IPLలో ఆల్​టైమ్ రికార్డ్- '265 టార్గెట్ ఉఫ్'- సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించిన పంజాబ్

ఏమా ఆట, ఏమా విధ్వంసం- దిల్లీ క్యాపిటల్స్​పై పంజాబ్ కింగ్స్ రికార్డ్ ఛేదన

Delhi Capitals vs Punjab Kings
Published : April 25, 2026 at 7:51 PM IST

DC vs PBKS IPL 2026 : ఐపీఎల్ చరిత్రలో సరికొత్త రికార్డ్. లీగ్​ చరిత్రలో అత్యధిక స్కోర్ చేజింగ్ నమోదైంది. దిల్లీ అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియం వేదికగా దిల్లీతో జరిగిన మ్యాచ్​లో పంజాబ్ అద్భుతమే చేసింది. 265 పరుగులు అసాధ్యమైన టార్గెట్​ను నమ్మశక్యం కానీ రీతిలో ఛేదించి పంజాబ్​ ఔరా అనిపించింది. భారీ టార్గెట్​ను 18.5 ఓవర్లలోనే 4 వికెట్లు కోల్పోయి అందుకుంది. ప్రభ్​సిమ్రన్ సింగ్ (76 పరుగులు, 26 బంతుల్లో), శ్రేయల్ అయ్యర్ (71 పరుగులు) మెరుపు హాఫ్ సెంచరీలతో మెరిసిన వేళ పంజాబ్ ఆల్​టైమ్ రికార్డ్ కొట్టింది. కాగా, 19ఏళ్ల ఐపీఎల్​లో నమోదైన అత్యధిక లక్ష్య ఛేదన ఇదే.

ప్రేక్షకులు ఫీల్డర్లు- ఫీల్డర్లు ప్రేక్షకులు
ఫలితం ఏదైనా ఈ మ్యాచ్​కు హాజరైన ఆడియెన్స్​కు మాత్రం ఇది పైసా వసూల్ ఎంటర్టైన్మెంట్​. ఈ మ్యాచ్​లో ఇరుజట్లు కలిపి 529 పరుగులు చేశాయి. బ్యాటర్లు ఎడాపెడా బౌండరీలు బాదడంతో ఫీల్డర్లు ప్రేక్షకులు అయ్యాడు. ప్రేక్షకులు ఫీల్డర్లు అయ్యారు. మొత్తానికి ప్రేక్షకులు పరుగుల వర్షంలో తడిసి ముద్దయ్యారు.

భారీ ఛేదనను పంజాబ్ అద్భుతంగా ఆరంభించింది. ఓపెనర్లు ప్రభ్​సిమ్రన్ సింగ్ (76 పరుగులు 26 బంతుల్లో), ప్రియాంశ్ ఆర్య (43 పరుగులు, 17 బంతుల్లో) మెరుపు ఆరంభం అందించారు. ఈ ఇద్దరి విధ్వంసానికి పవర్​ ప్లేలోనే 115 పరుగులు వచ్చాయి. ఏడో ఓవర్లో ప్రియాంశ్ ఔట్ అయ్యాడు. దీంతో తొలి వికెట్​కు 41 బంతుల్లో 126 పరుగుల భాగస్వామ్యానికి తెర పడింది. పంజాబ్ ఈ రికార్డ్ ఛేదనకు గట్టి పునాది పడింది ఈ పార్ట్​నర్​షిప్​తోనే!

సొంత రికార్డ్ బ్రేక్
ఈ మ్యాచ్​కు ముందు ఐపీఎల్​లో అత్యధిక పరుగుల ఛేదన కూడా పంజాబ్ పేరిటే ఉంది. 2024లో ఈడెన్ గార్డెన్స్​ వేదికగా కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్​తో జరిగిన మ్యాచ్​లో 262 పరుగుల లక్ష్యాన్ని పంజాబ్ ఛేదించింది. ఇదే హైయ్యెస్ట్ ఛేజింగ్​గా ఉంది. తాజా మ్యాచ్​ ఫలితంతో పంజాబ్ తమ సొంత రికార్డును తామే బ్రేక్ చేసింది.

రాహుల్- రాణా విధ్వంసం
టాస్ నెగ్గి తొలుత బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న దిల్లీ క్యాపిటల్స్​ భారీ స్కోరునే నమోదు చేసింది. ఓపెనర్ పాథుమ్ నిస్సంక (11) స్వల్ప స్కోరుకే ఔటయ్యాడు. అర్షదీప్ అతడిని పెవిలియన్​కు చేర్చాడు. దీంతో దిల్లీ 2.4 ఓవర్లకు 28-1తో నిలిచింది. మ్యాచ్​లో పంజాబ్ బౌలర్లకు సంబరాలు చేసుకున్న ఆఖరి క్షణం ఇదే. ఆ తర్వాత వన్​డౌన్​లో వచ్చిన నితీశ్ రాణాతో జతకట్టిన రాహుల్ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోడు.

ఈ ఇద్దరూ పంజాబ్ బౌలర్లపై ఎదురుదాడికి దిగుతూ స్కోర్ బోర్డును పరుగులు పెట్టించారు. ముఖ్యంగా 12వ ఓవర్ తర్వాత స్కోర్ వేగం పుంజుకుంది. ఈ క్రమంలోనే నితీశ్ హాఫ్ సెంచరీ, రాహుల్ సెంచరీ పూర్తి చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాతా జోరు కొనసాగింది. సెంచరీ వైపు దూసుకెళ్తున్న నితీశ్ (91)​ను బార్ట్​లెట్ ఔట్ చేశాడు. దీంతో రెండో వికెట్​కు 220 పరుగులు భాగస్వామ్యానికి తెరపడింది. నితీశ్ ఔటైనా జోరు కొనసాగించిన రాహుల్ 150 పరుగులు పూర్తి చేసుకున్నాడు. దీంతో దిల్లీ 20 ఓవర్లలో 264-2 స్కోర్ నమోదు చేసింది.

