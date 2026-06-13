సెమీఫైనల్లో సింధుకు భారీ షాక్- యమగుచి చేతిలో ఓటమి
ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ సింగిల్స్ సెమీస్లో పీవీ సింధుకు షాక్- వరుస సెట్లలో నెగ్గి ఫైనల్కు దూసుకెళ్లిన యమగుచి- ఇంటి బాట పట్టిన భారత స్టార్!
Published : June 13, 2026 at 4:15 PM IST
PV Sindhu Australian Open : భారత బ్యాడ్మింటన్ స్టార్ పీవీ సింధుకు మరో ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. 2026 ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్ సెమీఫైనల్ మ్యాచ్లో ఓడిపోయింది. శనివారం జరిగిన సెమీస్లో జపాన్ క్రీడాకారిణి అకానె యమగుచిని ఢీకొట్టిన సింధు 22-20, 21-12 తేడాతో ఓడిపోయి టోర్నమెంట్ నుంచి నిష్క్రమించింది. దీంతో 2026లో తొలి టైటిల్ కోసం సింధు ఎదురుచూపులు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి.
ఈ మ్యాచ్లో తొలి సెట్ హోరాహోరీగానే సాగింది. యమగుచికి సింధు అద్భుతంగా బదులిచ్చింది. బ్రేక్ టైమ్ దాకా సింధునే ఆధిక్యంలో ఉంది. అయితే విరామం తర్వాత యమగుచి పుంజుకుంది. వరుసగా ఆరు పాయింట్లు గెలుచుకుని మ్యాచ్పై పట్టు సాధించింది. సింధు కూడా తిరిగి పుంజుకుని మల్లీ లీడ్లోకి వచ్చింది. ఇలా ఈ సెట్ చివరిదాకా ఉత్కంఠభరితంగా సాగింది. ఆఖరికి సింధు 22- 20 తేడాతో మొదటి సెట్ను కోల్పోయింది.
Top seed Akane Yamaguchi 🇯🇵 competes against Pusarla V. Sindhu 🇮🇳.#BWFWorldTour #AustralianOpen2026 pic.twitter.com/FTXNWGbVbn— BWF (@bwfmedia) June 13, 2026
ఇక రెండో సెట్ దాదాపు వన్సైడ్గా మారింది. యమగుచి ఆరంభం నుంచే ఆధిపత్యం చెలాయించింది. వరుసగా ఏడు పాయింట్లు రాబట్టి 13- 6తో మ్యాచ్పై పట్టు నిలుపుకుంది. ఆ తర్వాతా జోరు కొనసాగించిన యమగుచి రెండో సెట్ను 12- 21 భారీ తేడాతో నెగ్గి మ్యాచ్లో విజయం సాధించింది. వరసగా రెండు సెట్లలో నెగ్గిన యమగుచి ఫైనల్కు దూసుకెళ్లింది. ఇక రేపు జరగనున్న ఫైనల్లో యమగుచి, థాయ్లాండ్కు చెందిన పోర్న్పావి చోచువాంగ్తో తలపడనుంది.
కాగా, ఈ ఏడాది సింధు ఇప్పటిదాకా ఒక్క టైటిల్ కూడా నెగ్గలేదు. ఆమె ఈ టోర్నీకి ముందు సింగపూర్, థాయ్లాండ్, ఇండోనేసియా ఓపెన్ సూపర్ టోర్నీల్లో క్వార్టర్ ఫైనల్ దాకా వెళ్లింది. కానీ క్వార్టర్స్లో ఓడిపోయింది. ఇక మలేసియా ఓపెన్ 500లో మూడో స్థానానికే పరిమితం అయ్యింది. ఓవరాల్గా ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్ టోర్నీనే సింధుకు ఈ ఏడాది అత్యుత్తమ ప్రదర్శనగా చెప్పవచ్చు!
Top seed Akane Yamaguchi 🇯🇵 competes against Pusarla V. Sindhu 🇮🇳.#BWFWorldTour #AustralianOpen2026 pic.twitter.com/FTXNWGbVbn— BWF (@bwfmedia) June 13, 2026