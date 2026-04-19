ప్రియాన్ష్ ఆర్య, కొనోలి ఊచకోత - లఖ్​నవూపై పంజాబ్ భారీ విజయం

పంజాబ్ జైత్రయాత్ర- లఖ్​నవూపై ఘన విజయం

Punjab Kings vs Lucknow
Punjab Kings vs Lucknow
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 19, 2026 at 11:31 PM IST

PBKS vs LSG IPL 2026 : పంజాబ్ కింగ్స్ జైత్రయాత్ర కొనసాగుతోంది. ఆ జట్టు వరుసగా మూడో విజయం నమోదు చేసింది. తాజాగా చండీగఢ్ వేదికగా లఖ్​నవూ సూపర్ జెయింట్స్​తో జరిగిన మ్యాచ్​లో పంజాబ్​ 54 పరుగుల తేడాతో నెగ్గింది. 255 పరుగుల భారీ ఛేదనలో లఖ్​నవూ ఓవర్లన్నీ ఆడి ఐదు వికెట్లు కోల్పోయి 200 పరుగులకు పరిమితమైంది. కెప్టెన్ రిషభ్ పంత్ (43), మార్​క్రమ్ (42), మిచెల్ మార్ష్ (40) పోరాటం ఓటమి అంతరాన్ని తగ్గించగలిగారంతే. పంజాబ్ బౌలర్లలో మార్కో యాన్సెన్ 2, అర్షదీప్, వైశాఖ్, చాహల్ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

ప్రియాన్ష్ ఆర్య- కొనోలి ఊచకోత
అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన పంజాబ్ 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 254 పరుగుల భారీ స్కోర్ చేసింది. ఓపెనర్ ప్రభ్​సిమ్రన్ సింగ్ (0) నిరాశపర్చినా, ప్రయాన్ష్ ఆర్య (93 పరుగులు, 37 బంతుల్లోనే), కూపర్ కొనోలి (87 పరుగులు) ఊచకోత కోశారు. ఈ ఇద్దరూ విధ్వంసం సృష్టిస్తూ రెండో వికెట్​కు 80 బంతుల్లోనే 182 పరుగులు జోడించారు. సెంచరీ వైపునకు దూసుకెళ్తున్న ప్రియాన్ష్​ను సిద్ధార్థ్, కొనోలిని ప్రిన్స్ యాదవ్ పెవిలియన్ చేర్చారు. స్టోయినిస్ (29), శశాంక్ సింగ్ (16) ఫర్వాలేదనిపించారు. లఖ్​నవూ బౌలర్లలో సిద్ధార్ద్ 2, ప్రిన్స్ యాదవ్ 2, షమీ, మోహ్సిన్ ఖాన్ చెరో 1 వికెట్ పడగొట్టారు.

