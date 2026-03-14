వరల్డ్కప్ ప్రైజ్మనీ: ఒక్కో ఎడిషన్కు ICC నజరానా ఎంత?- BCCI రివార్డ్ లిస్ట్ ఇదే!
2026 టీ20 వరల్డ్కప్ - విజేత టీమ్ఇండియాకు భారీగా ప్రైజ్మనీ- ఏ ఎడిషన్లో ఎంత నజరానా ఇచ్చారో తెలుసా?
Published : March 14, 2026 at 6:03 PM IST
T20 World Cup Prize Money : 2026 టీ20 వరల్డ్కప్ ఛాంపియన్గా నిలిచిన భారత్కు బీసీసీఐ భారీ ప్రైజ్మనీ అందించనుంది. జట్టుకు రూ.131 కోట్లు బోర్డు రీసెంట్గా ప్రకటించింది. అంటే విజేతకు ఐసీసీ ఇవ్వనున్న రూ. 24.50 కోట్లకు అదనంగా బీసీసీఐ ఈ మొత్తాన్ని ఇవ్వనుంది. ఈ క్రమంలో పొట్టి కప్పు టోర్నమెంట్ ప్రైజ్మనీ క్రీడావర్గాల్లో హాట్టాపిక్గా మారింది. అయితే 2007లో టీ20 వరల్డ్కప్ ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ఐసీసీ ప్రతీ ఎడిషన్కు ప్రైజ్మనీని పెంచుతూ వస్తోంది.
మరోవైపు, ఐసీసీ టోర్నీ ఏదైనాగానీ భారత్ ఛాంపియన్గా నిలిస్తే, బీసీసీఐ అదనంగా భారీ ప్రోత్సాహకం అందిస్తుంటుంది. అలా గతంలోనూ టీమ్ఇండియా వరల్డ్కప్ నెగ్గిన సందర్భాల్లో బోర్డు ప్రైజ్మనీ అందించింది. అయితే తాజా వరల్డ్కప్తో కలిపి భారత్ ఇప్పటిదాకా ఐదుసార్లు విశ్వ విజేతగా నిలిచింది. ఇందులో రెండుసార్లు వన్డే, మూడుసార్లు టీ20 ప్రపంచకప్ను ముద్దాడింది.
🚨 News 🚨— BCCI (@BCCI) March 10, 2026
BCCI announces a cash reward of INR 131 crore for #TeamIndia following their triumphant campaign in the ICC Men’s T20 World Cup 2026.
🔽 Details | #T20WorldCup | #MenInBlue https://t.co/eagTz1eOUb
ఇందులో కపిల్ దేవ్ సారథ్యంలో వన్డే వరల్డ్కప్ (1983) నెగ్గిన సందర్భాన్ని మినహాయిస్తే, మిగిలిన నాలుగుసార్లు కూడా భారత్ జట్టుకు బీసీసీఐ భారీగానే ప్రైజ్మనీ అందించింది. ఈ క్రమంలోనే 2007లో టీమ్ఇండియా పొట్టికప్పు నెగ్గినప్పుడు బోర్డు తొలిసారి ప్రైజ్మనీ ప్రకటించింది. మరి అప్పుడు ఎంత ఇచ్చింది? ఆ తర్వాత వరల్డ్కప్ నెగ్గినప్పుడల్లా ఎంత ప్రైజ్మనీ ప్రకటించింది? అలాగే ప్రతీ టీ20 వరల్డ్కప్ ఎడిషన్కు ఐసీసీ ప్రైజ్మనీని ఎంతెంత పెంచుతూ వస్తుంది? అనే విషయాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం!
ఐసీసీ ప్రైజ్మనీ ఎడిషన్లవారీగా!
2007లో ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్కప్ను తొలిసారి నిర్వహించింది. ఇందులో భారత్ విశ్వవిజేతగా నిలిచింది. మహేంద్రసింగ్ ధోనీ కెప్టెన్సీలో ఆడిన టీమ్ఇండియా ఫైనల్లో పాకిస్థాన్ను ఓడించి ఛాంపియన్గా నిలిచింది. దీంతో అప్పుడు ఐసీసీ రూ.2.02 కోట్ల ప్రైజ్మనీ అందించింది.
|టీ20 వరల్డ్కప్ ఎడిషన్
|విజేత
|ప్రైజ్మనీ
|2007
|భారత్
|రూ.2.02 కోట్లు
|2009
|పాకిస్థాన్
|రూ.3.63 కోట్లు
|2010
|ఇంగ్లాండ్
|రూ.4.57 కోట్లు
|2012
|వెస్టిండీస్
|రూ.5.34 కోట్లు
|2014
|శ్రీలంక
|రూ.6.71 కోట్లు
|2016
|వెస్టిండీస్
|రూ.10.75 కోట్లు
|2021
|ఆస్ట్రేలియా
|రూ.12.00 కోట్లు
|2022
|ఇంగ్లాండ్
|రూ.13.20 కోట్లు
|2024
|భారత్
|రూ.20.42 కోట్లు
|2026
|భారత్
|రూ.24.50 కోట్లు
భారత్ ఛాంపియన్గా నిలిచిన ఎడిషన్లలో BCCI ఇచ్చిన ప్రైజ్మనీ
2026కు భారీగా
తాజాగా విశ్వవిజేతగా నిలిచిన భారత్కు బీసీసీఐ రూ.131 కోట్ల నజరానా ప్రకటించింది. ఇప్పటిదాకా పురుషులు, మహిళల క్రికెట్లో బీసీసీఐ అందించిన అత్యధిక ప్రైజ్మనీ ఇదే కావడం విశేషం. ఈ ప్రైజ్మనీని ఆటగాళ్లు, సిబ్బంది, ఫిజియో, కోచ్లకు పంచనున్నారు. ఇలాగే ఇటీవల 2026 అండర్ 19 వరల్డ్కప్ ఛాంపియన్గా నిలిచిన యువ భారత్కు కూడా బీసీసీఐ ప్రైజ్మనీ అందించింది. ఈ టోర్నీ విజేత టీమ్ఇండియాకు రూ.7.5 కోట్ల ప్రైజ్మనీ ఇచ్చింది.
2025లో ఎంతంటే?
గతేడాది నవంబర్లో సొంతగడ్డపై జరిగిన మహిళల వన్డే వరల్డ్కప్లో భారత అమ్మాయిలు ఛాంపియన్లుగా నిలిచారు. నవీముంబయి వేదికగా సౌతాఫ్రికాతో జరిగిన ఫైనల్లో భారత్ 52 పరుగుల తేడాతో నెగ్గి సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. మహిళల విభాగంలో వన్డే వరల్డ్కప్ నెగ్గడం భారత్కు ఇదే తొలిసారి కావడంతో దేశంలో సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి. దీంతో బీసీసీఐ కూడా మహిళల క్రికెట్కు ప్రోత్సాహకంగా రూ.51 కోట్ల భారీ ప్రైజ్మనీ ప్రకటించింది.
BCCI announces Rs 51 crore cash reward for ICC Women's WC winning Team India— ANI Digital (@ani_digital) November 2, 2025
Read @ANI Story | https://t.co/Jyl0avZI8J#BCCI #DevajitSaikia #TeamIndia #ICCWomensCricketWorldCup #cricket #INDvsSA pic.twitter.com/AhXjJPQW3H
2025 ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ
దుబాయ్ వేదికగా రోహిత్ శర్మ కెప్టెన్సీలో భారత్ రెండో వైట్ బాల్ ఐసీసీ ట్రోఫీని అందుకుంది. ఈ టోర్నీ ఫైనల్లో భారత్, కివీస్పై నెగ్గింది. ఈ విజయానికిగానూ బీసీసీఐ టీమ్ఇండియాకు రూ.58 కోట్ల రివార్డ్ ప్రకటించింది.
🚨 NEWS 🚨— BCCI (@BCCI) March 20, 2025
BCCI Announces Cash Prize for India's victorious ICC Champions Trophy 2025 contingent.
Details 🔽 #TeamIndia | #ChampionsTrophy https://t.co/si5V9RFFgX
2024 రోహిత్ కెప్టెన్సీలో
టీ20 వరల్డ్కప్ హిస్టరీలో దాదాపు 17ఏళ్ల తర్వాత టీమ్ఇండియా 2024లో ట్రోఫీ సాధించింది. బర్బడోస్ వేదికగా సౌతాఫ్రికాతో జరిగిన ఈ ఫైనల్లో టీమ్ఇండియా 7 రన్స్తో నెగ్గింది. అప్పటికి సీనియర్ పురుషుల క్రికెట్లో ఐసీసీ ట్రోఫీ నెగ్గక 11ఏళ్లు గడిచింది. దీంతో రోహిత్ బృందానికి బీసీసీఐ రూ.125 కోట్ల నజరానా ప్రకటించింది.
2011 వరల్డ్కప్
2011 వన్డే వరల్డ్కప్ భారత క్రికెట్ అభిమానులకు ఎంతో ప్రత్యేకం. ముంబయి వాంఖడే వేదికగా ధోనీ సేన శ్రీలంకపై ఫైనల్లో చరిత్రాత్మకమైన విజయం సాధించి విశ్వవిజేతగా నిలిచింది. ఆ జట్టులో సచిన్ తెందుల్కర్, విరేంద్ర సెహ్వాగ్, జహీర్ ఖాన్, గౌతమ్ గంభీర్, యువరాజ్ సింగ్లాంటి దిగ్గజాలు ఉన్నారు. దాదాపు 28ఏళ్ల తర్వాత టీమ్ఇండియా ఈ ప్రతిష్ఠాత్మకమైన ట్రోఫీని ముద్దాడింది. అప్పుడు భారత జట్టుకు రూ.39 కోట్ల ప్రైజ్మనీని బీసీసీఐ అందించింది.
తొలిసారి ఎంతంటే?
తొలి టీ20 ప్రపంచకప్ను 2007లో భారత్ నెగ్గింది. ఇది భారత్కు మూడో ఐసీసీ ట్రోఫీ. అంతకుముందు (1983 వన్డే వరల్డ్కప్, 2002 ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ సంయుక్తంగా) రెండుసార్లే నెగ్గింది. దీంతో బీసీసీఐ అప్పుడు రూ.12 కోట్ల ప్రైజ్మనీని జట్టుకు అందించింది.
టీ20 వరల్డ్ కప్ విజేత టీమ్ఇండియాకు బీసీసీఐ భారీ నజరానా- ఎవరికెంత?
2007- 2026 : T20 వరల్డ్కప్ విన్నర్స్ కంప్లీట్ లిస్ట్- 'భారత్'వే మూడు టైటిళ్లు