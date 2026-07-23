హోరాహోరీ మ్యాచ్లో సింధు ఓటమి- చైనా ఓపెన్ నుంచి ఔట్
చైనా ఓపెన్లో సింధుకు నిరాశ- రెండో రౌండ్లో ఓటమి- టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమణ
Published : July 23, 2026 at 2:15 PM IST
PV Sindhu China Open : జపాన్ ఓపెన్ విజయం ఇచ్చిన జోష్లో చైనా ఓపెన్ టోర్నమెంట్ బరిలో దిగిన భారత షట్లర్ పీవీ సింధుకు నిరాశ ఎదురైంది. ఈ టోర్నీ రెండో రౌండ్లో సింధు ఓడిపోయింది. గురువారం రౌండ్ ఆఫ్ 16లో చైనీస్ బ్యాడ్మింటన్ ప్లేయర్ చెన్ను ఢీ కొట్టిన సింధు పోరాడి ఓడిపోయింది. ఈ మ్యాచ్లో 21-16, 20-22, 18-21 తేడాతో సింధును ఓడించిన చెన్ క్వార్టర్స్ ఫైనల్కు దూసుకెళ్లింది.
హోరాహోరీగా గేమ్
అయితే ఈ మ్యాచ్ను సింధు ఘనంగా ఆరంభించింది. తొలి సెట్లో పూర్తి ఆధిపత్యం ప్రదర్శింది 21-16 తేడాతో ప్రత్యర్థి చెన్పై సింధు నెగ్గింది. ఇక రెండో సెట్లో చెన్ పుంజుకుంది. సింధుకు గట్టి పోటీనిస్తూ పోరాడింది. అయినప్పటికీ సింధు ఎక్కడా వెనక్కి తగ్గలేదు. ఆమె కూడా ధీటుగా బదులిచ్చింది. దీంతో హోరాహోరీగా సాగింది. అయితే సెట్ ఆఖర్లో 20-22 స్వల్ప తేడాతో సింధుపై చెన్ నెగ్గింది. దీంతో చెరో సెట్ సొంతం చేసుకున్నారు. ఇక ఫలితం కోసం మూడో సెట్ ఆడాల్సి వచ్చింది. ఇక మూడో సెట్లో కూడా సింధు గట్టిగా పోరాడింది. కానీ ప్రత్యర్థిపై కాస్త పైచేయి సాధించిన చెన్ ఈ సెట్ను 18- 21తో గెలుచుకొని మ్యాచ్లో విజయం సాధించింది. దీంతో సింధు ఇంటిబాట పట్టింది.
PV Sindhu knocked out in Round 2! 🇮🇳💔— Khel Now (@KhelNow) July 23, 2026
The recent Japan Open champion goes down to World No. 4 Chen Yufei🇨🇳 in three games 21-16, 20-22, 18-21, despite being a match point away from victory in the second game.
Having won the first game, Sindhu also led the Chinese 20-16 in the… pic.twitter.com/u8qwjKmYwn