చరిత్ర సృష్టించిన PV సింధు- భారత తొలి షట్లర్​గా అరుదైన రికార్డ్

అరుదైన రికార్డ్ సృష్టించిన పీవీ సింధు - ఇండోనేషియా మాస్టర్స్​లో క్వార్టర్స్ ఫైనల్స్​కు చేకిన భారత స్టార్ షట్లర్

PV Sindhu
PV Sindhu (Source : Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 22, 2026 at 1:35 PM IST

PV Sindhu Records :భారత స్టార్‌ షట్లర్‌ పీవీ సింధు అరుదైన రికార్డు సృష్టించింది. అంతర్జాతీయ కెరీర్‌లో మొత్తం 500 మ్యాచ్‌ల్లో విజయాలు సాధించింది. ఇండోనేషియా మాస్టర్స్‌ 2026లో భాగంగా డెన్మార్క్‌ క్రీడాకారిణి లైన్‌ హోజ్‌మార్క్‌ను వరుస సెట్లలో ఓడించి ఈ ఘనతను సొంతం చేసుకుంది. బ్యాడ్మింటన్‌ చరిత్రలో మహిళల సింగిల్స్‌లో ఇప్పటి వరకు ఈ రికార్డును ఐదుగురు మాత్రమే అందుకున్నారు. ఇప్పుడు ఆరో ప్లేయర్‌గా సింధు నిలిచింది. భారత్‌ తరఫున ఈ ఘనత నెలకొల్పింది సింధునే.

కాగా, ఇండోనేషియా మాస్టర్స్‌లో తాజాగా జరిగిన ప్రీ క్వార్టర్స్​లో లైన్‌ హోజ్‌మార్క్‌ను ఎదుర్కొన్న సింధు 21-19, 21-18 తేడాతో వరుస సెట్లలో విజయం సాధించింది. దీంతో ఆమె క్వార్టర్ ఫైనల్స్​కు దూసుకెళ్లింది.

