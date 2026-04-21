క్రికెట్ దేవుడిపై అభిమానం- సచిన్ బర్త్​డే స్పెషల్ ఆఫర్- కస్టమర్స్​కు 50% డిస్కౌంట్

సచిన్ తెందూల్కర్‌ పుట్టినరోజు సందర్భంగా పుణెకు చెందిన అభిమాని వినూత్న ప్రయత్నం- ఏప్రిల్ 24న 50 శాతం భారీ డిస్కౌంట్ ఆఫర్- గత 30 ఏళ్లుగా సచిన్ మీద అభిమానంతో ఏటా పుట్టినరోజు వేడుకలు

Sachin Tendulkar Fan Ice Gola Shop (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 21, 2026 at 12:45 PM IST

Sachin Tendulkar Fan Ice Gola Shop : మన దేశంలో క్రికెట్‌ను ఒక మతంలా భావిస్తే, సచిన్ తెందూల్కర్‌ను ఆ మతానికి దేవుడిగా కొలుస్తారు. సచిన్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించి ఏళ్లు గడుస్తున్నా, ఆయనపై ఉన్న అభిమానం మాత్రం కింత కూడా తగ్గలేదు. క్రికెట్ ప్రపంచంలో సచిన్ సెంచరీల వర్షం కురిపిస్తే, బయట ఆయన అభిమానులు రకరకాల రూపాల్లో తమ ప్రేమన చాటుకున్నారు. తాజాగా మహారాష్ట్రలోని పుణెకు చెందిన ఒక ఐస్ గోళా విక్రేత సచిన్​పై తనకున్న అభిమానాన్ని వినూత్నంగా చాటుకున్నారు. ఏప్రిల్ 24న సచిన్ పుట్టినరోజును పురస్కరించుకుని తన కస్టమర్లకు ఒక అదిరిపోయే ఆఫర్ ప్రకటించి వార్తల్లో నిలిచారు. ఎండల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్న ఈ సమయంలో ఆయన ఇచ్చిన ఆఫర్ ఇప్పుడు పుణెలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

ఎండల వాతావరణంలో చల్లని కబురు- ఐస్ గోళా ఆఫర్!
ప్రస్తుతం పుణెతో పాటు మహారాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎండలు మండిపోతున్నాయి. ఉష్ణోగ్రతలు 40 డిగ్రీల సెల్సియస్ దాటిపోవడంతో జనం ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నారు. ఇలాంటి ఎండ వేడి నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు ప్రజలు ఐస్ గోళాలు, శీతల పానీయాల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. పుణెలోని ఎరవాడ ప్రాంతంలో గత 30 ఏళ్లుగా ఐస్ గోళా వ్యాపారం చేస్తున్న వినోద్ మోరే అనే వ్యక్తి, సచిన్ తెందూల్కర్‌ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ నెల 24న తన దుకాణానికి వచ్చే కస్టమర్లకు భారీ డిస్కౌంట్ ప్రకటించారు. ఆ రోజు కేవలం సగం ధరకే అంటే 50 శాతం డిస్కౌంట్‌తో ఐస్ క్రీమ్ కోన్‌లు విక్రయించనున్నట్లు ఆయన దుకాణం ముందు పెద్ద బ్యానర్ కూడా ఏర్పాటు చేశారు.

వినోద్ మోరే ఐస్​ గోళా షాపు (ETV Bharat)

దుకాణం కాదు- సచిన్ ఫోటో గ్యాలరీ!
వినోద్ మోరే సచిన్‌కు ఎంతటి వీరాభిమాని అంటే, తన ఐస్ క్రీమ్ కోన్‌ల దుకాణాన్ని చూస్తే ఎవరైనా సరే అది ఫోటో గ్యాలరీ అని భ్రమపడతారు. దుకాణం గోడల నిండా సచిన్ తెందూల్కర్‌కు సంబంధించిన అరుదైన ఫోటోలను ఆయన అలంకరించారు. సచిన్ చిన్ననాటి ఫోటోల నుంచి ఆయన సాధించిన ప్రపంచ రికార్డుల వరకు ప్రతి ఒక్క దృశ్యం అక్కడ కనిపిస్తుంది. ఐస్ క్రీమ్ తినడానికి వచ్చే కస్టమర్లు సచిన్ ఫోటోలను చూస్తూ క్రికెట్ జ్ఞాపకాల్లో మునిగిపోతుంటారు. సచిన్ తన దుకాణానికి రాకపోయినా, తన గుండెల్లో తన పనిలో సచిన్ ఎప్పుడూ ఉంటారని వినోద్ సగర్వంగా చెబుతుంటారు.

కేక్ కట్ చేసి వేడుకలు- ఈసారి స్పెషల్ ఆఫర్
ఏటా సచిన్ పుట్టినరోజును వినోద్ మోరే తన దుకాణంలో ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. ఈసారి ఏప్రిల్ 24న సచిన్ బర్త్ డే సందర్భంగా కేక్ కట్ చేసి వేడుకలు జరపడమే కాకుండా, ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు కస్టమర్లకు తక్కువ ధరకే ఐస్ క్రీమ్ కోన్‌లను అందించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. "ఎండలు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ప్రజలు కోన్‌ ఐస్ క్రీమ్ ఎక్కువగా ఇష్టపడుతున్నారు. సచిన్ సార్ పుట్టినరోజు నాడు అందరికీ ఈ ఆనందాన్ని పంచుకోవాలనే ఉద్దేశంతో సగం ధరకే విక్రయిస్తున్నాను" అని వినోద్ తెలిపారు. సామాన్య ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటూనే తన అభిమానాన్ని ఇలా చాటుకోవడం నిజంగా గొప్ప విషయం.

సచిన్ ఫ్యాన్ వినోద్ మోరే (ETV Bharat)

30 ఏళ్ల ప్రస్థానం
వినోద్ మోరే గత మూడు దశాబ్దాలుగా ఎరవాడలో ఐస్ క్రీమ్ కోన్‌లను విక్రయిస్తున్నారు. ఆయన వ్యాపారం మొదలుపెట్టినప్పటి నుంచి సచిన్ ఆటను చూస్తూ పెరిగారు. సచిన్ సాధించిన ప్రతి విజయాన్ని తన సొంత విజయంలా భావించి వేడుకలు చేసుకునేవారు. ఇప్పుడు సచిన్ ఆటకు దూరంగా ఉన్నా, ఆయనపై ఉన్న భక్తి మాత్రం వినోద్‌లో తగ్గలేదు. ఎంతోమంది కస్టమర్లు ఆయన దుకాణానికి వచ్చి కేవలం ఆ ఫోటోలు చూస్తూ వినోద్‌తో క్రికెట్ కబుర్లు చెప్పుకుంటారు. సచిన్ పేరు మీద వ్యాపారం చేయడం తనకేదో తెలియని సంతృప్తిని ఇస్తుందని వినోద్ చెబుతుంటారు.

సచిన్ బర్త్​డే సందర్భంగా డిస్కౌంట్ (ETV Bharat)

స్టేడియం ఫీలింగ్
సచిన్ పుట్టినరోజు నాడు వినోద్ ఐస్ క్రీమ్ సెంటర్ కిటకిటలాడిపోతుంది. దుకాణం బయట సచిన్ బ్యానర్లు, లోపల సచిన్ ఫోటోలు చూస్తుంటే స్టేడియంలో ఉన్న ఫీలింగ్ కలుగుతుందని స్థానికులు చెబుతుంటారు. ముఖ్యంగా యువత ఈ ఆఫర్ పట్ల చాలా ఆసక్తిగా ఉన్నారట. ఎండలో సేదదీరడానికి వచ్చే వారికి సచిన్ రికార్డుల గురించి వివరిస్తూ వినోద్ ఐస్ క్రీమ్ కోన్‌లను సిద్ధం చేస్తారు. కేవలం వ్యాపారం కోసమే కాకుండా, సచిన్ గొప్పతనాన్ని అందరికీ తెలియజేయాలనే తపన వినోద్‌లో కనిపిస్తుందని స్థానికులు చెబుతున్నారు.

సచిన్ ఫొటోలతో వినోద్ మోరే దుకాణం (ETV Bharat)

