'నిలవాలంటే గెలవాల్సిందే'- పంజాబ్ కింగ్స్కు ఛాన్స్లు ఇలా!
పంజాబ్ కింగ్స్కు డూ ఆర్ డై- లఖ్నవూ సూపర్ జెయింట్స్తో కీలక మ్యాచ్- ఇందులో నెగ్గితేనే ప్లేఆఫ్స్ ఆశలు సజీవం - అయినా గ్యారెంటీగా చెప్పలేం!
Published : May 23, 2026 at 3:51 PM IST
Pubjab Kings Playoffs Chances : 'బండ్లు ఓడలు అవుతాయి- ఓడలు బండ్లు అవుతాయి' అన్న చందంగా ఈ సీజన్లో పంజాబ్ కింగ్స్ ఆటతీరు ఉంది. ఆ జట్టు ఫస్ట్ హాఫ్లో సాధించిన విజయాలు చూసి టాప్ 2 ప్లేస్లో పంజాబ్ పక్కా ఉంటుందని అంతా భావించారు. మరి ఆ రేంజ్లో సాగింది వాళ్ల విధ్వంసం. తొలి ఏడు మ్యాచ్ల్లో (ఒకటి రద్దు) ఒక్క ఓటమి లేకుండా సాగిన పంజాబ్, ఆ తర్వాత వరుసగా ఆరు మ్యాచ్ల్లో ఓడిపోయి ఆత్మ రక్షణలో పడింది. ఇప్పుడు లీగ్లో ఒకే ఒక్క మ్యాచ్ ఆడాల్సి ఉంది. అందులో నెగ్గినా కచ్చితంగా ప్లేఆఫ్స్కు చేరుతుందని చెప్పలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. మరి పంజాబ్ అవకాశాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
లఖ్నవూతో కీలక మ్యాచ్
ఈరోజు ఎకాన స్టేడియం వేదికగా లఖ్నవూ సూపర్ జెయింట్స్ను పంజాబ్ కింగ్స్ ఢీ కొట్టనుంది. ప్లే ఆఫ్స్ రేసులో నిలవాలంటే ఈ మ్యాచ్లో శ్రేయస్ సేన కచ్చితంగా నెగ్గాల్సిందే! అయితే సీజన్ ప్రారంభంలో పంజాబ్ ఉన్న ఫామ్కు ఒక్క మ్యాచ్లో నెగ్గడం పెద్ద కష్టమేమీ కాదు. కానీ వరుసగా ఆరు ఓటుములు చవిచూడడంతో పంజాబ్లో ఆత్మ విశ్వాసం సన్నగిల్లింది. కాన్ఫిడెంట్ దెబ్బతినడంతో ఒక్క మ్యాచ్లో గెలుపు కోసం కూడా మానసికంగా, శారీరకంగా ఇప్పుడు తీవ్రంగా కష్టపడాల్సి ఉంది. ఒకవేళ ఈ మ్యాచ్లో పంజాబ్ నెగ్గితే అప్పుడు 15 పాయింట్లతో లీగ్ను ముగుస్తుంది. ఇక్కడిదాకా పంజాబ్ చేతిలో ఉన్న పని. అయితే అంతటితో అయిపోదు. రేపు జరిగే మ్యాచ్ల ఫలితాలపైనే పంజాబ్ భవితవ్యం ఆధారపడి ఉంది.
పంజాబ్ క్వాలిఫై అవ్వాలంటే సమీకరణాలు ఇలా!
- ఇవాళ లఖ్నవూ సూపర్ జెయింట్స్పై భారీ తేడాతో విజయం సాధించాలి. అప్పుడు పంజాబ్ ఖాతాలో 15 పాయింట్లు ఉంటాయి. రన్రేట్ కూడా ప్లస్లో ఉండడం సానుకూలాంశమే! ఒకవేళ ఈ మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా రద్దైతే పంజాబ్కు 14 పాయింట్లు ఉంటాయి
- రేపు దిల్లీతో జరిగే మ్యాచ్లో కోల్కతా నైట్రైడర్స్ ఓడిపోవాలి. అప్పుడు దిల్లీ 14 పాయింట్లు, కోల్కతా 13 పాయింట్లతో లీగ్ స్టేజ్ ముగిస్తాయి. లేదా దిల్లీపై కేకేఆర్ 60 పరుగుల కంటే ఎక్కువ లేదా 14 ఓవర్లలోపు ఛేజ్ చేయకూడదు
- లేదంటే ఒకవేళ ఈ మ్యాచ్ రద్దైతే కేకేఆర్ 14, దిల్లీ 13 పాయింట్లకు చేరుకుంటాయి. పైన పేర్కొన్న ఏ సమీకరణాలు జరిగినా పంజాబ్కు కలిసొస్తుంది. మెరుగైన రన్రేట్ కారణంగా ముందడుదు వేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది
- కానీ, అసలు కథ రాజస్థాన్- ముంబయి మ్యాచ్తో ముడిపడి ఉంది. ఈ మ్యాచ్లో ముంబయి ఇండియన్స్ గెలిస్తేనే పంజాబ్కు పైన సమీకరణాలతో లాభం. ఒకవేళ ముంబయిపై రాజస్థాన్ నెగ్గితే మాత్రం పంజాబ్, కేకేఆర్, దిల్లీ దుకాణం సర్దేయాల్సిందే! 14 మ్యాచ్ల్లో ఎనిమిదో విజయంతో రాజస్థాన్ ఏ జట్ల ఫలితాలో సంబంధం లేకుండా నేరుగా క్వాలిఫై అవుతుంది. ఒకవేళ ఈ మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా రద్దైతే మాత్రం పంజాబ్కు ఛాన్స్లు ఉంటాయి
PBKS - LSG Head To Head
ఇరుజట్లు ఇప్పటిదాకా ఐపీఎల్లో 7 సార్లు తలపడ్డాయి. ఇందులో పంజాబ్ స్వల్ప ఆధిక్యంలో కొనసాగుతోంది. ఆ జట్టు నాలుగు సార్లు నెగ్గింది. లఖ్నవూ మూడు మ్యాచ్ల్లో విజయం సాధించింది. ఈ సీజన్లో ఇప్పటికే ఈ రెండు తలపడ్డాయి. అందులో పంజాబ్ 54 పరుగుల భారీ తేడాతో నెగ్గింది.
దిల్లీ కూడా ప్రస్తుతానికి టెక్నికల్గా రేసులోనే ఉంది. ఆ జట్టు ప్లేఆఫ్స్కు చేరాలంటే!
- నెట్ రన్రేట్ మైనస్లో ఉంది. కాబట్టి, కేకేఆర్పై భారీ విజయం నమోదు చేయాలి!
- అలాగే లఖ్నవూతో పంజాబ్ చిత్తుగా ఓడిపోవాలి
- రేపటి మ్యాచ్లో ముంబయిపై రాజస్థాన్ ఘోర ఓటమి చవిచూడాలి
- ఇలా జరిగితేనే 14 పాయింట్లతో రాజస్థాన్తో సమనంగా ఉంటుంది. అప్పుడు రన్రేట్ ఆధారంగా ముందడుగు వేస్తుంది!
