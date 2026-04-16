ముంబయి మరో ఓటమి- పంజాబ్ కింగ్స్ నాలుగో విజయం
Published : April 16, 2026 at 11:10 PM IST
MI vs PBKS IPL 2026 : ముంబయి ఇండియన్స్ మరో ఓటమి మూటగట్టుకుంది. సొంతగడ్డపై మరోసారి అభిమానులను నిరాశపర్చింది. బ్యాటింగ్లో అదరగొట్టిన పంజాబ్ కింగ్స్ 7 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. ముంబయి నిర్దేశించిన 196 పరుగుల లక్ష్యాన్ని పంజాబ్ 16.3 ఓవర్లలో 3 వికెట్లు కోల్పోయింది. ప్రభ్సిమ్రన్ సింగ్ (80* పరుగులు), కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ (66 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీలతో రాణించారు. ముంబయి బౌలర్లలో అల్లా ఘజన్ఫర్ 2, హార్దిక్ పాండ్య 1 వికెట్ పడగొట్టారు.
బుమ్రా మళ్లీ నిల్!
ముంబయి ఇండియన్స్ స్టార్ పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా ఈ సీజన్లో పేలవ ఫామ్ కొనసాగిస్తున్నాడు. ఇప్పటిదాకా 5 మ్యాచ్లు ఆడినా ఒక్క వికెట్ కూడా తీయకపోవడం గమనార్హం. ఈ మ్యాచ్లో తన 4 ఓవర్ల కోటాలో వికెట్ లేకుండా 41 పరుగులు ఇచ్చుకున్నాడు. దీంతో అభిమానులు నిరాశ చెందుతున్నారు.
అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన ముంబయి ఇండియన్స్ 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్ల నష్టానికి 195 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్ క్వింటన్ డికాక్ (112 పరుగులు) సెంచరీతో అదరగొట్టాడు. నమన్ ధీర్ (50 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీతో రాణించాడు. హార్దిక్ పాండ్య (14), రికెల్టన్ (2), రూథర్ఫోర్డ్ (1), తిలక్ వర్మ (8) విఫలమయ్యారు. స్టార్ బ్యాటర్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ (0) మళ్లీ నిరాశపర్చాడు. అర్షదీప్ సింగ్ 3, మార్కో యాన్సెన్, శశాంక్ సింగ్ చెరో 1 వికెట్ పడగొట్టారు.
టాప్లోకి పంజాబ్
ప్రస్తుత సీజన్లో పంజాబ్ వరుస విజయాలతో దూసుకెళ్తోంది. తాజా విజయంతో పాయింట్ల పట్టికలో టాప్లోకి దూసుకెళ్లింది. ఐదు మ్యాచ్ల్లో పంజాబ్ నాలుగు మ్యాచ్ల్లో విజయం సాధించింది. కేకేఆర్తో మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా రద్దు అయ్యింది. దీంతో 9 పాయింట్లతో పంజాబ్ అగ్రస్థానంలో దక్కించుకుంది.
రోహిత్ దూరం!
గత మ్యాచ్లో తొడ కండరాలు పట్టేయడంతో క్రీజును మధ్యలోనే వీడిన రోహిత్ శర్మ ఈ మ్యాచ్కు దూరంగా ఉన్నాడు. ప్రస్తుతం అతడు కోలుకున్నా పలు మ్యాచ్లకు దూరం కానున్నాడు.
IPLలో ముంబయిపై అత్యధిక విజయాలు సాధించిన జట్లు
- 18 - పంజాబ్ కింగ్స్ (35 మ్యాచ్లు)*
- 18 - చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (39 మ్యాచ్లు)
- 17 - దిల్లీ క్యాపిటల్స్ (38 మ్యాచ్లు)
- 15 - రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (34 మ్యాచ్లు)
- 14 - రాజస్థాన్ రాయల్స్ (30 మ్యాచ్లు)