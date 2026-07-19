చరిత్ర సృష్టించిన పీవీ సింధు- జపాన్ ఓపెన్ గెలిచిన తొలి భారత షట్లర్గా ఘనత
జపాన్ ఓపెన్ విజేతగా పీవీ సింధు- 21-17, 21-17 తేడాతో యమగూచిపై విక్టరీ
PV Sindhu (IANS)
Published : July 19, 2026 at 10:19 AM IST
PV Sindhu Japan Open Victory : భారత స్టార్ షట్లర్ పీవీ సింధు జపాన్ ఓపెన్ సూపర్ 750 బ్యాడ్మింటన్ టోర్నమెంట్లో విజేతగా నిలిచింది. జపాన్కు చెందిన అకానె యమగూచిని 21-17, 21-17 తేడాతో వరుస గేముల్లో ఓడించి టైటిల్ను కేవసం చేసుకుంది. ఈ విజయంతో జపాన్ ఓపెన్ టైటిల్ గెలుచుకున్న తొలి భారత మహిళా షట్లర్గా సింధు చరిత్ర సృష్టించింది.