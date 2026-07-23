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హోరాహోరీ మ్యాచ్​లో సింధు ఓటమి- చైనా ఓపెన్​ నుంచి ఔట్

చైనా ఓపెన్​లో సింధుకు నిరాశ- రెండో రౌండ్​లో ఓటమి- టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమణ

PV Sindhu
PV Sindhu (Source : IANS (File))
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 23, 2026 at 2:15 PM IST

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PV Sindhu China Open : జపాన్ ఓపెన్ విజయం ఇచ్చిన జోష్​లో చైనా ఓపెన్​ టోర్నమెంట్​ బరిలో దిగిన భారత షట్లర్ పీవీ సింధుకు నిరాశ ఎదురైంది. ఈ టోర్నీ రెండో రౌండ్​లో సింధు ఓడిపోయింది. గురువారం రౌండ్ ఆఫ్ 16లో చైనీస్ బ్యాడ్మింటన్ ప్లేయర్ చెన్​ను ఢీ కొట్టిన సింధు పోరాడి ఓడిపోయింది. ఈ మ్యాచ్​లో 21-16, 20-22, 18-21 తేడాతో సింధును ఓడించిన చెన్ క్వార్టర్స్ ఫైనల్​కు దూసుకెళ్లింది.

హోరాహోరీగా గేమ్
అయితే ఈ మ్యాచ్​ను సింధు ఘనంగా ఆరంభించింది. తొలి సెట్​లో పూర్తి ఆధిపత్యం ప్రదర్శింది 21-16 తేడాతో ప్రత్యర్థి చెన్​పై సింధు నెగ్గింది. ఇక రెండో సెట్​లో చెన్ పుంజుకుంది. సింధుకు గట్టి పోటీనిస్తూ పోరాడింది. అయినప్పటికీ సింధు ఎక్కడా వెనక్కి తగ్గలేదు. ఆమె కూడా ధీటుగా బదులిచ్చింది. దీంతో హోరాహోరీగా సాగింది. అయితే సెట్ ఆఖర్లో 20-22 స్వల్ప తేడాతో సింధుపై చెన్ నెగ్గింది. దీంతో చెరో సెట్ సొంతం చేసుకున్నారు. ఇక ఫలితం కోసం మూడో సెట్ ఆడాల్సి వచ్చింది. ఇక మూడో సెట్​లో కూడా సింధు గట్టిగా పోరాడింది. కానీ ప్రత్యర్థిపై కాస్త పైచేయి సాధించిన చెన్ ఈ సెట్​ను 18- 21తో గెలుచుకొని మ్యాచ్​లో విజయం సాధించింది. దీంతో సింధు ఇంటిబాట పట్టింది.

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