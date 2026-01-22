చరిత్ర సృష్టించిన PV సింధు- భారత తొలి షట్లర్గా అరుదైన రికార్డ్
అరుదైన రికార్డ్ సృష్టించిన పీవీ సింధు - ఇండోనేషియా మాస్టర్స్లో క్వార్టర్స్ ఫైనల్స్కు చేకిన భారత స్టార్ షట్లర్
Published : January 22, 2026 at 1:35 PM IST
PV Sindhu Records :భారత స్టార్ షట్లర్ పీవీ సింధు అరుదైన రికార్డు సృష్టించింది. అంతర్జాతీయ కెరీర్లో మొత్తం 500 మ్యాచ్ల్లో విజయాలు సాధించింది. ఇండోనేషియా మాస్టర్స్ 2026లో భాగంగా డెన్మార్క్ క్రీడాకారిణి లైన్ హోజ్మార్క్ను వరుస సెట్లలో ఓడించి ఈ ఘనతను సొంతం చేసుకుంది. బ్యాడ్మింటన్ చరిత్రలో మహిళల సింగిల్స్లో ఇప్పటి వరకు ఈ రికార్డును ఐదుగురు మాత్రమే అందుకున్నారు. ఇప్పుడు ఆరో ప్లేయర్గా సింధు నిలిచింది. భారత్ తరఫున ఈ ఘనత నెలకొల్పింది సింధునే.
కాగా, ఇండోనేషియా మాస్టర్స్లో తాజాగా జరిగిన ప్రీ క్వార్టర్స్లో లైన్ హోజ్మార్క్ను ఎదుర్కొన్న సింధు 21-19, 21-18 తేడాతో వరుస సెట్లలో విజయం సాధించింది. దీంతో ఆమె క్వార్టర్ ఫైనల్స్కు దూసుకెళ్లింది.
With todays win against Line Kjaersfeldt, Pusarla Venkata Sindhu has completed 500 wins in her illustrous career, notably becoming the only 6th WS to do so, and notably with a win rate of 68.22 % 🔥 pic.twitter.com/dZFpvK41Hv— Just Badminton (@BadmintonJust) January 22, 2026