చరిత్ర సృష్టించిన పంజాబ్ కింగ్స్ - 19ఏళ్లలో ఐపీఎల్ హిస్టరీలో తొలి జట్టుగా రికార్డ్
పంజాబ్ కింగ్స్ అన్స్టాపబుల్- లఖ్నవూపై భారీ విజయం- ఐపీఎల్ చరిత్రలో అరుదైన రికార్డు కొట్టిన అయ్యర్ సేన
Published : April 20, 2026 at 9:39 AM IST
Punjab Kings IPL Record : 2026 ఐపీఎల్లో పంజాబ్ కింగ్స్ జట్టు జైత్రయాత్ర కొనసాగుతోంది. ఈ సీజన్లో వరుస విజయాలతో శ్రేయస్ సేన దూసుకెళ్తోంది. తాజాగా చండీగఢ్ వేదికగా లఖ్నవూ సూపర్ జెయింట్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో పంజాబ్ కింగ్స్ ఆల్రౌండ్ షో ప్రదర్శనతో 54 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. దీంతో 11 పాయింట్లతో టేబుల్లో టాప్ ప్లేస్ నిలబెట్టుకుంది. ఈ క్రమంలోనే పంజాబ్ అరుదైన ఘనత సాధించింది.
19ఏళ్లలో ఇదే తొలిసారి- ఆల్టైమ్ రికార్డ్!
ప్రస్తుత సీజన్లో పంజాబ్కు ఇది ఐదో విజయం. ఇప్పటిదాకా ఆ జట్టు గుజరాత్ టైటాన్స్, చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్, ముంబయి ఇండియన్స్పై విజయం సాధించింది. మధ్యలో కోల్కతా నైట్రైడర్స్తో జరగాల్సిన మూడో మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా రద్దైంది. ఫలితంగా ఆరు మ్యాచ్లు ముగిసేసరికి పంజాబ్ ఐదు విజయాలతో పట్టికలో అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతోంది. దీంతో పంజాబ్ కింగ్స్ సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. 19ఏళ్ల ఐపీఎల్ హిస్టరీలో తొలి ఆరు మ్యాచ్లు ముగిసినా ఒక్క మ్యాచ్లోనూ ఓటమి చెందని తొలి జట్టుగా పంజాబ్ కింగ్స్ భారీ రికార్డ్ కొట్టింది.
పంజాబ్ విజయాలు ఇలా!
- గుజరాత్ టైటాన్స్- 3 వికెట్ల తేడాతో విజయం
- చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ - 5 వికెట్ల తేడాతో విజయం
- కోల్కతా నైట్రైడర్స్- వర్షం కారణంగా మ్యాచ్ రద్దు (ఇరు జట్లకు చెరోపాయింట్)
- సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ - 6 వికెట్ల తేడాతో విజయం
- ముంబయి ఇండియన్స్- 7 వికెట్ల తేడాతో విజయం
- లఖ్నవూ సూపర్ జెయింట్స్- 54 పరుగుల వికెట్ల తేడాతో విజయం
రెండో అత్యధిక స్కోర్
కాగా, ఐపీఎల్లో పంజాబ్కు ఇది రెండో అత్యధిక స్కోర్. ఈ క్యాష్ రిచ్ లీగ్లో పంజాబ్ కింగ్స్ అత్యధిక స్కోర్ 262-2. 2024 సీజన్లో కోల్కతా నైట్రైడర్స్పై నమోదు చేసింది. అదీనూ ఛేజింగ్లో బాదడం విశేషం. అలాగే ఐపీఎల్ చరిత్రలో అత్యధిక స్కోర్ ఛేదన కూడా ఇదే.
ఐపీఎల్లో పంజాబ్ అత్యధిక ఇన్నింగ్స్ స్కోర్లు
- 262/2 vs కోల్కతా నైట్రైడర్స్- కోల్కతా, 2024
- 254/6 vs లఖ్నవూ సూపర్ జెయింట్స్- ముల్లాన్పూర్, 2026
- 245/6 vs సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్- హైదరాబాద్, 2025
- 243/5 vs గుజరాత్ టైటాన్స్- అహ్మదాబాద్, 2025
- 236/5 vs లఖ్నవూ సూపర్ జెయింట్స్- ధర్మశాల, 2025
- ఇందులో టాప్ స్కోర్ మినగా, మిగిలిన పరుగులు తొలుత బ్యాటింగ్ చేసి సాధించినవే
మారిన పంజాబ్ కథ
గతేడాది శ్రేయస్ అయ్యర్ జట్టులోకి రావడంతో పంజాబ్ కింగ్స్ కథ మారింది. అంతకుముందు లీగ్లో పెద్ద సంచలనాలేమీ నమోదు చేయని పంజాబ్ కింగ్స్ కథ అయ్యర్ రాకతో మారింది. తాను కెప్టెన్గా వ్యవహరించిన తొలి సీజన్ (2025)లోనే పంజాబ్ను ఫైనల్కు చేర్చాడు. అయితే టైటిల్ ఫైట్లో ఆర్సీబీపై ఓటమిపాలై రన్నరప్తో సరిపెట్టుకుంది. అయినప్పటికీ పంజాబ్ ఆ సీజన్లో చేసిన ప్రదర్శన పట్ల అభిమానులు సంతోషంగా ఉన్నారు. ఇక ఈ సీజన్లో ఎలాగైన టైటిల్ సాధించాల్సిందే అన్న కసితో ఆడుతున్నారు. ఈ సీజన్లో తొలి ఆరు మ్యాచ్ల్లోనే 11 పాయింట్లు సాధించారు. మిగిలిన ఎనిమిది మ్యాచ్ల్లో కనీసం ఇంకో నాలుగింట్లో నెగ్గినా పంజాబ్ టాప్ 2లో ఉండడం పక్కా!
ఇక లఖ్నవూతో మ్యాచ్ విషయానికొస్తే, ఇందులో పంజాబ్ 54 పరుగుల తేడాతో నెగ్గింది. 255 పరుగుల భారీ ఛేదనలో లఖ్నవూ 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్లు నష్టపోయి 200 పరుగులే చేసింది. రిషభ్ పంత్ (43), మార్క్రమ్ (42), మిచెల్ మార్ష్ (40) ముగ్గురే ఫర్వాలేదనిపించారు. ఇక తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన పంజాబ్ 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్లకు 254 పరుగుల భారీ స్కోర్ చేసింది. ప్రయాన్ష్ ఆర్య (93 పరుగులు, 37 బంతుల్లోనే), కూపర్ కొనోలి (87 పరుగులు) అదరగొట్టారు.
