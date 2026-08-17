ETV Bharat / sports

వరల్డ్​ ఛాంపియన్​షిప్​ : సింధు ఆరంభం అదిరెన్ - తొలి మ్యాచ్​లో గ్రాండ్ విక్టరీ

2026 బ్యాడ్మింటన్ ప్రపంచ ఛాంపియన్‌షిప్ - తొలి మ్యాచ్​లో విజయం సాధించిన సింధు - రెండో రౌండ్​కు క్వాలిఫై

PV Sindhu
పీవీ సింధు (Source : IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 17, 2026 at 6:23 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

PV Sindhu : 2026 వరల్డ్ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్​షిప్​ టోర్నమెంట్​ను భారత స్టార్ షట్లర్ పీవీ సింధు ఘనంగా ఆరంభించింది. తన తొలి మ్యాచ్​లో ఐర్లాండ్ షట్లర్ సోఫియా నోబెల్​ను ఢీ కొట్టిన సింధు 21-7, 21 -11 వరుస సెట్లలో ఈజీగా నెగ్గి రెండో రౌండ్​కు క్వాలిఫై అయ్యింది. ఆటలో తొలి నుంచే సింధు పూర్తి ఆధిపత్యం ప్రదర్శించింది. ప్రత్యర్థికి ఎలాంటి ఛాన్స్ ఇవ్వకుండా వరుసగా రెండు సెట్లలో నెగ్గి మ్యాచ్​ను సొంతం చేసుకుంది.

దిల్లీ వేదిగా ఇందిరాగాంధీ ఇండోర్ స్టేడియం వేదికగా ఈ మ్యాచ్ జరిగింది. ఈ గేమ్​లో సింధు మొదట్నుంచే ఫుల్ కాన్ఫిడెంట్​గా కనిపించింది. ప్రత్యర్థిపై డామినేషన్ ప్రదర్శిస్తూ దూకుడుగా ఆడింది. దీంతో 29 నిమిషాల్లోనే ఆట పూర్తైంది. తొలి సెట్​లో 11-2తో బ్రేక్​కు వెళ్లింది. ఆ తర్వాత కూడా వరుస షాట్లతో పాయింట్లు సాధించింది. తొలి సెట్​ను ఈజీగా దక్కించుకుంది. దీంతో గేమ్​లో లీడ్​లోకి వెళ్లింది. రెండో సెట్​లోనూ సింధు అదే జోరు కొనసాగించింది. అయితే రెండో సెట్​లో ప్రత్యర్థి నుంచి కొంత ప్రతిఘచట ఎదురైనా ఆమె సమర్థంగా ఎదుర్కొంది. తెలివైన డ్రాప్ షాట్‌లు, స్మాష్‌లతో ఆధిపత్యం చెలాయించి మ్యాచ్​ను కైవసం చేసుకుంది.

రెండో రౌండ్​లో ఎవరితో పోటీ?
తాజా మ్యాచ్​ విజయంతో సింధు రౌండ్ ఆఫ్ 32కు అర్హత సాధించింది. ఆమె రెండో రౌండ్ మ్యాచ్​లో కెనడాకు చెందిన వెన్ యు జాంగ్‌తో తదుపరి మ్యాచ్ ఆడనుంది. ఈ మ్యాచ్ మంగళవారం మధ్యాహ్నం 1.30 గంటలకు ప్రారంభం కానుంది. కాగా, తొలి రౌండ్​లో వెన్ యు జాంగ్‌, బల్గేరియాకు చెందిన స్టెఫానీ స్టోవాను 21-7, 21-19 తేడాతో ఓడించింది.

TAGGED:

PV SINDHU TODAY MATCH
BADMINTON WORLD CHAMPIONSHIPS 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.