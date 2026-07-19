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చరిత్ర సృష్టించిన పీవీ సింధు- జపాన్ ఓపెన్​ గెలిచిన తొలి భారత షట్లర్​గా ఘనత

జపాన్ ఓపెన్ విజేతగా పీవీ సింధు- 21-17, 21-17 తేడాతో యమగూచిపై విక్టరీ

PV Sindhu
PV Sindhu (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 19, 2026 at 10:19 AM IST

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PV Sindhu Japan Open Victory : భారత స్టార్​ షట్లర్ పీవీ సింధు జపాన్​ ఓపెన్​ సూపర్​ 750 బ్యాడ్మింటన్​ టోర్నమెంట్​లో విజేతగా నిలిచింది. జపాన్​కు చెందిన అకానె యమగూచిని 21-17, 21-17 తేడాతో వరుస గేముల్లో ఓడించి టైటిల్​ను కేవసం చేసుకుంది. ఈ విజయంతో జపాన్​ ఓపెన్​ టైటిల్​ గెలుచుకున్న తొలి భారత మహిళా షట్లర్​గా సింధు చరిత్ర సృష్టించింది.

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JAPAN OPEN VICTORY PV SINDHU
PV SINDHU JAPAN OPEN VICTORY

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