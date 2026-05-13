ట్రోల్స్కు ప్రభ్సిమ్రన్ స్ట్రాంగ్ రిప్లై- చొక్కా విప్పిన పోస్ట్తో కౌంటర్
పంజాబ్ కింగ్స్పై వరుస విమర్శలు- తొలుత స్పందించిన ప్రీతి జింటా- తాజాగా ట్రోల్స్కు చెక్ పెట్టిన ప్రభ్సిమ్రన్!
Published : May 13, 2026 at 5:33 PM IST
Prabhsimran Singh Fitness Trolls : ఐపీఎల్ వర్గాల్లో పంజాబ్ కింగ్స్ ఫ్రాంచైజీ హాట్టాపిక్గా మారింది. వరుసగా నాలుగు ఓటములతో ప్లేఆఫ్స్ అవకాశాలు సంక్లిష్టం చేసుకున్న ఆ జట్టుపై విమర్శలు వస్తున్నాయి. ఇందులో గత మూడు మ్యాచ్ల్లో ఓపెనింగ్ బ్యాటర్ ప్రభ్సిమ్రన్ సింగ్ విఫలమయ్యాడు. దీంతో అతడు ఫిట్నెస్ కోల్పోయాడని, కేవలం వారం రోజుల వ్యవధిలోనే 10 కేజీల బరువు పెరిగాడని విమర్శలు వస్తున్నాయి. ఈ విమర్శలకు ప్రభ్సిమ్రన్ వినూత్నంగా చొక్కా లేకుండా దిగిన ఫొటోను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తూ రిప్లే ఇచ్చాడు.
7 రోజుల్లోనే 10 కేజీలు పెరిగాడా?
పంజాబ్ ఆడిన గత మూడు మ్యాచ్ల్లో ప్రభ్సిమ్రన్ స్వల్ప స్కోర్లకే పెవిలియన్ చేరాడు. తొలుత గుజరాత్ టైటాన్స్పై (15 పరుగులు) స్పల్ప స్కోరే చేసిన అతడు ఆ తర్వాత సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్పై (03 పరుగులు), దిల్లీ క్యాపిటల్స్(18 పరుగులు)పైనా ఫెయిల్ అయ్యాడు. దీంతో అతడిపై విమర్శలు వచ్చాయి. ప్రభ్సిమ్రన్ ప్రాక్టీస్ను నిర్లక్ష్యం చేశాడని, అందుకే గత వారం రోజుల్లోనే 10 కేజీల బరువు పెరిగాడని ఆరోపణలు వచ్చాయి. దీని వల్లే అతడు ఫామ్, ఫిట్నెస్ కోల్పోయాడని ప్రచారం జరిగింది.
ఇన్స్టాలో రిప్లై!
అయితే ఈ ప్రచారాలకు తనదైన శైలిలో ప్రభ్సిమ్రన్ రిప్లై ఇచ్చాడు. ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో లేటెస్ట్ ఫొటో ఒకటి షేర్ చేస్తూ, తనపై వస్తున్న విమర్శలకు చెక్ పెట్టాడు. ఈ ఫొటోలో అతడు ధర్మశాల ప్రాంతంలో ఓ వాటర్ ఫాల్ దగ్గర చొక్కా లేకుండా తీసుకున్న ఫొటోను అప్లోడ్ చేశాడు. బ్యాగ్రౌండ్లో కొండల మధ్యలో నుంచి నీళ్లు పారుతున్నాయి. దీనికి 'ష్' (నిశబ్దం) అనే ఇమోజీని జోడించాడు. ఇందులో అతడు తన శరీరాన్ని ఫ్లెక్స్ చేసి చూపిస్తున్నాడు. దీంతో తాను ఫిట్గానే ఉన్నానని చెబుతూ, తనపై వస్తున్న విమర్శలకు ఇలా కౌంటర్ ఇచ్చాడని నెటిజన్లు అనుకుంటున్నారు!
ఈ సీజన్లో ఫస్ట్ హాఫ్లో ప్రభ్సిమ్రన్ బ్యాటింగ్లో రాణించాడు. మెరుపు ఆరంభాలు అందిస్తూ జట్టు విజయాల్లో కీలక పాత్ర పోషించాడు. ఇప్పటిదాకా ఈ సీజన్లో 10 ఇన్నింగ్స్ల్లో అతడు 169 స్ట్రైక్ రేట్తో 382 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో నాలుగు హాఫ్ సెంచరీలు ఉండడం విశేషం. అయితే గత మూడు మ్యాచ్ల్లో విఫలమైన ప్రభుసిమ్రన్ ఇప్పటికైనా మునుపటి ఫామ్ అందుకోవం జట్టుకు అత్యంత కీలకం. అతడు ఫామ్లోకి వచ్చి మంచి ఆరంభాలు ఇవ్వాలని పంజాబ్ కింగ్స్ ఫ్యాన్స్ కోరుకుంటున్నారు.
జట్టుపై విమర్శలు- స్పందించిన ప్రీతి జింటా!
ప్రభ్సిమ్రన్తోపాటు జట్టుపై పలు వివర్శలు వచ్చాయి. టీమ్ ప్లేయర్ల మధ్య సమన్వయం దెబ్బతిన్నదని, ఆటగాళ్లలో క్రమశిక్షణ లోపించిందని, కొంతమంది ప్లేయర్లు ప్రాక్టీస్ సెషన్లకు డుమ్మా కొడుతున్నారని ఇలా పలు ఆరోపణలు వచ్చాయి. అయితే ఈ ఆరోపణలు, విమర్శలపై ప్రభ్సిమ్రన్ కంటే ముందు ఫ్రాంచైజీ ఓనర్ ప్రీతి జింటా స్పందించారు. ఇలాంటి తప్పుడు ప్రచారాలు మానుకోవాలని, లేదంటే చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు.
There’s a difference between criticism & calculated misinformation. Healthy debate around the game is welcome, but the deliberate spread of fake narratives to damage individuals, the team, or the brand should not & will not be taken lightly. I urge everyone including verified… https://t.co/yeqbsTwLBd— Preity G Zinta (@realpreityzinta) May 12, 2026
'విమర్శలు, అబద్ధపు ప్రచారానికి మధ్య చాలా తేడా ఉంది. ఆట పట్ల ఎలాండి డిబేట్లు ఉన్నా మేం స్వాగతిస్తాం. కానీ, ఉద్దేశపూర్వకంగా రూమర్లను, తప్పుడు ఆర్టికల్స్ను వ్యాప్తి చేస్తూ, మా జట్టుకు, మా ప్లేయర్ల పరువుకు భంగం కలిగించాలని ప్రయత్నిస్తే అస్సలు సహించబోము. ఆధారాలు లేని అసత్య ప్రచారాల్లో మీడియా కూడాఅప్రమత్తంగా, బాధ్యతగా ఉండాలని కోరుతున్నాను' అని ప్రీతి ఎక్స్లో పోస్టు షేర్ చేశారు. అలాగే 'ఆటలో విమర్శలు, అభిప్రాయాలు వ్యక్తపర్చడం సాధారణమే. కానీ, చీప్ పబ్లిసిటీ కోసం తప్పుడు వార్తలు ప్రచారం చేయడం మాత్రం ఆటలో భాగం కానే కాదు. పాపులారిటీ కోసం రూమర్లు ప్రచారం చేసే ముందు వాస్తవాలు తెలుసుకోవాలని కోరుతున్నాం' అని పంజాబ్ కింగ్స్ ఫ్రాంచైజీ పోస్టు చేసింది.
CSK ఖేల్ ఖతం- అయ్యర్ 'అదరహో'- పంజాబ్ ఆరో విజయం
IPL 2023 century : ఐదులో నాలుగు మనవే.. ఎవరీ ప్రభ్ సిమ్రన్ సింగ్?