ఇక్కడ ఓటమి ఎదురైంది. మహిళల సింగిల్స్ ప్రీ క్వార్టర్స్లో ప్రపంచ నంబర్ 3 వాంగ్ జి యిని ఢీ కొట్టిన సింధు 11-21, 21-15, 17-21 తేడాతో పోరాడి ఓడింది. దీంతో ఆరోసారి ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్లో పతకం సాధించాలన్న సింధు ఆశలు ఆవిరయ్యాయి.
గతంలో ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్లో సింధు ఐదు పతకాలు సాధింఛింది. 2013, 2014లో కాంస్యం గెలుచుకున్న సింధు 2017, 2018లో రజత పతకాలు ముద్దాడింది. ఇక 2019లో ఏకంగా స్వర్ణం సాధించింది. ఇక ఇప్పుడు సొంత అభిమానుల మధ్య జరుగుతున్న ఈ టోర్నీలో భారీ అంచనాలతో బరిలోకి దిగింది. తొలి రెండు మ్యాచ్ల్లో అదరగొట్టి ప్రీ క్వార్టర్స్కు చేరింది. కానీ ప్రీ క్వార్టర్స్లో ఓడిపోయి టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించింది.
💔 Heartbreak for PV Sindhu after an absolute marathon battle. Wang Zhi Yi wins in three games.— BAI Media (@BAI_Media) August 20, 2026
But Sindhu gave it absolutely everything she had. As she always does. 💪🏾
Take a bow, champion! 🌟#SmashForIndia #BWFWorldChampionships #NewDelhi2026 pic.twitter.com/8zT5ciP7mq