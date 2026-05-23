'నిలవాలంటే గెలవాల్సిందే'- పంజాబ్ కింగ్స్​​కు ఛాన్స్​లు ఇలా!

పంజాబ్ కింగ్స్​కు డూ ఆర్ డై- లఖ్​నవూ సూపర్ జెయింట్స్​తో కీలక మ్యాచ్- ఇందులో నెగ్గితేనే ప్లేఆఫ్స్​ ఆశలు సజీవం​ - అయినా గ్యారెంటీగా చెప్పలేం!

PBKS VS LSG (Source : AP News)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 23, 2026 at 3:51 PM IST

Pubjab Kings Playoffs Chances : 'బండ్లు ఓడలు అవుతాయి- ఓడలు బండ్లు అవుతాయి' అన్న చందంగా ఈ సీజన్​లో పంజాబ్ కింగ్స్ ఆటతీరు ఉంది. ఆ జట్టు ఫస్ట్ హాఫ్​లో సాధించిన విజయాలు చూసి టాప్​ 2 ప్లేస్​లో పంజాబ్ పక్కా ఉంటుందని అంతా భావించారు. మరి ఆ రేంజ్​లో సాగింది వాళ్ల విధ్వంసం. తొలి ఏడు మ్యాచ్​ల్లో (ఒకటి రద్దు) ఒక్క ఓటమి లేకుండా సాగిన పంజాబ్, ఆ తర్వాత వరుసగా ఆరు మ్యాచ్​ల్లో ఓడిపోయి ఆత్మ రక్షణలో పడింది. ఇప్పుడు లీగ్​లో ఒకే ఒక్క మ్యాచ్ ఆడాల్సి ఉంది. అందులో నెగ్గినా కచ్చితంగా ప్లేఆఫ్స్​కు చేరుతుందని చెప్పలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. మరి పంజాబ్ అవకాశాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

లఖ్​నవూతో కీలక మ్యాచ్
ఈరోజు ఎకాన స్టేడియం వేదికగా లఖ్​నవూ సూపర్ జెయింట్స్​ను పంజాబ్ కింగ్స్ ఢీ కొట్టనుంది. ప్లే ఆఫ్స్​ రేసులో నిలవాలంటే ఈ మ్యాచ్​లో శ్రేయస్ సేన కచ్చితంగా నెగ్గాల్సిందే! అయితే సీజన్ ప్రారంభంలో పంజాబ్ ఉన్న ఫామ్​కు ఒక్క మ్యాచ్​లో నెగ్గడం పెద్ద కష్టమేమీ కాదు. కానీ వరుసగా ఆరు ఓటుములు చవిచూడడంతో పంజాబ్​లో ఆత్మ విశ్వాసం సన్నగిల్లింది. కాన్ఫిడెంట్ దెబ్బతినడంతో ఒక్క మ్యాచ్​లో గెలుపు కోసం కూడా మానసికంగా, శారీరకంగా ఇప్పుడు తీవ్రంగా కష్టపడాల్సి ఉంది. ఒకవేళ ఈ మ్యాచ్​లో పంజాబ్ నెగ్గితే అప్పుడు 15 పాయింట్లతో లీగ్​ను ముగుస్తుంది. ఇక్కడిదాకా పంజాబ్​ చేతిలో ఉన్న పని. అయితే అంతటితో అయిపోదు. రేపు జరిగే మ్యాచ్​ల ఫలితాలపైనే పంజాబ్ భవితవ్యం ఆధారపడి ఉంది.

పంజాబ్ క్వాలిఫై అవ్వాలంటే సమీకరణాలు ఇలా!

  • ఇవాళ లఖ్​నవూ సూపర్ జెయింట్స్​పై భారీ తేడాతో విజయం సాధించాలి. అప్పుడు పంజాబ్ ఖాతాలో 15 పాయింట్లు ఉంటాయి. రన్​రేట్​ కూడా ప్లస్​లో ఉండడం సానుకూలాంశమే! ఒకవేళ ఈ మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా రద్దైతే పంజాబ్​కు 14 పాయింట్లు ఉంటాయి
  • రేపు దిల్లీతో జరిగే మ్యాచ్​లో కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్​ ఓడిపోవాలి. అప్పుడు దిల్లీ 14 పాయింట్లు, కోల్​కతా 13 పాయింట్లతో లీగ్ స్టేజ్ ముగిస్తాయి. లేదా దిల్లీపై కేకేఆర్ 60 పరుగుల కంటే ఎక్కువ లేదా 14 ఓవర్లలోపు ఛేజ్ చేయకూడదు
  • లేదంటే ఒకవేళ ఈ మ్యాచ్ రద్దైతే కేకేఆర్ 14, దిల్లీ 13 పాయింట్లకు చేరుకుంటాయి. పైన పేర్కొన్న ఏ సమీకరణాలు జరిగినా పంజాబ్​కు కలిసొస్తుంది. మెరుగైన రన్​రేట్ కారణంగా ముందడుదు వేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది
  • కానీ, అసలు కథ రాజస్థాన్- ముంబయి మ్యాచ్​తో ముడిపడి ఉంది. ఈ మ్యాచ్​లో ముంబయి ఇండియన్స్ గెలిస్తేనే పంజాబ్​కు పైన సమీకరణాలతో లాభం. ఒకవేళ ముంబయిపై రాజస్థాన్ నెగ్గితే మాత్రం పంజాబ్, కేకేఆర్, దిల్లీ దుకాణం సర్దేయాల్సిందే! 14 మ్యాచ్​ల్లో ఎనిమిదో విజయంతో రాజస్థాన్ ఏ జట్ల ఫలితాలో సంబంధం లేకుండా నేరుగా క్వాలిఫై అవుతుంది. ఒకవేళ ఈ మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా రద్దైతే మాత్రం పంజాబ్​కు ఛాన్స్​లు ఉంటాయి

PBKS - LSG Head To Head
ఇరుజట్లు ఇప్పటిదాకా ఐపీఎల్​లో 7 సార్లు తలపడ్డాయి. ఇందులో పంజాబ్ స్వల్ప ఆధిక్యంలో కొనసాగుతోంది. ఆ జట్టు నాలుగు సార్లు నెగ్గింది. లఖ్​నవూ మూడు మ్యాచ్​ల్లో విజయం సాధించింది. ఈ సీజన్​లో ఇప్పటికే ఈ రెండు తలపడ్డాయి. అందులో పంజాబ్ 54 పరుగుల భారీ తేడాతో నెగ్గింది.

దిల్లీ కూడా ప్రస్తుతానికి టెక్నికల్​గా రేసులోనే ఉంది. ఆ జట్టు ప్లేఆఫ్స్​కు చేరాలంటే!

  • నెట్​ రన్​రేట్ మైనస్​లో ఉంది. కాబట్టి, కేకేఆర్​పై భారీ విజయం నమోదు చేయాలి!
  • అలాగే లఖ్​నవూతో పంజాబ్ చిత్తుగా ఓడిపోవాలి
  • రేపటి మ్యాచ్​లో ముంబయిపై రాజస్థాన్ ఘోర ఓటమి చవిచూడాలి
  • ఇలా జరిగితేనే 14 పాయింట్లతో రాజస్థాన్​తో సమనంగా ఉంటుంది. అప్పుడు రన్​రేట్ ఆధారంగా ముందడుగు వేస్తుంది!

