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సెమీఫైనల్​లో సింధుకు భారీ షాక్- యమగుచి చేతిలో ఓటమి

ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ సింగిల్స్ సెమీస్​లో పీవీ సింధుకు షాక్- వరుస సెట్లలో నెగ్గి ఫైనల్​కు దూసుకెళ్లిన యమగుచి- ఇంటి బాట పట్టిన భారత స్టార్!

PV Sindhu Australian Open
PV Sindhu Australian Open (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 13, 2026 at 4:15 PM IST

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PV Sindhu Australian Open : భారత బ్యాడ్మింటన్ స్టార్ పీవీ సింధుకు మరో ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. 2026 ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్​ సెమీఫైనల్​ మ్యాచ్​లో ఓడిపోయింది. శనివారం జరిగిన సెమీస్​లో జపాన్‌ క్రీడాకారిణి అకానె యమగుచిని ఢీకొట్టిన సింధు 22-20, 21-12 తేడాతో ఓడిపోయి టోర్నమెంట్ నుంచి నిష్క్రమించింది. దీంతో 2026లో తొలి టైటిల్ కోసం సింధు ఎదురుచూపులు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి.

ఈ మ్యాచ్​లో తొలి సెట్ హోరాహోరీగానే సాగింది. యమగుచికి సింధు అద్భుతంగా బదులిచ్చింది. బ్రేక్ టైమ్​ దాకా సింధునే ఆధిక్యంలో ఉంది. అయితే విరామం తర్వాత యమగుచి పుంజుకుంది. వరుసగా ఆరు పాయింట్లు గెలుచుకుని మ్యాచ్‌పై పట్టు సాధించింది. సింధు కూడా తిరిగి పుంజుకుని మల్లీ లీడ్​లోకి వచ్చింది. ఇలా ఈ సెట్​ చివరిదాకా ఉత్కంఠభరితంగా సాగింది. ఆఖరికి సింధు 22- 20 తేడాతో మొదటి సెట్‌ను కోల్పోయింది.

ఇక రెండో సెట్‌ దాదాపు వన్​సైడ్​గా మారింది. యమగుచి ఆరంభం నుంచే ఆధిపత్యం చెలాయించింది. వరుసగా ఏడు పాయింట్లు రాబట్టి 13- 6తో మ్యాచ్‌పై పట్టు నిలుపుకుంది. ఆ తర్వాతా జోరు కొనసాగించిన యమగుచి రెండో సెట్​ను 12- 21 భారీ తేడాతో నెగ్గి మ్యాచ్​లో విజయం సాధించింది. వరసగా రెండు సెట్లలో నెగ్గిన యమగుచి ఫైనల్​కు దూసుకెళ్లింది. ఇక రేపు జరగనున్న ఫైనల్‌లో యమగుచి, థాయ్‌లాండ్‌కు చెందిన పోర్న్‌పావి చోచువాంగ్‌తో తలపడనుంది.

కాగా, ఈ ఏడాది సింధు ఇప్పటిదాకా ఒక్క టైటిల్ కూడా నెగ్గలేదు. ఆమె ఈ టోర్నీకి ముందు సింగపూర్, థాయ్​లాండ్, ఇండోనేసియా ఓపెన్ సూపర్ టోర్నీల్లో క్వార్టర్ ఫైనల్​ దాకా వెళ్లింది. కానీ క్వార్టర్స్​లో ఓడిపోయింది. ఇక మలేసియా ఓపెన్ 500లో మూడో స్థానానికే పరిమితం అయ్యింది. ఓవరాల్​గా ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్ టోర్నీనే సింధుకు ఈ ఏడాది అత్యుత్తమ ప్రదర్శనగా చెప్పవచ్చు!

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PV SINDHU 2026 SERIES
PV SINDHU AUSTRALIAN OPEN 2026
PV SINDHU VS YAMAGUCHI 2026
AUSTRALIAN OPEN 2026

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