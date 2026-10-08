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పంజాబ్​కు భారీ షాక్- పాంటింగ్ టీమ్ నుంచి ఇద్దరు కోచ్​లు రాజీనామా

2027 ఐపీఎల్​కు ముందు పంజాబ్​ కింగ్స్​ను వీడిన ఇద్దరు కోచ్​లు- అధికారికంగా ప్రకటించిన ఫ్రాంచైజీ

Punjab Kings
పంజాబ్ కింగ్స్ (Source : AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 8, 2026 at 3:15 PM IST

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Punjab Kings Coaches : 2027 ఐపీఎల్ సీజన్​కు ప్రారంభానికి ముందే పంజాబ్ కింగ్స్​కు భారీ షాక్ తగిలింది. ఆ జట్టు సపోర్టింగ్ స్టాఫ్​లో నుంచి జేమ్స్ హోప్స్, బ్రాడ్ హెడిన్ తమ పదవులకు రాజీనామా చేశారు. ఈ మేరకు తమ నిర్ణయాన్ని ఈ ఇద్దరూ ఫ్రాంచైజీ మేనేజ్​మెంట్​కు తెలియజేశారు. వీళ్ల నిష్క్రమణను పంజాబ్ కింగ్స్ ఫ్రాంచైజీ అధికారికంగా ధ్రువీకరించింది. ఈ మేరకు 'థాంక్స్' పోస్టు చేసింది. 'మీ జ్ఞానానికి, అభిరుచికి డ్రెస్సింగ్​ రూమ్​లోని జ్ఞాపకాలకు ధన్యవాదాలు' అంటూ ఈ ఇద్దరితో ఉన్న ఫొటోను షేర్ చేసింది.

గత రెండు సీజన్లలో రికీ పాంటింగ్ నేతృత్వంలో జేమ్స్ హోప్స్ ఫాస్ట్ బౌలింగ్ కోచ్​గా బాధ్యతలు నిర్వర్తించగా, బ్రాడ్ హాడిన్ ఫీల్టింగ్ కోచ్​గా పనిచేశారు. ​రెండేళ్ల కిందట దిల్లీ క్యాపిటల్స్ నుంచి హెడ్ కోచ్ రికీ పాంటింగ్‌తో పాటు హోప్స్ పంజాబ్ కింగ్స్‌ జట్టుతో చేరాడు. ఇక హాడిన్‌ 2022 సీజన్​ నుంచి పంజాబ్​తో ట్రావెల్ చేస్తున్నారు. అయితే పాంటింగ్ ఫ్రాంచైజీ హెడ్ కోచ్​గా బాధ్యతలు తీసుకున్న తర్వాత హెడిన్​ను అదే స్థానంలో కొనసాగించారు. ఈ కోచింగ్ స్టాఫ్​ బృందం 2025లో పంజాబ్​ పైనల్​కు చేరడంలో కీలక పాత్ర పోషించింది.

ఆస్ట్రేలియా డొమెస్టిక్​లోకి!
అయితే ఈ ఇద్దరూ ఐపీఎల్​ను వీడి ఆస్ట్రేలియా డొమెస్టిక్ క్రికెట్ లీగ్​ టోర్నమెంట్​కు వెళ్లనున్నారు. ఆసీస్ డొమెస్టిక్​లోని క్వీన్స్‌లాండ్, బిగ్​బాష్​లోని బ్రిస్బేన్ హీట్ జట్లకు హాప్స్​హెడ్​ కోచ్​గా నియమితులు కానున్నారని తెలిసింది. అలాగే న్యూ సౌత్​ వేల్స్​ జట్టుకు హెడిన్ ఛార్జ్​ తీసుకోనున్నారు. ​అందుకే ఈ ఇద్దరూ ఐపీఎల్​ను వదులుకుంటున్నారు.

వీళ్లతో మొత్తం ముగ్గురు!
ఈ ఇద్దరి కంటే ముందుగానే పంజాబ్ బౌలింగ్ కోచ్ సైరాజ్ బహుతులే కూడా పంజాబ్ కింగ్స్‌ను విడిచిపెట్టాడు. అతడు భారత పురుషుల జట్టు కోచింగ్ బృందంలో చేరాడు. దీంతో తదుపరి ఐపీఎల్ సీజన్‌కు ముందు పాంటింగ్ సహాయక సిబ్బందిలో కనీసం మూడు ఖాళీలను పంజాబ్ ఫ్రాంచైజీ భర్తీ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.

ప్రస్తుతం శ్రేయస్ అయ్యర్ పంజాబ్ కింగ్స్​కు సారథిగా ఉన్నాడు. అతడు కెప్టెన్సీ అందుకున్న తొలి సీజన్ (2025)లోనే జట్టును ఫైనల్ దాకా తీసుకెళ్లాడు. టైటిల్ ఫైట్​లో ఆర్సీబీతో పంజాబ్ ఓడిపోయి రన్నరప్​తో సరిపెట్టుకుంది. ఇక గత సీజన్​ ప్రారంభంలోనూ పంజాబ్ అదరగొట్టింది. తొలి ఏడు మ్యాచ్​ల్లో ఆరింట నెగ్గి ఈసారి కూడా ఫైనల్​ చేరేలా కనిపించింది. కానీ ఆ తర్వాత ఆడిన ఏడింట్లో కేవలం ఒక మ్యాచ్​లోనే విడయం సాధించింది. దీంతో ఆ జట్టు ఐదో స్థానానికి పరిమితమైంది. ​

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