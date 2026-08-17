వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ : సింధు ఆరంభం అదిరెన్ - తొలి మ్యాచ్లో గ్రాండ్ విక్టరీ
2026 బ్యాడ్మింటన్ ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్ - తొలి మ్యాచ్లో విజయం సాధించిన సింధు - రెండో రౌండ్కు క్వాలిఫై
Published : August 17, 2026 at 6:23 PM IST
PV Sindhu : 2026 వరల్డ్ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్ టోర్నమెంట్ను భారత స్టార్ షట్లర్ పీవీ సింధు ఘనంగా ఆరంభించింది. తన తొలి మ్యాచ్లో ఐర్లాండ్ షట్లర్ సోఫియా నోబెల్ను ఢీ కొట్టిన సింధు 21-7, 21 -11 వరుస సెట్లలో ఈజీగా నెగ్గి రెండో రౌండ్కు క్వాలిఫై అయ్యింది. ఆటలో తొలి నుంచే సింధు పూర్తి ఆధిపత్యం ప్రదర్శించింది. ప్రత్యర్థికి ఎలాంటి ఛాన్స్ ఇవ్వకుండా వరుసగా రెండు సెట్లలో నెగ్గి మ్యాచ్ను సొంతం చేసుకుంది.
దిల్లీ వేదిగా ఇందిరాగాంధీ ఇండోర్ స్టేడియం వేదికగా ఈ మ్యాచ్ జరిగింది. ఈ గేమ్లో సింధు మొదట్నుంచే ఫుల్ కాన్ఫిడెంట్గా కనిపించింది. ప్రత్యర్థిపై డామినేషన్ ప్రదర్శిస్తూ దూకుడుగా ఆడింది. దీంతో 29 నిమిషాల్లోనే ఆట పూర్తైంది. తొలి సెట్లో 11-2తో బ్రేక్కు వెళ్లింది. ఆ తర్వాత కూడా వరుస షాట్లతో పాయింట్లు సాధించింది. తొలి సెట్ను ఈజీగా దక్కించుకుంది. దీంతో గేమ్లో లీడ్లోకి వెళ్లింది. రెండో సెట్లోనూ సింధు అదే జోరు కొనసాగించింది. అయితే రెండో సెట్లో ప్రత్యర్థి నుంచి కొంత ప్రతిఘచట ఎదురైనా ఆమె సమర్థంగా ఎదుర్కొంది. తెలివైన డ్రాప్ షాట్లు, స్మాష్లతో ఆధిపత్యం చెలాయించి మ్యాచ్ను కైవసం చేసుకుంది.
రెండో రౌండ్లో ఎవరితో పోటీ?
తాజా మ్యాచ్ విజయంతో సింధు రౌండ్ ఆఫ్ 32కు అర్హత సాధించింది. ఆమె రెండో రౌండ్ మ్యాచ్లో కెనడాకు చెందిన వెన్ యు జాంగ్తో తదుపరి మ్యాచ్ ఆడనుంది. ఈ మ్యాచ్ మంగళవారం మధ్యాహ్నం 1.30 గంటలకు ప్రారంభం కానుంది. కాగా, తొలి రౌండ్లో వెన్ యు జాంగ్, బల్గేరియాకు చెందిన స్టెఫానీ స్టోవాను 21-7, 21-19 తేడాతో ఓడించింది.