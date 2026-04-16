టాప్​లేపిన పంజాబ్ - ముంబయికి నాలుగో ఓటమి

Mumbai Indians vs Punjab Kings
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 16, 2026 at 11:10 PM IST

MI vs PBKS IPL 2026 : ముంబయి ఇండియన్స్ మరో ఓటమి మూటగట్టుకుంది. సొంతగడ్డపై మరోసారి అభిమానులను నిరాశపర్చింది. బ్యాటింగ్​లో అదరగొట్టిన పంజాబ్ కింగ్స్ 7 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. ముంబయి నిర్దేశించిన 196 పరుగుల లక్ష్యాన్ని పంజాబ్ 16.3 ఓవర్లలో 3 వికెట్లు కోల్పోయింది. ప్రభ్​సిమ్రన్ సింగ్ (80* పరుగులు), కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ (66 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీలతో రాణించారు. ముంబయి బౌలర్లలో అల్లా ఘజన్​ఫర్ 2, హార్దిక్ పాండ్య 1 వికెట్ పడగొట్టారు.

బుమ్రా మళ్లీ నిల్!
ముంబయి ఇండియన్స్ స్టార్ పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా ఈ సీజన్​లో పేలవ ఫామ్ కొనసాగిస్తున్నాడు. ఇప్పటిదాకా 5 మ్యాచ్​లు ఆడినా ఒక్క వికెట్ కూడా తీయకపోవడం గమనార్హం. ఈ మ్యాచ్​లో తన 4 ఓవర్ల కోటాలో వికెట్ లేకుండా 41 పరుగులు ఇచ్చుకున్నాడు. దీంతో అభిమానులు నిరాశ చెందుతున్నారు.

అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన ముంబయి ఇండియన్స్ 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్ల నష్టానికి 195 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్ క్వింటన్ డికాక్ (112 పరుగులు) సెంచరీతో అదరగొట్టాడు. నమన్ ధీర్ (50 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీతో రాణించాడు. హార్దిక్ పాండ్య (14), రికెల్టన్ (2), రూథర్​ఫోర్డ్ (1), తిలక్ వర్మ (8) విఫలమయ్యారు. స్టార్ బ్యాటర్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ (0) మళ్లీ నిరాశపర్చాడు. అర్షదీప్ సింగ్ 3, మార్కో యాన్సెన్, శశాంక్ సింగ్ చెరో 1 వికెట్ పడగొట్టారు.

టాప్​లోకి పంజాబ్
ప్రస్తుత సీజన్​లో పంజాబ్ వరుస విజయాలతో దూసుకెళ్తోంది. తాజా విజయంతో పాయింట్ల పట్టికలో టాప్​లోకి దూసుకెళ్లింది. ఐదు మ్యాచ్​ల్లో పంజాబ్ నాలుగు మ్యాచ్​ల్లో విజయం సాధించింది. కేకేఆర్​తో మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా రద్దు అయ్యింది. దీంతో 9 పాయింట్లతో పంజాబ్ అగ్రస్థానంలో దక్కించుకుంది.

రోహిత్ దూరం!
గత మ్యాచ్​లో తొడ కండరాలు పట్టేయడంతో క్రీజును మధ్యలోనే వీడిన రోహిత్ శర్మ ఈ మ్యాచ్​కు దూరంగా ఉన్నాడు. ప్రస్తుతం అతడు కోలుకున్నా పలు మ్యాచ్​లకు దూరం కానున్నాడు.

IPLలో ముంబయిపై అత్యధిక విజయాలు సాధించిన జట్లు

  • 18 - పంజాబ్ కింగ్స్ (35 మ్యాచ్‌లు)*
  • 18 - చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (39 మ్యాచ్‌లు)
  • 17 - దిల్లీ క్యాపిటల్స్ (38 మ్యాచ్‌లు)
  • 15 - రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (34 మ్యాచ్‌లు)
  • 14 - రాజస్థాన్ రాయల్స్ (30 మ్యాచ్‌లు)

