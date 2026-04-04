ఉత్కంఠ పోరులో చెన్నై ఓటమి- ఐదు వికెట్ల తేడాతో పంజాబ్ విజయం
చెపాక్ వేదికగా చెన్నై సూపర్ కింగ్స్తో మ్యాచ్- విజయం సాధించిన పంజాబ్
Published : April 4, 2026 at 7:02 AM IST
IPL 2026 CSK Vs PBKS : చెపాక్ వేదికగా జరిగిన ఐపీఎల్ మ్యాచ్లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్పై పంజాబ్ కింగ్స్ 5 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది. 210 పరుగుల లక్ష్యంతో దిగిన పంజాబ్ కింగ్స్ 18.4 ఓవర్లలోనే 5 వికెట్లు కోల్పోయి లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది. పంజాబ్ బ్యాటర్లలో కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ (50 పరుగులు), ప్రభ్సిమ్రన్ సింగ్ (43 పరుగులు), ప్రియాంశ్ ఆర్య (39 పరుగులు), కూపర్ కొనోలి (36 పరుగులు) సమష్టిగా రాణించారు. చెన్నై బౌలర్లలో మ్యాట్ హెన్రీ, అన్షుల్ కాంబోజ్ చెరో రెండు వికెట్లు తీసుకున్నారు.
ఐపీఎల్లో పంజాబ్ కింగ్స్ అత్యధిక సక్సెస్ఫుల్ ఛేదనలు
- 262 పరుగులు vs KKR కోల్కతా 2025
- 210 పరుగులు vs CSK చెన్నై 2026 *
- 206 పరుగులు vs CSK అబుదాబి 2014
- 206 పరుగులు vs SRH హైదరాబాద్, 2014
- 206 పరుగులు vs RCB నవీ ముంబయి, 2022
టాస్ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన చెన్నై నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్లు నష్టానికి 209 పరుగులు చేసింది. స్టార్ బ్యాటర్ సంజు శాంసన్ (7) మరోసారి విఫలమయ్యాడు. 1.6 ఓవర్ వద్ద అతడిని జేవియర్ ఔట్ చేశాడు. ఇక వన్డౌన్లో బ్యాటింగ్కు వచ్చిన యంగ్ బ్యాటర్ ఆయుశ్ మాత్రే ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగాడు. మరో ఓపెనర్ కెప్టెన్ రుతురాజ్ గైక్వాడ్ స్టైక్ రొటేట్ చేస్తుంటే మరోవైపు మాత్రే ఎడాపెడా బౌండరీలు బాదాడు. దీంతో స్కోర్ బోర్డు పరుగులు పెట్టింది.
ఈ క్రమంలోనే మాత్రే 29 బంతుల్లో హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత కూడా జోరు కొనసాగించాడు. అయితే 11.1 వద్ద రుతురాజ్ను చాహల్ పెవిలియన్కు చేర్చాడు. ఈ ఇద్దరు రెండో వికెట్కు 55 బంతుల్లో 96 పరుగులు జోడించారు. ఆ తర్వాతి ఓవర్లో మూడో బంతికి విజయ్ కుమార్ వైశాఖ్ బౌలింగ్లో మాత్రే కూడా ఔటయ్యాడు. ఇక యంగ్ ప్లేయర్ కార్తిక్ శర్మ (1) వరుసగా రెండోసారి కూడా విఫలం అయ్యాడు. కెప్టెన్ రుతురాజ్ గైక్వాడ్ (28 పరుగులు) ఫెయిల్ అయ్యాడు. చివర్లో శివమ్ దూబె (45 పరుగులు), సర్ఫరాజ్ ఖాన్ (32 పరుగులు) వేగంగా ఆడడంతో చెన్నై స్కోర్ 200 దాటింది. పంజాబ్ బౌలర్లలో విజయ్కుమార్ 2, జేవియర్ బార్ట్లెట్, మార్కో యాన్సన్, చాహల్ తలో వికెట్ తీశారు.
మాత్రే రికార్డ్
ఈ మ్యాచ్లో హాఫ్ సెంచరీ సాధించిన మాత్రే అరుదైన ఘనత సాధించాడు. ఐపీఎల్లో అతడికి ఇది రెండో అర్ధ శతకం. ఈ క్రమంలోనే 19ఏళ్ల కంటే తక్కువ వయసులో ఐపీఎల్లో అత్యధిక హాఫ్ సెంచరీలు సాధించిన లిస్ట్లో రెండో స్థానంలో నిలిచిచాడు. ప్రస్తుతం మాత్రే వయసు 18ఏళ్లు. ఈ జాబితాలో వైభవ్ సూర్యవంశీ టాప్లో ఉన్నాడు. గతేడాది ఐపీఎల్ అరంగేట్రం చేసిన వైభవ్ ఇప్పటిదాకా మూడు అర్ధ శతకాలు సాధించాడు. అలాగే అదే వయసులోపు అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోర్ సాధించిన జాబితాలోనూ
19 ఏళ్లలోపు IPLలో అత్యధిక 50+ స్కోర్లు సాధించిన బ్యాటర్లు
- వైభవ్ సూర్యవంశీ- 3 సార్లు
- పృథ్వీ షా- 2 సార్లు
- ఆయుశ్ మాత్రే- 2 సార్లు
19 ఏళ్లలోపు ఐపీఎల్లో అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోర్లు చేసిన క్రికెటర్లు
- 101 పరుగులు- వైభవ్ సూర్యవంశీ vs గుజరాత్ టైటాన్స్, జైపుర్ 2025 (14ఏళ్ల 32 రోజులు)
- 94 పరుగులు- ఆయుశ్ మాత్రే vs ఆర్సీబీ, బెంగళూరు 2025 (17ఏళ్ల 291 రోజులు)
- 73 పరుగులు- ఆయుశ్ మాత్రే vs పంజాబ్ కింగ్స్, చెన్నై 2026 (18ఏళ్ల 261 రోజులు)
