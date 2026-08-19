ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్లో సింధు, ఆయుశ్ జోరు - వరుసగా రెండో విజయంతో ప్రీ క్వార్టర్స్కు భారత షట్లర్లు
వరల్డ్ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్ షిప్లో సింధు జోరు - మరో మ్యాచ్లో పోరాడి ఓడిన ఉన్నతి హుడా
Published : August 19, 2026 at 8:00 PM IST
PV Sindhu BWF World Championships : 2026 వరల్డ్ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్స్లో భారత స్టార్ షట్లర్ పీవీ సింధు వరుసగా రెండో విజయం నమోదు చేసింది. మహిళల సింగిల్స్ విభాగంలో బుధవారం జరిగిన రౌండ్ ఆఫ్ 32 మ్యాచ్లో సింధు తన ప్రత్యర్థి వెన్ యు జాంగ్ (కెనడా)ను వరుస సెట్లతో ఓడించి స్టైయిట్ విన్ సొంతం చేసుకుంది. ఆమె వరుసగా 21-16, 21- 17 తేడాతో వెన్ యు జాంగ్ను ఓడించి ప్రీ క్వార్టర్స్ (రౌండ్ ఆఫ్ 16)కు అర్హత సాధించింది. ఇక ప్రీ క్వార్టర్స్లో సింధు వరల్డ్ నెం3 వాంగ్ జీ యీను ఢీ కొట్టనుంది.
కంప్లీట్ డామినేషన్
ఈ టోర్నమెంట్లో తొలి మ్యాచ్లో విజయం సాధించి జోష్లో ఉన్న సింధు ఈ గేమ్లోనూ పూర్తి ఆత్మ విశ్వాసంతో బరిలోకి దిగింది. ఆరంభం నుంచే ఆమె అద్భుత ప్రదర్శన కనబర్చింది. మ్యాట్పై స్పస్టంగా తన ప్రత్యర్థి వెన్ యు జాంగ్పై ఆధిపత్యం ప్రదర్శించింది. ధనాధన్ షాట్లతో వెన్ యు జాంగ్ను ఒత్తిడిలోకి నెట్టేసింది. ఫలితంగా తొలి సెట్ను 21- 16 తేడాతో సొంతం చేసుసుకుంది. ఇక రెండో సెట్లోనూ సింధు అదే జోరును ప్రదర్శించింది. అయితే రెండో సెట్లో ప్రత్యర్థి నుంచి సింధుకు కొస్త ప్రతిఘటన ఎదురైంది. కానీ అన్నీ తట్టుకొని బలంగా నిలబడ్డ ఆమె ఈ రౌండ్ను కూడా 21-17 తో నెగ్గి, మ్యాచ్ను గెలుచుకుంది. ఈ విజయంతో ఆమె వరల్డ్ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్ ప్రీ-క్వార్టర్ ఫైనల్స్కు చేరుకుంది.
India's PV Sindhu in action against Canada’s Wen Yu Zhang during women's singles Round of 32 of the BWF World Championship 2026 at Indira Gandhi Indoor Stadium, in New Delhi on Wednesday, 19th August.— ANI (@ANI) August 19, 2026
(ANI Photo/Rahul Singh) pic.twitter.com/rfRckk6tbU
పోరాడి ఓడిన ఉన్నతి!
మరోవైపు, మహిళల సింగిల్స్ మ్యాచ్లో భారత్కు చెందిన యువ షట్లర్ ఉన్నతి హుడాకు నిరాశ ఎదురైంది. ఆమె రెండో రౌండ్లో కెనడా క్రీడాకారిణి మిచెల్ లీతో తలపడింది. ఆటలో తనకంటే ఎంతో అనుభవజ్ఞురాలైన మిచెల్ లీను ఉన్నతి తొలి సెట్లో సమర్థంగా ఎదుర్కొంది. 17ఏళ్ల ఉన్నతి తొలి సెట్లో అద్భుతంగా ఆడుతూ 21- 11తో గెలుచుకుంది. దీంతో ఆమె విజయంపై అభిమానులు ధీమాగా ఉన్నారు. అయితే రెండో రౌండ్లో అనూహ్యంగా మిచెల్ పుంజుకుంది. రెండో సెట్ను ఆమె 21-09తో గెలుచుకుంది.
దీంతో మ్యాచ్ ఫలితం కోసం మూడో సెట్ ఆడాల్సి వచ్చింది. డూ ఆర్ డై పరిస్థితిలో ఉన్నది పోరాటం అద్భుతం. ఈమె తన ప్రత్యర్థి మిచెల్కు ఏమాత్రం ఈజీగా గెలుపును అప్పగించలేదు. ధీటుగా బదులిస్తూ ఔరా అనిపించింది. గెలుపు కోసం ఉన్నతి చివరిదాకా పోరాడింది. అయితే ఆఖర్లో పట్టు బిగించిన మిచెల్ లీ తన ప్రత్యర్థికి ఛాన్స్ ఇవ్వకుండా 23-21తో మ్యాచ్ను సొంతం చేసుకుంది. దీంతో ఉన్నతికి ఓటమి తప్పలేదు.
#WorldBadminton #Hooda Young Unnati Hooda loses to Michelle Li of Canada in a close encounter in a 2nd round match of World Badminton Championship in Delhi on Wednesday. Li won 11-21, 21-9, 23-21 @bwfmedia pic.twitter.com/A3CLDFLm0b— NORRIS PRITAM (@pritamn) August 19, 2026
ఆయుశ్ ప్రీ క్వార్టర్స్కు
పురుషుల సింగిల్స్ విభాగంలో యువ షట్లర్ ఆయుశ్ శెట్టి అదరగొట్టాడు. ఈ మ్యాచ్లో శ్రీలంకకు చెందిన దుమిందు అబేవిక్రమతో ఆయుశ్ తలపడ్డాడు. ఆరంభం నుంచే ఆధిపత్యం ప్రదర్శించిన ఆయుశ్ శెట్టి కేవలం 26 నిమిషాల్లోనే గేమ్ సొంతం చేసుకున్నాడు. 21-08, 21-10 తేడాతో వరుస సెట్లలో అదరగొట్టి దుమిందు అబేవిక్రమను ఓడించాడు. ఈ విజయంతో ఆయుశ్ శెట్టి కూడా ఈ వరల్డ్ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్లో ప్రీ క్వార్టర్ ఫైనల్స్కు చేరుకున్నాడు.
This is huge!— BWF (@bwfmedia) August 19, 2026
Follow live action: https://t.co/TjoFnU4PnB#BWFWorldChampionships #NewDelhi2026 pic.twitter.com/H5bNZV90TF
లక్ష్యసేన్కు నిరాశ
మరోవైపు, పురుషుల సింగిల్స్ మ్యాచ్లో భారత ఆటగాడు లక్ష్య సేన్కు చుక్కెదురైంది. గారెట్ టాన్ (అమెరికన్)తో తలపడ్డ లక్ష్యసేన్ ఓడిపోయాడు. అయితే మొదటి సెట్లో అద్భుతంగా రాణించిన లక్ష్య సేన్ 21- 19తో విజయం సాధించాడు. అయితే రెండో సెట్లో పుంజుకున్నవా గారెట్ ఆ సెట్ను 21-19తో గెలుచుకుని మ్యాచ్ను సమం చేశాడు. దీంతో మ్యాచ్ నిర్ణయాత్మక మూడో సెట్కు వెళ్లింది. ఈ చివరి సెట్లో ఇద్దరు ఆటగాళ్లు హోరాహోరీగా తలపడ్డారు. కానీ గారెట్ మూడో సెట్ను 21-17తో గెలుచుకున్నాడు. దీంతో లక్ష్యకు ఓటమి తప్పలేదు.
🚨 Round of 32 stunner‼️#BWFWorldChampionships #NewDelhi2026 pic.twitter.com/ZY6NgEMLQH— BWF (@bwfmedia) August 19, 2026
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