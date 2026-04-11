సన్​రైజర్స్​పై పంజా విసిరిన పంజాబ్- భారీ టార్గెట్​ను ఊదేసిన అయ్యర్ సేన

సొంతగడ్డపై పంజాబ్ ఆల్​రౌండ్ షో- సన్​రైజర్స్​పై 6 వికెట్ల తేడాతో గ్రాండ్ విక్టరీ- అభిషేక్ మెరుపులు వృథా!

PBKS vs SRH IPL 2026
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 11, 2026 at 7:22 PM IST

PBKS vs SRH IPL 2026 : సొంతగడ్డపై పంజాబ్ కింగ్స్ అదరగొట్టింది. ముల్లాన్​పుర్ వేదికగా సన్​రైజర్స్​తో జరిగిన మ్యాచ్​లో పంజాబ్ 6 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. 220 పరుగుల భారీ లక్ష్య ఛేధనలో ఓపెనర్లు ప్రయాంశ్ ఆర్య (57), ప్రభ్​సిమ్రన్ సింగ్ (51) హాఫ్ సెంచరీలతో గట్టి పునాది వేయగా, కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ (69*) కీలక ఇన్నింగ్స్​తో జట్టుకు మూడో విజయం అందించాడు. సన్​రైజర్స్ బౌలర్లలో శివంగ్ కుమార్ 3, హర్ష్ దూబే 2 వికెట్ పడగొట్టారు.

అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన సన్​రైజర్స్​ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్ల నష్టానికి 219 పరుగులు చేసింది. అభిషేక్ శర్మ (74 పరుగులు), ట్రావిస్ హెడ్ (38 పరుగులు), హెన్రీచ్ క్లాసెన్ (39 పరుగులు), ఇషాన్ కిషన్ (27) ఫర్వాలేదనిపించారు. పంజాబ్ బౌలర్లలో శశాంక్ సింగ్, అర్షదీప్ సింగ్ చెరో 2, జెవియర్ 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

ఇద్దరికీ మూడోదే
కాగా, ఈ మ్యాచ్​తో​ పంజాబ్ ప్రస్తుత టోర్నీలో మూడో విజయం నమోదు చేసింది. తొలి రెండు మ్యాచ్​ల్లో గుజరాత్, చెన్నైతో గెలవగా, కేకేఆర్​తో మూడో మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా రద్దైంది. మరోవైపు సన్​రైజర్స్​కు ఇది మూడో ఓటమి. తొలి మ్యాచ్​లో ఆర్సీబీతో ఓడగా, కేకేఆర్​తో నెగ్గి బోణీ కొట్టింది. ఆ తర్వాత వరుసగా లఖ్​నవూ, పంజాబ్​తో ఓటమిపాలైంది. దీంతో 7 పాయింట్లతో పంజాబ్ రెండో స్థానంలో ఉండగా, 2 పాయింట్లతో సన్​రైజర్స్ ఆరో ప్లేస్​లో కొనసాగుతోంది.

