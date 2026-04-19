ప్రియాన్ష్ ఆర్య, కొనోలి ఊచకోత - లఖ్నవూపై పంజాబ్ భారీ విజయం
Published : April 19, 2026 at 11:31 PM IST
PBKS vs LSG IPL 2026 : పంజాబ్ కింగ్స్ జైత్రయాత్ర కొనసాగుతోంది. ఆ జట్టు వరుసగా మూడో విజయం నమోదు చేసింది. తాజాగా చండీగఢ్ వేదికగా లఖ్నవూ సూపర్ జెయింట్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో పంజాబ్ 54 పరుగుల తేడాతో నెగ్గింది. 255 పరుగుల భారీ ఛేదనలో లఖ్నవూ ఓవర్లన్నీ ఆడి ఐదు వికెట్లు కోల్పోయి 200 పరుగులకు పరిమితమైంది. కెప్టెన్ రిషభ్ పంత్ (43), మార్క్రమ్ (42), మిచెల్ మార్ష్ (40) పోరాటం ఓటమి అంతరాన్ని తగ్గించగలిగారంతే. పంజాబ్ బౌలర్లలో మార్కో యాన్సెన్ 2, అర్షదీప్, వైశాఖ్, చాహల్ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
ప్రియాన్ష్ ఆర్య- కొనోలి ఊచకోత
అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన పంజాబ్ 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 254 పరుగుల భారీ స్కోర్ చేసింది. ఓపెనర్ ప్రభ్సిమ్రన్ సింగ్ (0) నిరాశపర్చినా, ప్రయాన్ష్ ఆర్య (93 పరుగులు, 37 బంతుల్లోనే), కూపర్ కొనోలి (87 పరుగులు) ఊచకోత కోశారు. ఈ ఇద్దరూ విధ్వంసం సృష్టిస్తూ రెండో వికెట్కు 80 బంతుల్లోనే 182 పరుగులు జోడించారు. సెంచరీ వైపునకు దూసుకెళ్తున్న ప్రియాన్ష్ను సిద్ధార్థ్, కొనోలిని ప్రిన్స్ యాదవ్ పెవిలియన్ చేర్చారు. స్టోయినిస్ (29), శశాంక్ సింగ్ (16) ఫర్వాలేదనిపించారు. లఖ్నవూ బౌలర్లలో సిద్ధార్ద్ 2, ప్రిన్స్ యాదవ్ 2, షమీ, మోహ్సిన్ ఖాన్ చెరో 1 వికెట్ పడగొట్టారు.
