IPLలో ఆల్టైమ్ రికార్డ్- '265 టార్గెట్ ఉఫ్'- సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించిన పంజాబ్
ఏమా ఆట, ఏమా విధ్వంసం- దిల్లీ క్యాపిటల్స్పై పంజాబ్ కింగ్స్ రికార్డ్ ఛేదన
Published : April 25, 2026 at 7:51 PM IST
DC vs PBKS IPL 2026 : ఐపీఎల్ చరిత్రలో సరికొత్త రికార్డ్. లీగ్ చరిత్రలో అత్యధిక స్కోర్ చేజింగ్ నమోదైంది. దిల్లీ అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియం వేదికగా దిల్లీతో జరిగిన మ్యాచ్లో పంజాబ్ అద్భుతమే చేసింది. 265 పరుగులు అసాధ్యమైన టార్గెట్ను నమ్మశక్యం కానీ రీతిలో ఛేదించి పంజాబ్ ఔరా అనిపించింది. భారీ టార్గెట్ను 18.5 ఓవర్లలోనే 4 వికెట్లు కోల్పోయి అందుకుంది. ప్రభ్సిమ్రన్ సింగ్ (76 పరుగులు, 26 బంతుల్లో), శ్రేయల్ అయ్యర్ (71 పరుగులు) మెరుపు హాఫ్ సెంచరీలతో మెరిసిన వేళ పంజాబ్ ఆల్టైమ్ రికార్డ్ కొట్టింది. కాగా, 19ఏళ్ల ఐపీఎల్లో నమోదైన అత్యధిక లక్ష్య ఛేదన ఇదే.
ప్రేక్షకులు ఫీల్డర్లు- ఫీల్డర్లు ప్రేక్షకులు
ఫలితం ఏదైనా ఈ మ్యాచ్కు హాజరైన ఆడియెన్స్కు మాత్రం ఇది పైసా వసూల్ ఎంటర్టైన్మెంట్. ఈ మ్యాచ్లో ఇరుజట్లు కలిపి 529 పరుగులు చేశాయి. బ్యాటర్లు ఎడాపెడా బౌండరీలు బాదడంతో ఫీల్డర్లు ప్రేక్షకులు అయ్యాడు. ప్రేక్షకులు ఫీల్డర్లు అయ్యారు. మొత్తానికి ప్రేక్షకులు పరుగుల వర్షంలో తడిసి ముద్దయ్యారు.
భారీ ఛేదనను పంజాబ్ అద్భుతంగా ఆరంభించింది. ఓపెనర్లు ప్రభ్సిమ్రన్ సింగ్ (76 పరుగులు 26 బంతుల్లో), ప్రియాంశ్ ఆర్య (43 పరుగులు, 17 బంతుల్లో) మెరుపు ఆరంభం అందించారు. ఈ ఇద్దరి విధ్వంసానికి పవర్ ప్లేలోనే 115 పరుగులు వచ్చాయి. ఏడో ఓవర్లో ప్రియాంశ్ ఔట్ అయ్యాడు. దీంతో తొలి వికెట్కు 41 బంతుల్లో 126 పరుగుల భాగస్వామ్యానికి తెర పడింది. పంజాబ్ ఈ రికార్డ్ ఛేదనకు గట్టి పునాది పడింది ఈ పార్ట్నర్షిప్తోనే!
సొంత రికార్డ్ బ్రేక్
ఈ మ్యాచ్కు ముందు ఐపీఎల్లో అత్యధిక పరుగుల ఛేదన కూడా పంజాబ్ పేరిటే ఉంది. 2024లో ఈడెన్ గార్డెన్స్ వేదికగా కోల్కతా నైట్రైడర్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో 262 పరుగుల లక్ష్యాన్ని పంజాబ్ ఛేదించింది. ఇదే హైయ్యెస్ట్ ఛేజింగ్గా ఉంది. తాజా మ్యాచ్ ఫలితంతో పంజాబ్ తమ సొంత రికార్డును తామే బ్రేక్ చేసింది.
రాహుల్- రాణా విధ్వంసం
టాస్ నెగ్గి తొలుత బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న దిల్లీ క్యాపిటల్స్ భారీ స్కోరునే నమోదు చేసింది. ఓపెనర్ పాథుమ్ నిస్సంక (11) స్వల్ప స్కోరుకే ఔటయ్యాడు. అర్షదీప్ అతడిని పెవిలియన్కు చేర్చాడు. దీంతో దిల్లీ 2.4 ఓవర్లకు 28-1తో నిలిచింది. మ్యాచ్లో పంజాబ్ బౌలర్లకు సంబరాలు చేసుకున్న ఆఖరి క్షణం ఇదే. ఆ తర్వాత వన్డౌన్లో వచ్చిన నితీశ్ రాణాతో జతకట్టిన రాహుల్ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోడు.
ఈ ఇద్దరూ పంజాబ్ బౌలర్లపై ఎదురుదాడికి దిగుతూ స్కోర్ బోర్డును పరుగులు పెట్టించారు. ముఖ్యంగా 12వ ఓవర్ తర్వాత స్కోర్ వేగం పుంజుకుంది. ఈ క్రమంలోనే నితీశ్ హాఫ్ సెంచరీ, రాహుల్ సెంచరీ పూర్తి చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాతా జోరు కొనసాగింది. సెంచరీ వైపు దూసుకెళ్తున్న నితీశ్ (91)ను బార్ట్లెట్ ఔట్ చేశాడు. దీంతో రెండో వికెట్కు 220 పరుగులు భాగస్వామ్యానికి తెరపడింది. నితీశ్ ఔటైనా జోరు కొనసాగించిన రాహుల్ 150 పరుగులు పూర్తి చేసుకున్నాడు. దీంతో దిల్లీ 20 ఓవర్లలో 264-2 స్కోర్ నమోదు చేసింది.