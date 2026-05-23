శ్రేయస్ అయ్యర్ సెంచరీ- పంజాబ్ ఇంకా రేసులోనే- లఖ్నవూ ఓటమి
డూ ఆర్ డై మ్యాచ్లో పంజాబ్ కింగ్స్ విజయం- లఖ్నవూపై 7 వికెట్ల తేడాతో గెలుపు- ఇంకా ప్లేఆఫ్స్ రేసులోనే శ్రేయస్ సేన!
Published : May 23, 2026 at 11:11 PM IST
PBKS vs LSG : పంజాబ్ కింగ్స్ ఎట్టకేలకు విజయం నమోదు చేసింది. ప్లేఆఫ్స్ రేసులో ఉండాలంటే తప్పక నెగ్గాల్సిన మ్యాచ్లో లఖ్నవూ సూపర్ జెయింట్స్పై 7 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది. లఖ్నవూ నిర్దేశించిన 197 పరుగుల టార్గెట్ను పంజాబ్ 18 ఓవర్లలో 3 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ (101 పరుగులు) ఐపీఎల్లో తొలి శతకం నమోదు చేశాడు. ప్రభ్సిమ్రన్ సింగ్ (69 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీతో రాణించాడు. లఖ్నవూ బౌలర్లలో మహ్మద్ షమీ 2, అర్జున్ తెందుల్కర్ 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
గెలిచినా టెన్షన్లోనే
డబుల్ హ్యాట్రిక్ ఓటముల తర్వాత పంజాబ్ గెలుపు రుచి చూసింది. ఈ సీజన్లో ఏడో విజయం నమోదు చేసింది. దీంతో ప్రస్తుతం పంజాబ్ 15 పాయింట్లతో నాలుగో స్థానంలో ఉంది. అయితే సేఫ్ ప్లేస్లో లేదు. రేపు ముంబయితో జరగనున్న మ్యాచ్లో రాజస్థాన్ ఓడిపోతేనే పంజాబ్కు ప్లేఆఫ్స్ ఛాన్స్ ఉంటుంది. మరోవైపు దిల్లీపై కోల్కతా కూడా 60 పరుగులు లేగా 13 ఓవర్ల లోపు తేడాతో నెగ్గకూడదు. అలా జరిగితేనే శ్రేయస్ సేన ప్లేఆఫ్స్లో అడుగుపెడుతుంది. ఒకవేళ రేపు రాజస్థాన్ విజయం సాధిస్తే చాలు, ఆ జట్టు ప్లేఆఫ్స్కు దూసుకెళ్తుంది. మిగిలిన జట్లు ఎలిమినేట్ అవుతాయి. అయితే ఇప్పటికైతే పంజాబ్ రేసులోనే ఉంది.
అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన లఖ్నవూ సూపర్ జెయింట్స్ 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్ల నష్టానికి 196 పరుగులు చేసింది. జోష్ ఇంగ్లిష్ (72), ఆయుష్ బదోనీ (43 పరుగులు), అబ్దుల్ సమద్ (39 పరుగులు) రాణించారు. పంజాబ్ బౌలర్లలో చాహల్, యాన్సెన్ చెరో 2, శశాంక్ సింగ్, ఓమర్జాయ్ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
దాదాపు నెల తర్వాత విజయం
ఈ జట్టు గతనెల 25 ఆఖరిసారి నెగ్గింది. దిల్లీ క్యాపిటల్స్పై ఆరో విజయం నమోదు చేసింది. ఆ తర్వాత వరుసగా ఏడో విజయం కోసం సుమారు నెల రోజులు పట్టింది ఈ గ్యాప్లో పంజాబ్ వరుసగా ఆరు మ్యాచ్ల్లో ఓడింది.