పీవీ సింధుకు కీలక పదవి- IOA అథ్లెట్స్ కమిషన్ ఛైర్పర్సన్గా ఎన్నిక
PV Sindhu IOA Chairman : భారత బ్యాడ్మింటర్ స్టార్ పీవీ సింధు భారత ఒలింపిక్ సంఘం అథ్లెట్స్ కమిషన్కు ఛైర్మపర్సన్గా ఎన్నికైంది. వైస్ ఛైర్మన్గా హాకీ ఆటగాడు హర్మన్ప్రీత్ సింగ్ ఎన్నికైయ్యాడు.
Published : November 7, 2026 at 7:11 AM IST
భారత ఒలింపిక్ సంఘం (IOA) అథ్లెట్స్ కమిషన్ చైర్పర్సన్గా స్టార్ షట్లర్, రెండుసార్లు ఒలింపిక్ పతక విజేత పీవీ సింధు వైస్ చైర్పర్సన్గా ఎన్నికైంది. అలాగే భారత పురుషుల హాకీ జట్టు కెప్టెన్ హర్మన్ప్రీత్ సింగ్ ఎన్నికయ్యాడు. అలాగే జాతీయ క్రీడా అత్యున్నత సంస్థ జనరల్ బాడీకి అథ్లెట్ ప్రతినిధులుగా స్టార్ వెయిట్ లిఫ్టర్ మీరాబాయి చాను, స్విమ్మర్ సాజన్ ప్రకాశ్ ఎంపికయ్యారు. ఈ నాలుగు స్థానాలు కూడా ఏకగ్రీవమయ్యాయి. ఈ స్థానాలకు వీళ్లు మాత్రమే నామినేషన్లు దాఖలు చేయడంతో, అందరూ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికైనట్లు రిటర్నింగ్ అధికారి సంజయ్ కే శ్రీవాస్తవ శుక్రవారం ప్రకటించారు.
సింధు, హర్మన్ప్రీత్ ఇద్దరూ డిసెంబర్ 5న IOAఎన్నికల తర్వాత ఏర్పాటయ్యే ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్లో సభ్యులుగా వ్యవహరిస్తారు. ఐఓఏ సర్వసభ్య సమావేశం ప్రతినిధులుగా ఎన్నికైన మీరాబాయి చాను, సాజన్ ప్రకాశ్ డిసెంబరు 5న జరిగే ఎన్నికల్లో ఓటు వేసే హక్కు కలిగి ఉంటారు. 10మంది సభ్యులతో కూడిన భారత ఒలింపిక్ సంఘం అథ్లెట్ల కమిషన్లో స్వప్నిల్ కుసాలె (షూటింగ్), సలీమా టెటె (హాకీ), తజిందర్పాల్ సింగ్ తూర్ (షాట్పుట్), మంజీత్సింగ్ (కయాకింగ్- కనోయింగ్), బొంబేలా దేవి (ఆర్చరీ), భవానీ దేవి (ఫెన్సింగ్) సభ్యులుగా ఉన్నారు.