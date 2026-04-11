సన్రైజర్స్పై పంజా విసిరిన పంజాబ్- భారీ టార్గెట్ను ఊదేసిన అయ్యర్ సేన
సొంతగడ్డపై పంజాబ్ ఆల్రౌండ్ షో- సన్రైజర్స్పై 6 వికెట్ల తేడాతో గ్రాండ్ విక్టరీ- అభిషేక్ మెరుపులు వృథా!
Published : April 11, 2026 at 7:22 PM IST
PBKS vs SRH IPL 2026 : సొంతగడ్డపై పంజాబ్ కింగ్స్ అదరగొట్టింది. ముల్లాన్పుర్ వేదికగా సన్రైజర్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో పంజాబ్ 6 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. 220 పరుగుల భారీ లక్ష్య ఛేధనలో ఓపెనర్లు ప్రయాంశ్ ఆర్య (57), ప్రభ్సిమ్రన్ సింగ్ (51) హాఫ్ సెంచరీలతో గట్టి పునాది వేయగా, కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ (69*) కీలక ఇన్నింగ్స్తో జట్టుకు మూడో విజయం అందించాడు. సన్రైజర్స్ బౌలర్లలో శివంగ్ కుమార్ 3, హర్ష్ దూబే 2 వికెట్ పడగొట్టారు.
అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన సన్రైజర్స్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్ల నష్టానికి 219 పరుగులు చేసింది. అభిషేక్ శర్మ (74 పరుగులు), ట్రావిస్ హెడ్ (38 పరుగులు), హెన్రీచ్ క్లాసెన్ (39 పరుగులు), ఇషాన్ కిషన్ (27) ఫర్వాలేదనిపించారు. పంజాబ్ బౌలర్లలో శశాంక్ సింగ్, అర్షదీప్ సింగ్ చెరో 2, జెవియర్ 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
ఇద్దరికీ మూడోదే
కాగా, ఈ మ్యాచ్తో పంజాబ్ ప్రస్తుత టోర్నీలో మూడో విజయం నమోదు చేసింది. తొలి రెండు మ్యాచ్ల్లో గుజరాత్, చెన్నైతో గెలవగా, కేకేఆర్తో మూడో మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా రద్దైంది. మరోవైపు సన్రైజర్స్కు ఇది మూడో ఓటమి. తొలి మ్యాచ్లో ఆర్సీబీతో ఓడగా, కేకేఆర్తో నెగ్గి బోణీ కొట్టింది. ఆ తర్వాత వరుసగా లఖ్నవూ, పంజాబ్తో ఓటమిపాలైంది. దీంతో 7 పాయింట్లతో పంజాబ్ రెండో స్థానంలో ఉండగా, 2 పాయింట్లతో సన్రైజర్స్ ఆరో ప్లేస్లో కొనసాగుతోంది.