ఐపీఎల్ మిస్టరీ : కెప్టెన్లు మారుతున్నా మారని రాత- పంజాబ్, దిల్లీ ఎన్నిసార్లు లీడర్​ను మార్చాయో తెలుసా?

ఐపీఎల్ 19 సీజన్లలో పంజాబ్ కింగ్స్ రికార్డు స్థాయిలో కెప్టెన్ల మార్పు- దిల్లీ క్యాపిటల్స్ కూడా దాదాపు అంతే- లీడర్‌షిప్‌లో నిలకడ లేకపోవడమే వైఫల్యానికి కారణమా?

Published : March 19, 2026 at 8:31 AM IST

Punjab - Delhi IPL 2026 : ఐపీఎల్ వచ్చిన తరువాత ప్రపంచ క్రికెట్​లో చాలా రాకల మార్పులు వచ్చాయి. అయితే ఈ 19ఏళ్ల సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో కొన్ని జట్లు కప్పుల మీద కప్పులు గెలుస్తుంటే, మరికొన్ని జట్లు మాత్రం ఇంకా 'ఈసారి కప్పు కొట్టాలి' అనే నినాదంతోనే సరిపెట్టుకుంటున్నాయి. ముఖ్యంగా పంజాబ్ కింగ్స్ (PBKS), దిల్లీ క్యాపిటల్స్ (DC) జట్లు ఈ జాబితాలో ముందు వరుసలో ఉంటాయి. ఈ రెండు జట్లలో ఆటగాళ్లు మారుతున్నారు, కోచ్‌లు మారుతున్నారు, అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా కెప్టెన్లు రికార్డు స్థాయిలో మారుతున్నారు. కానీ, ఆఖరి మెట్టు మీద మాత్రం ఈ జట్లు బోల్తా పడుతూనే ఉన్నాయి. ఇక కెప్టెన్సీలలో ఎలాంటి మార్పులు చేశారు? ఎన్నిసార్లు మారారు అనే వివరాల్లోకి వెళితే!

సమస్య ఎక్కడ మొదలైంది?
ఐపీఎల్​లో సక్సెస్ ఫుల్ టీమ్స్ అయిన సీఎస్‌కే, ముంబయి జట్లను గమనిస్తే వాటిలో కెప్టెన్సీ విషయంలో ఒక స్పష్టమైన నిలకడ కనిపిస్తుంది. కానీ పంజాబ్ కింగ్స్, దిల్లీ క్యాపిటల్స్ జట్లు దీనికి పూర్తి విరుద్ధం. గడిచిన 19 సీజన్లలో పంజాబ్ కింగ్స్ ఏకంగా 17 సార్లు కెప్టెన్సీలో మార్పులు చేసింది. ఐపీఎల్​లో అత్యధిక సార్లు కెప్టెన్లను మార్చిన జట్టుగా పంజాబ్ నిలిచింది. మరోవైపు దిల్లీ కూడా దాదాపు 13 మంది సారథులను మారుస్తూ ప్రయోగాలు చేసింది.

పంజాబ్ కెప్టెన్ల కథ
పంజాబ్ జట్టులోకి వచ్చిన కెప్టెన్ల జాబితా చూస్తే అంతా హేమాహేమీలే కనిపిస్తారు. యువరాజ్ సింగ్​తో మొదలైన ఈ ప్రస్థానం కుమార్ సంగక్కర, మహేల జయవర్ధనే, ఆడమ్ గిల్‌క్రిస్ట్, జార్జ్ బెయిలీ, గ్లెన్ మాక్స్‌వెల్, రవిచంద్రన్ అశ్విన్, కేఎల్ రాహుల్, మయాంక్ అగర్వాల్, శిఖర్ ధావన్, శ్రేయస్ అయ్యర్ వరకు చేరుకుంది. వీరితో పాటు మధ్యలో పలువురు కెప్టెన్లు కూడా బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఇంతమంది దిగ్గజాలు జట్టును నడిపించినా, లాంగ్ రన్​లో జట్టును నిలకడగా విజయ తీరాలకు చేర్చడంలో మాత్రం యాజమాన్యం విఫలమవుతూనే వచ్చింది.

పంజాబ్ కింగ్స్ చరిత్రలో చెప్పుకోదగ్గ సీజన్లు 3 మాత్రమే ఉన్నాయి. 2008లో జరిగిన తొలి ఐపీఎల్ సీజన్​లో యువరాజ్ సింగ్ సారథ్యంలో ఆ జట్టు సెమీఫైనల్ కు చేరి ఆశలు రేకెత్తించింది. ఆ తర్వాత మళ్లీ ఆ స్థాయి ప్రదర్శన 2014లో కనిపించింది. జార్జ్ బెయిలీ కెప్టెన్సీలో మాక్స్‌వెల్, మిల్లర్, సెహ్వాగ్ వంటి స్టార్ ఆటగాళ్లతో కూడిన పంజాబ్ జట్టు ఫైనల్ వరకు వెళ్లి రన్నరప్​గా నిలిచింది. ఇక గత ఏడాది సీజన్​లో ఫైనల్ వరకు వెళ్లి ఆర్సీబీ చేతిలో ఓటమి చెందింది. శ్రేయస్ అయ్యర్ రాకతో జట్టులో కొంత కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగింది. ఈ 3 సీజన్లు మినహాయిస్తే పంజాబ్ ప్రదర్శన ఎప్పుడూ అభిమానులకు నిరాశనే మిగిల్చింది.

దిల్లీ కెప్టెన్ల మార్పులు- ప్రయోగాలు ఎక్కువ
దిల్లీ క్యాపిటల్స్ (గతంలో దిల్లీ డేర్‌డెవిల్స్) కూడా కెప్టెన్ల మార్పులలో పంజాబ్​కు తక్కువేమీ కాదు. వీరేంద్ర సెహ్వాగ్​తో మొదలుపెట్టి గౌతమ్ గంభీర్, దినేష్ కార్తీక్, కెవిన్ పీటర్సన్, జేపీ డుమిని, జహీర్ ఖాన్, కరుణ్ నాయర్, శ్రేయస్ అయ్యర్, రిషబ్ పంత్, డేవిడ్ వార్నర్ వంటి ఎందరో ఆటగాళ్లు ఈ జట్టుకు నాయకత్వం వహించారు. అయితే ఒక కెప్టెన్​కు జట్టును నిర్మించుకోవడానికి తగినంత సమయం ఇవ్వకుండానే మార్పులు చేయడంతో దిల్లీ జట్టు ఎప్పుడూ కొత్త ప్రయోగాలకే పరిమితమైంది.

దిల్లీకి వచ్చిన మంచి దశలు
కెప్టెన్ల మార్పులు ఎక్కువగా ఉన్నా, దిల్లీ జట్టు అప్పుడప్పుడు మెరుపులు మెరిపించింది. 2008, 2009 సీజన్లలో సెహ్వాగ్ సారథ్యంలో వరుసగా సెమీఫైనల్స్​కు చేరిన దిల్లీ, 2012లో జయవర్ధనే నేతృత్వంలో ప్లేఆఫ్స్​కు అర్హత సాధించింది. ఇక శ్రేయస్ అయ్యర్ కెప్టెన్​గా ఉన్నప్పుడు కూడా దిల్లీ దశ మారింది. 2019లో ప్లేఆఫ్స్, 2020లో ఫైనల్​కు చేర్చి జట్టును బలంగా నిలిపాడు. ఆ తర్వాత 2021లో రిషబ్ పంత్ సారథ్యంలోనూ జట్టు ప్లేఆఫ్స్ కు చేరింది. కానీ ఆ తరువాత ఈ జట్టు మేనేజ్మెంట్ శ్రేయస్ అయ్యర్, పంత్​ ఇద్దరిని వదిలేసుకోవడం అతిపెద్ద పొరపాటు. అయితే పంజాబ్​తో పోలిస్తే దిల్లీకి సక్సెస్ రేటు కొంచెం ఎక్కువే ఉన్నా, ట్రోఫీ మాత్రం అందని ద్రాక్షగానే మిగిలింది.

అసలు సమస్య
నిజానికి కెప్టెన్లను మార్చడం అనేది కేవలం పైకి కనిపించే సమస్య మాత్రమే. అసలు లోపం బలమైన టీమ్​ను నిర్మించుకోవడంలో ఉంది. పంజాబ్ జట్టు ప్రతీ వేలంలో దాదాపు జట్టును మార్చేస్తూ జట్టులో నిలకడ లేకుండా చేస్తోంది. దిల్లీలో స్టార్ ఆటగాళ్లు ఆడినా, వాళ్లను ఎక్కువ సీజన్లలో ఫ్రాంచైజీలో కొనసాగించలేదు. సీఎస్‌కే, ముంబయి జట్లు అలా కాదు. తమ స్టార్ ఆటగాళ్లను దాదాపుగా కొనసాగించే ప్రయత్నమే చేస్తాయి. అదే వారి సక్సెస్ సీక్రెట్. నాయకత్వం ఒక్కటే మ్యాచ్​లను గెలిపించదు, ఆ నాయకుడికి అండగా ఉండే బలమైన ఆటగాళ్లు లేకపోవడమే ఈ రెండు జట్లకు శాపంగా మారింది.

2026లో పరిస్థితి మారుతుందా?
ఐపీఎల్ 2026 సీజన్​లో పంజాబ్ కింగ్స్, దిల్లీ క్యాపిటల్స్ బలంగానే బరిలోకి దిగుతున్నాయి. పంజాబ్ కింగ్స్ జట్టును శ్రేయస్ మళ్లీ అయ్యర్ నడిపించనుండగా, రిక్కీ పాంటింగ్ కోచ్‌గా వ్యవహరిస్తున్నారు. మరోవైపు దిల్లీ క్యాపిటల్స్ బాధ్యతలను అక్షర్ పటేల్ చేపట్టాడు. ఈ జట్టుకు హేమాంగ్ బదాని కోచ్‌గా ఉన్నారు. ఈసారైనా ఈ జట్లలో నిలకడను తీసుకువస్తాయా? అనేది చూడాలి!

