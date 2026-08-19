ETV Bharat / sports

ప్రపంచ ఛాంపియన్​షిప్​లో సింధు, ఆయుశ్ జోరు - వరుసగా రెండో విజయంతో ప్రీ క్వార్టర్స్​కు భారత షట్లర్లు

వరల్డ్ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్​ షిప్​లో సింధు జోరు - మరో మ్యాచ్​లో పోరాడి ఓడిన ఉన్నతి హుడా

PV SIndhu BWF World Championship
పీవీ సింధు (Source : ANI)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 19, 2026 at 8:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

PV Sindhu BWF World Championships : 2026 వరల్డ్​ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్​షిప్స్​లో భారత స్టార్ షట్లర్ పీవీ సింధు వరుసగా రెండో విజయం నమోదు చేసింది. మహిళల సింగిల్స్ విభాగంలో బుధవారం జరిగిన రౌండ్ ఆఫ్ 32 మ్యాచ్​లో సింధు తన ప్రత్యర్థి వెన్ యు జాంగ్‌ (కెనడా)ను వరుస సెట్లతో ఓడించి స్టైయిట్ విన్ సొంతం చేసుకుంది. ఆమె వరుసగా 21-16, 21- 17 తేడాతో వెన్ యు జాంగ్‌ను ఓడించి ప్రీ క్వార్టర్స్ (రౌండ్ ఆఫ్ 16)కు అర్హత సాధించింది. ఇక ప్రీ క్వార్టర్స్​లో సింధు వరల్డ్ నెం3 వాంగ్ జీ యీను ఢీ కొట్టనుంది.

కంప్లీట్ డామినేషన్​
ఈ టోర్నమెంట్​లో తొలి మ్యాచ్​లో విజయం సాధించి జోష్​లో ఉన్న సింధు ఈ గేమ్​లోనూ పూర్తి ఆత్మ విశ్వాసంతో బరిలోకి దిగింది. ఆరంభం నుంచే ఆమె అద్భుత ప్రదర్శన కనబర్చింది. మ్యాట్​పై స్పస్టంగా తన ప్రత్యర్థి వెన్ యు జాంగ్​పై ఆధిపత్యం ప్రదర్శించింది. ధనాధన్ షాట్లతో వెన్ యు జాంగ్​ను ఒత్తిడిలోకి నెట్టేసింది. ఫలితంగా తొలి సెట్​ను 21- 16 తేడాతో సొంతం చేసుసుకుంది. ఇక రెండో సెట్​లోనూ సింధు అదే జోరును ప్రదర్శించింది. అయితే రెండో సెట్​లో ప్రత్యర్థి నుంచి సింధుకు కొస్త ప్రతిఘటన ఎదురైంది. కానీ అన్నీ తట్టుకొని బలంగా నిలబడ్డ ఆమె ఈ రౌండ్​ను కూడా 21-17 తో నెగ్గి, మ్యాచ్​ను గెలుచుకుంది. ఈ విజయంతో ఆమె వరల్డ్ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్‌షిప్ ప్రీ-క్వార్టర్ ఫైనల్స్‌కు చేరుకుంది.

పోరాడి ఓడిన ఉన్నతి!
మరోవైపు, మహిళల సింగిల్స్ మ్యాచ్‌లో భారత్‌కు చెందిన యువ షట్లర్​ ఉన్నతి హుడాకు నిరాశ ఎదురైంది. ఆమె రెండో రౌండ్​లో కెనడా క్రీడాకారిణి మిచెల్ లీతో తలపడింది. ఆటలో తనకంటే ఎంతో అనుభవజ్ఞురాలైన మిచెల్​ లీను ఉన్నతి తొలి సెట్​లో సమర్థంగా ఎదుర్కొంది. 17ఏళ్ల ఉన్నతి తొలి సెట్​లో అద్భుతంగా ఆడుతూ 21- 11తో గెలుచుకుంది. దీంతో ఆమె విజయంపై అభిమానులు ధీమాగా ఉన్నారు. అయితే రెండో రౌండ్​లో అనూహ్యంగా మిచెల్ పుంజుకుంది. రెండో సెట్​ను ఆమె 21-09తో గెలుచుకుంది.

దీంతో మ్యాచ్ ఫలితం కోసం మూడో సెట్ ఆడాల్సి వచ్చింది. డూ ఆర్ డై పరిస్థితిలో ఉన్నది పోరాటం అద్భుతం. ఈమె తన ప్రత్యర్థి మిచెల్​కు ఏమాత్రం ఈజీగా గెలుపును అప్పగించలేదు. ధీటుగా బదులిస్తూ ఔరా అనిపించింది. గెలుపు కోసం ఉన్నతి చివరిదాకా పోరాడింది. అయితే ఆఖర్లో పట్టు బిగించిన మిచెల్ లీ తన ప్రత్యర్థికి ఛాన్స్ ఇవ్వకుండా 23-21తో మ్యాచ్​ను సొంతం చేసుకుంది. దీంతో ఉన్నతికి ఓటమి తప్పలేదు.

ఆయుశ్ ప్రీ క్వార్టర్స్​కు
పురుషుల సింగిల్స్ విభాగంలో యువ షట్లర్ ఆయుశ్ శెట్టి అదరగొట్టాడు. ఈ మ్యాచ్​లో శ్రీలంకకు చెందిన దుమిందు అబేవిక్రమతో ఆయుశ్ తలపడ్డాడు. ఆరంభం నుంచే ఆధిపత్యం ప్రదర్శించిన ఆయుశ్ శెట్టి కేవలం 26 నిమిషాల్లోనే గేమ్​ సొంతం చేసుకున్నాడు. 21-08, 21-10 తేడాతో వరుస సెట్లలో అదరగొట్టి దుమిందు అబేవిక్రమను ఓడించాడు. ఈ విజయంతో ఆయుశ్​ శెట్టి కూడా ఈ వరల్డ్ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్‌షిప్​లో ప్రీ క్వార్టర్ ఫైనల్స్‌కు చేరుకున్నాడు.

లక్ష్యసేన్‌కు నిరాశ
మరోవైపు, పురుషుల సింగిల్స్ మ్యాచ్‌లో భారత ఆటగాడు లక్ష్య సేన్​కు చుక్కెదురైంది. గారెట్ టాన్‌ (అమెరికన్)తో తలపడ్డ లక్ష్యసేన్ ఓడిపోయాడు. అయితే మొదటి సెట్‌లో అద్భుతంగా రాణించిన లక్ష్య సేన్ 21- 19తో విజయం సాధించాడు. అయితే రెండో సెట్​లో పుంజుకున్నవా గారెట్ ఆ సెట్‌ను 21-19తో గెలుచుకుని మ్యాచ్‌ను సమం చేశాడు. దీంతో మ్యాచ్ నిర్ణయాత్మక మూడో సెట్‌కు వెళ్లింది. ఈ చివరి సెట్‌లో ఇద్దరు ఆటగాళ్లు హోరాహోరీగా తలపడ్డారు. కానీ గారెట్ మూడో సెట్‌ను 21-17తో గెలుచుకున్నాడు. దీంతో లక్ష్యకు ఓటమి తప్పలేదు.

హాకీ వరల్డ్​కప్​లో భారత్​కు ఎదురుదెబ్బ - ఇంగ్లాండ్‌ చేతిలో 4- 2 తేడాతో ఓటమి

ఫస్ట్ టెస్ట్: సెకండ్ ఇన్నింగ్స్​లో టీమ్​ఇండియా ఆలౌట్- లంక టార్గెట్ ఎంతంటే?

TAGGED:

BWF WORLD CHAMPIONSHIPS PV SINDHU
PV SINDHU BWF WORLD CHAMPIONSHIPS
BWF WORLD CHAMPIONSHIPS 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.