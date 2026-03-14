ETV Bharat / sports

వరల్డ్​కప్ ప్రైజ్​మనీ: ఒక్కో ఎడిషన్​కు ICC నజరానా ఎంత?- BCCI రివార్డ్ లిస్ట్ ఇదే!

2026 టీ20 వరల్డ్​కప్ - విజేత టీమ్ఇండియాకు భారీగా ప్రైజ్​మనీ- ఏ ఎడిషన్​లో ఎంత నజరానా ఇచ్చారో తెలుసా?

T20 World Cup Prize Money
T20 World Cup Prize Money
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 14, 2026 at 6:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

T20 World Cup Prize Money : 2026 టీ20 వరల్డ్​కప్ ఛాంపియన్​గా నిలిచిన భారత్​కు బీసీసీఐ భారీ ప్రైజ్​మనీ అందించనుంది. జట్టుకు రూ.131 కోట్లు బోర్డు రీసెంట్​గా ప్రకటించింది. అంటే విజేతకు ఐసీసీ ఇవ్వనున్న రూ. 24.50 కోట్లకు అదనంగా బీసీసీఐ ఈ మొత్తాన్ని ఇవ్వనుంది. ఈ క్రమంలో పొట్టి కప్పు టోర్నమెంట్​ ప్రైజ్​మనీ క్రీడావర్గాల్లో హాట్​టాపిక్​గా మారింది. అయితే 2007లో టీ20 వరల్డ్​కప్ ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ఐసీసీ ప్రతీ ఎడిషన్​కు ప్రైజ్​మనీని పెంచుతూ వస్తోంది.

మరోవైపు, ఐసీసీ టోర్నీ ఏదైనాగానీ భారత్ ఛాంపియన్​గా నిలిస్తే, బీసీసీఐ అదనంగా భారీ ప్రోత్సాహకం అందిస్తుంటుంది. అలా గతంలోనూ టీమ్ఇండియా వరల్డ్​కప్ నెగ్గిన సందర్భాల్లో బోర్డు ప్రైజ్​మనీ అందించింది. అయితే తాజా వరల్డ్​కప్​తో కలిపి భారత్ ఇప్పటిదాకా ఐదుసార్లు విశ్వ విజేతగా నిలిచింది. ఇందులో రెండుసార్లు వన్డే, మూడుసార్లు టీ20 ప్రపంచకప్​ను ముద్దాడింది.

ఇందులో కపిల్ దేవ్ సారథ్యంలో వన్డే వరల్డ్​కప్ (1983) నెగ్గిన సందర్భాన్ని మినహాయిస్తే, మిగిలిన నాలుగుసార్లు కూడా భారత్ జట్టుకు బీసీసీఐ భారీగానే ప్రైజ్​మనీ అందించింది. ఈ క్రమంలోనే 2007లో టీమ్ఇండియా పొట్టికప్పు నెగ్గినప్పుడు బోర్డు తొలిసారి ప్రైజ్​మనీ ప్రకటించింది. మరి అప్పుడు ఎంత ఇచ్చింది? ఆ తర్వాత వరల్డ్​కప్ నెగ్గినప్పుడల్లా ఎంత ప్రైజ్​మనీ ప్రకటించింది? అలాగే ప్రతీ టీ20 వరల్డ్​కప్​ ఎడిషన్​కు ఐసీసీ ప్రైజ్​మనీని ఎంతెంత పెంచుతూ వస్తుంది? అనే విషయాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం!

ఐసీసీ ప్రైజ్​మనీ ఎడిషన్లవారీగా!
2007లో ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్​కప్​ను తొలిసారి నిర్వహించింది. ఇందులో భారత్ విశ్వవిజేతగా నిలిచింది. మహేంద్రసింగ్ ధోనీ కెప్టెన్సీలో ఆడిన టీమ్ఇండియా ఫైనల్​లో పాకిస్థాన్​ను ఓడించి ఛాంపియన్​గా నిలిచింది. దీంతో అప్పుడు ఐసీసీ రూ.2.02 కోట్ల ప్రైజ్​మనీ అందించింది.

టీ20 వరల్డ్​కప్ ఎడిషన్విజేతప్రైజ్​మనీ
2007భారత్రూ.2.02 కోట్లు
2009పాకిస్థాన్రూ.3.63 కోట్లు
2010ఇంగ్లాండ్రూ.4.57 కోట్లు
2012వెస్టిండీస్రూ.5.34 కోట్లు
2014 శ్రీలంకరూ.6.71 కోట్లు
2016 వెస్టిండీస్రూ.10.75 కోట్లు
2021ఆస్ట్రేలియారూ.12.00 కోట్లు
2022ఇంగ్లాండ్రూ.13.20 కోట్లు
2024భారత్రూ.20.42 కోట్లు
2026భారత్రూ.24.50 కోట్లు

భారత్ ఛాంపియన్​గా నిలిచిన ఎడిషన్లలో BCCI ఇచ్చిన ప్రైజ్​మనీ

2026కు భారీగా
తాజాగా విశ్వవిజేతగా నిలిచిన భారత్​కు బీసీసీఐ రూ.131 కోట్ల నజరానా ప్రకటించింది. ఇప్పటిదాకా పురుషులు, మహిళల క్రికెట్​లో బీసీసీఐ అందించిన అత్యధిక ప్రైజ్​మనీ ఇదే కావడం విశేషం. ఈ ప్రైజ్​మనీని ఆటగాళ్లు, సిబ్బంది, ఫిజియో, కోచ్​లకు పంచనున్నారు. ఇలాగే ఇటీవల 2026 అండర్ 19 వరల్డ్​కప్ ఛాంపియన్​గా నిలిచిన యువ భారత్​కు కూడా బీసీసీఐ ప్రైజ్​మనీ అందించింది. ఈ టోర్నీ విజేత టీమ్ఇండియాకు రూ.7.5 కోట్ల ప్రైజ్​మనీ ఇచ్చింది.

2025లో ఎంతంటే?
గతేడాది నవంబర్​లో సొంతగడ్డపై జరిగిన మహిళల వన్డే వరల్డ్​కప్​లో భారత అమ్మాయిలు ఛాంపియన్లుగా నిలిచారు. నవీముంబయి వేదికగా సౌతాఫ్రికాతో జరిగిన ఫైనల్​లో భారత్ 52 పరుగుల తేడాతో నెగ్గి సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. మహిళల విభాగంలో వన్డే వరల్డ్​కప్ నెగ్గడం భారత్​కు ఇదే తొలిసారి కావడంతో దేశంలో సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి. దీంతో బీసీసీఐ కూడా మహిళల క్రికెట్​కు ప్రోత్సాహకంగా రూ.51 కోట్ల భారీ ప్రైజ్​మనీ ప్రకటించింది.

2025 ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ
దుబాయ్ వేదికగా రోహిత్ శర్మ కెప్టెన్సీలో భారత్ రెండో వైట్ బాల్ ఐసీసీ ట్రోఫీని అందుకుంది. ఈ టోర్నీ ఫైనల్​లో భారత్, కివీస్​పై నెగ్గింది. ఈ విజయానికిగానూ బీసీసీఐ టీమ్ఇండియాకు రూ.58 కోట్ల రివార్డ్ ప్రకటించింది.

2024 రోహిత్ కెప్టెన్సీలో
టీ20 వరల్డ్​కప్ హిస్టరీలో దాదాపు 17ఏళ్ల తర్వాత టీమ్ఇండియా 2024లో ట్రోఫీ సాధించింది. బర్బడోస్ వేదికగా సౌతాఫ్రికాతో జరిగిన ఈ ఫైనల్​లో టీమ్ఇండియా 7 రన్స్​తో నెగ్గింది. అప్పటికి సీనియర్ పురుషుల క్రికెట్​లో ఐసీసీ ట్రోఫీ నెగ్గక 11ఏళ్లు గడిచింది. దీంతో రోహిత్ బృందానికి బీసీసీఐ రూ.125 కోట్ల నజరానా ప్రకటించింది.

2011 వరల్డ్​కప్
2011 వన్డే వరల్డ్​కప్ భారత క్రికెట్ అభిమానులకు ఎంతో ప్రత్యేకం. ముంబయి వాంఖడే వేదికగా ధోనీ సేన శ్రీలంకపై ఫైనల్​లో చరిత్రాత్మకమైన విజయం సాధించి విశ్వవిజేతగా నిలిచింది. ఆ జట్టులో సచిన్ తెందుల్కర్, విరేంద్ర సెహ్వాగ్, జహీర్ ఖాన్, గౌతమ్ గంభీర్, యువరాజ్ సింగ్​లాంటి దిగ్గజాలు ఉన్నారు. దాదాపు 28ఏళ్ల తర్వాత టీమ్ఇండియా ఈ ప్రతిష్ఠాత్మకమైన ట్రోఫీని ముద్దాడింది. అప్పుడు భారత జట్టుకు రూ.39 కోట్ల ప్రైజ్​మనీని బీసీసీఐ అందించింది.

తొలిసారి ఎంతంటే?
తొలి టీ20 ప్రపంచకప్​ను 2007లో భారత్ నెగ్గింది. ఇది భారత్​కు మూడో ఐసీసీ ట్రోఫీ. అంతకుముందు (1983 వన్డే వరల్డ్​కప్, 2002 ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ సంయుక్తంగా) రెండుసార్లే నెగ్గింది. దీంతో బీసీసీఐ అప్పుడు రూ.12 కోట్ల ప్రైజ్​మనీని జట్టుకు అందించింది.

TAGGED:

BCCI PRIZE MONEY FOR TEAM INDIA
T20 WORLD CUP PRIZE MONEY LIST
BCCI PRIZE MONEY FOR WORLD CUP 2007
BCCI PRIZE MONEY FOR WORLD CUP 2011
T20 WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.