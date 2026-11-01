హైలో ఓపెన్ విజేతగా పీవీ సింధు
PV Sindhu Hylo Open 2026 : జర్మనీలో జరిగిన ప్రతిష్టాత్మక హైలో ఓపెన్ సూపర్ 500 టోర్నమెంట్లో మహిళల సింగిల్స్ టైటిల్ను పీవీ సింధు సొంతం చేసుకున్నారు.
పీవీ సింధు (IANS)
Published : November 1, 2026 at 7:46 PM IST
భారత స్టార్ షట్లర్, డబుల్ ఒలింపిక్ పతక విజేత పీవీ సింధు సరికొత్త రికార్డు సృష్టించారు. జర్మనీలో జరిగిన ప్రతిష్టాత్మక హైలో ఓపెన్ సూపర్ 500 టోర్నమెంట్లో మహిళల సింగిల్స్ టైటిల్ను ఆమె సొంతం చేసుకున్నారు. ఆదివారం రాత్రి జరిగిన ఫైనల్ మ్యాచ్లో డెన్మార్క్కు చెందిన ప్రపంచ 25వ ర్యాంకర్ లైన్ హోజ్మార్క్ క్జెర్స్ఫెల్డ్పై సింధు వరుస గేమ్స్తో ఘన విజయం సాధించారు. కేవలం 39 నిమిషాల పాటు సాగిన ఈ ఏకపక్ష ఫైనల్ పోరులో ఎనిమిదో సీడ్ లైన్పై సింధు 21-12, 21-14 తేడాతో పూర్తి ఆధిక్యాన్ని ప్రదర్శిస్తూ విజయం సాధించారు. మాజీ ప్రపంచ ఛాంపియన్ అయిన పీవీ సింధుకు ఈ సీజన్లో ఇది రెండో టైటిల్ కావడం విశేషం.