చరిత్ర సృష్టించిన పంజాబ్ కింగ్స్ - 19ఏళ్లలో ఐపీఎల్ హిస్టరీలో తొలి జట్టుగా రికార్డ్

పంజాబ్ కింగ్స్ అన్​స్టాపబుల్- లఖ్​నవూపై భారీ విజయం- ఐపీఎల్ చరిత్రలో అరుదైన రికార్డు కొట్టిన అయ్యర్ సేన

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 20, 2026 at 9:39 AM IST

Punjab Kings IPL Record : 2026 ఐపీఎల్​లో పంజాబ్ కింగ్స్ జట్టు జైత్రయాత్ర కొనసాగుతోంది. ఈ సీజన్​లో వరుస విజయాలతో శ్రేయస్ సేన దూసుకెళ్తోంది. తాజాగా చండీగఢ్ వేదికగా లఖ్​నవూ సూపర్ జెయింట్స్​తో జరిగిన మ్యాచ్​లో పంజాబ్ కింగ్స్ ఆల్​రౌండ్ షో ప్రదర్శనతో 54 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. దీంతో 11 పాయింట్లతో టేబుల్​లో టాప్ ప్లేస్​ నిలబెట్టుకుంది. ఈ క్రమంలోనే పంజాబ్ అరుదైన ఘనత సాధించింది.

19ఏళ్లలో ఇదే తొలిసారి- ఆల్​టైమ్ రికార్డ్!
ప్రస్తుత సీజన్​లో పంజాబ్​కు ఇది ఐదో విజయం. ఇప్పటిదాకా ఆ జట్టు గుజరాత్ టైటాన్స్, చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, సన్​రైజర్స్ హైదరాబాద్, ముంబయి ఇండియన్స్​పై విజయం సాధించింది. మధ్యలో కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్​తో జరగాల్సిన మూడో మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా రద్దైంది. ఫలితంగా ఆరు మ్యాచ్​లు ముగిసేసరికి పంజాబ్ ఐదు విజయాలతో పట్టికలో అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతోంది. దీంతో పంజాబ్ కింగ్స్ సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. 19ఏళ్ల ఐపీఎల్ హిస్టరీలో తొలి ఆరు మ్యాచ్​లు ముగిసినా ఒక్క మ్యాచ్​లోనూ ఓటమి చెందని తొలి జట్టుగా పంజాబ్ కింగ్స్ భారీ రికార్డ్ కొట్టింది.

పంజాబ్ విజయాలు ఇలా!

  • గుజరాత్ టైటాన్స్​- 3 వికెట్ల తేడాతో విజయం
  • చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ - 5 వికెట్ల తేడాతో విజయం
  • కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్- వర్షం కారణంగా మ్యాచ్ రద్దు (ఇరు జట్లకు చెరోపాయింట్)
  • సన్​రైజర్స్ హైదరాబాద్ - 6 వికెట్ల తేడాతో విజయం
  • ముంబయి ఇండియన్స్- 7 వికెట్ల తేడాతో విజయం
  • లఖ్​నవూ సూపర్ జెయింట్స్- 54 పరుగుల వికెట్ల తేడాతో విజయం

రెండో అత్యధిక స్కోర్
కాగా, ఐపీఎల్​లో పంజాబ్​కు ఇది రెండో అత్యధిక స్కోర్. ఈ క్యాష్ రిచ్ లీగ్​లో పంజాబ్ కింగ్స్ అత్యధిక స్కోర్ 262-2. 2024 సీజన్​లో కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్​పై నమోదు చేసింది. అదీనూ ఛేజింగ్​లో బాదడం విశేషం. అలాగే ఐపీఎల్ చరిత్రలో అత్యధిక స్కోర్ ఛేదన కూడా ఇదే.

ఐపీఎల్​లో పంజాబ్ అత్యధిక ఇన్నింగ్స్ స్కోర్లు

  • 262/2 vs కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్- కోల్‌కతా, 2024
  • 254/6 vs లఖ్​నవూ సూపర్ జెయింట్స్- ముల్లాన్‌పూర్, 2026
  • 245/6 vs సన్​రైజర్స్ హైదరాబాద్- హైదరాబాద్, 2025
  • 243/5 vs గుజరాత్ టైటాన్స్- అహ్మదాబాద్, 2025
  • 236/5 vs లఖ్​నవూ సూపర్ జెయింట్స్- ధర్మశాల, 2025
  • ఇందులో టాప్ స్కోర్ మినగా, మిగిలిన పరుగులు తొలుత బ్యాటింగ్ చేసి సాధించినవే

మారిన పంజాబ్ కథ
గతేడాది శ్రేయస్ అయ్యర్ జట్టులోకి రావడంతో పంజాబ్ కింగ్స్ కథ మారింది. అంతకుముందు లీగ్​లో పెద్ద సంచలనాలేమీ నమోదు చేయని పంజాబ్​ కింగ్స్ కథ అయ్యర్ రాకతో మారింది. తాను కెప్టెన్​గా వ్యవహరించిన తొలి సీజన్​ (2025)లోనే పంజాబ్​ను ఫైనల్​కు చేర్చాడు. అయితే టైటిల్ ఫైట్​లో ఆర్సీబీపై ఓటమిపాలై రన్నరప్​తో సరిపెట్టుకుంది. అయినప్పటికీ పంజాబ్ ఆ సీజన్​లో చేసిన ప్రదర్శన పట్ల అభిమానులు సంతోషంగా ఉన్నారు. ఇక ఈ సీజన్​లో ఎలాగైన టైటిల్ సాధించాల్సిందే అన్న కసితో ఆడుతున్నారు. ఈ సీజన్​లో తొలి ఆరు మ్యాచ్​ల్లోనే 11 పాయింట్లు సాధించారు. మిగిలిన ఎనిమిది మ్యాచ్​ల్లో కనీసం ఇంకో నాలుగింట్లో నెగ్గినా పంజాబ్ టాప్​ 2లో ఉండడం పక్కా!

ఇక లఖ్​నవూతో మ్యాచ్ విషయానికొస్తే, ఇందులో పంజాబ్​ 54 పరుగుల తేడాతో నెగ్గింది. 255 పరుగుల భారీ ఛేదనలో లఖ్​నవూ 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్లు నష్టపోయి 200 పరుగులే చేసింది. రిషభ్ పంత్ (43), మార్​క్రమ్ (42), మిచెల్ మార్ష్ (40) ముగ్గురే ఫర్వాలేదనిపించారు. ఇక తొలుత బ్యాటింగ్​ చేసిన పంజాబ్ 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్లకు 254 పరుగుల భారీ స్కోర్ చేసింది. ప్రయాన్ష్ ఆర్య (93 పరుగులు, 37 బంతుల్లోనే), కూపర్ కొనోలి (87 పరుగులు) అదరగొట్టారు.

