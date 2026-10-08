పంజాబ్కు భారీ షాక్- పాంటింగ్ టీమ్ నుంచి ఇద్దరు కోచ్లు రాజీనామా
2027 ఐపీఎల్కు ముందు పంజాబ్ కింగ్స్ను వీడిన ఇద్దరు కోచ్లు- అధికారికంగా ప్రకటించిన ఫ్రాంచైజీ
Published : October 8, 2026 at 3:15 PM IST
Punjab Kings Coaches : 2027 ఐపీఎల్ సీజన్కు ప్రారంభానికి ముందే పంజాబ్ కింగ్స్కు భారీ షాక్ తగిలింది. ఆ జట్టు సపోర్టింగ్ స్టాఫ్లో నుంచి జేమ్స్ హోప్స్, బ్రాడ్ హెడిన్ తమ పదవులకు రాజీనామా చేశారు. ఈ మేరకు తమ నిర్ణయాన్ని ఈ ఇద్దరూ ఫ్రాంచైజీ మేనేజ్మెంట్కు తెలియజేశారు. వీళ్ల నిష్క్రమణను పంజాబ్ కింగ్స్ ఫ్రాంచైజీ అధికారికంగా ధ్రువీకరించింది. ఈ మేరకు 'థాంక్స్' పోస్టు చేసింది. 'మీ జ్ఞానానికి, అభిరుచికి డ్రెస్సింగ్ రూమ్లోని జ్ఞాపకాలకు ధన్యవాదాలు' అంటూ ఈ ఇద్దరితో ఉన్న ఫొటోను షేర్ చేసింది.
గత రెండు సీజన్లలో రికీ పాంటింగ్ నేతృత్వంలో జేమ్స్ హోప్స్ ఫాస్ట్ బౌలింగ్ కోచ్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తించగా, బ్రాడ్ హాడిన్ ఫీల్టింగ్ కోచ్గా పనిచేశారు. రెండేళ్ల కిందట దిల్లీ క్యాపిటల్స్ నుంచి హెడ్ కోచ్ రికీ పాంటింగ్తో పాటు హోప్స్ పంజాబ్ కింగ్స్ జట్టుతో చేరాడు. ఇక హాడిన్ 2022 సీజన్ నుంచి పంజాబ్తో ట్రావెల్ చేస్తున్నారు. అయితే పాంటింగ్ ఫ్రాంచైజీ హెడ్ కోచ్గా బాధ్యతలు తీసుకున్న తర్వాత హెడిన్ను అదే స్థానంలో కొనసాగించారు. ఈ కోచింగ్ స్టాఫ్ బృందం 2025లో పంజాబ్ పైనల్కు చేరడంలో కీలక పాత్ర పోషించింది.
ఆస్ట్రేలియా డొమెస్టిక్లోకి!
అయితే ఈ ఇద్దరూ ఐపీఎల్ను వీడి ఆస్ట్రేలియా డొమెస్టిక్ క్రికెట్ లీగ్ టోర్నమెంట్కు వెళ్లనున్నారు. ఆసీస్ డొమెస్టిక్లోని క్వీన్స్లాండ్, బిగ్బాష్లోని బ్రిస్బేన్ హీట్ జట్లకు హాప్స్హెడ్ కోచ్గా నియమితులు కానున్నారని తెలిసింది. అలాగే న్యూ సౌత్ వేల్స్ జట్టుకు హెడిన్ ఛార్జ్ తీసుకోనున్నారు. అందుకే ఈ ఇద్దరూ ఐపీఎల్ను వదులుకుంటున్నారు.
Thank you for the wisdom, the passion and the memories in the den. 🦁🫶 https://t.co/GUQ4hpZQDP— Punjab Kings (@PunjabKingsIPL) October 8, 2026
వీళ్లతో మొత్తం ముగ్గురు!
ఈ ఇద్దరి కంటే ముందుగానే పంజాబ్ బౌలింగ్ కోచ్ సైరాజ్ బహుతులే కూడా పంజాబ్ కింగ్స్ను విడిచిపెట్టాడు. అతడు భారత పురుషుల జట్టు కోచింగ్ బృందంలో చేరాడు. దీంతో తదుపరి ఐపీఎల్ సీజన్కు ముందు పాంటింగ్ సహాయక సిబ్బందిలో కనీసం మూడు ఖాళీలను పంజాబ్ ఫ్రాంచైజీ భర్తీ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.
ప్రస్తుతం శ్రేయస్ అయ్యర్ పంజాబ్ కింగ్స్కు సారథిగా ఉన్నాడు. అతడు కెప్టెన్సీ అందుకున్న తొలి సీజన్ (2025)లోనే జట్టును ఫైనల్ దాకా తీసుకెళ్లాడు. టైటిల్ ఫైట్లో ఆర్సీబీతో పంజాబ్ ఓడిపోయి రన్నరప్తో సరిపెట్టుకుంది. ఇక గత సీజన్ ప్రారంభంలోనూ పంజాబ్ అదరగొట్టింది. తొలి ఏడు మ్యాచ్ల్లో ఆరింట నెగ్గి ఈసారి కూడా ఫైనల్ చేరేలా కనిపించింది. కానీ ఆ తర్వాత ఆడిన ఏడింట్లో కేవలం ఒక మ్యాచ్లోనే విడయం సాధించింది. దీంతో ఆ జట్టు ఐదో స్థానానికి పరిమితమైంది.