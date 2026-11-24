68 బంతుల్లోనే 181 పరుగులు- టీ20లో ప్రియాంశ్ ఆర్య విధ్వంసం- త్రుటిలో ప్రపంచ రికార్డ్ మిస్
Priyansh Arya Scripts T20 History: దిల్లీ కెప్టెన్ ప్రియాంశ్ ఆర్య సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీలో మెరుపు ఇన్నింగ్స్లతో అదరగొడుతున్నాడు. మంగళవారం తమిళనాడుతో జరిగిన మ్యాచ్లో ఆకాశమే హద్దుగా విజృంభించాడు.
Published : November 24, 2026 at 3:30 PM IST
సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీలో దిల్లీ కెప్టెన్ ప్రియాంశ్ ఆర్య మెరుపు ఇన్నింగ్స్లతో అదరగొడుతున్నాడు. మంగళవారం తమిళనాడుతో జరిగిన మ్యాచ్లో ఆకాశమే హద్దుగా విజృంభించాడు. ఈ మ్యాచ్లో ఓపెనర్గా బరిలోకి దిగిన ప్రియాంశ్ ఆర్య కేవలం 68 బంతుల్లోనే 181 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో దాదాపు 19 సిక్సర్లు ఉండటం విశేషం. దీంతో కేవలం సిక్స్లతోనే 114 పరుగుల వరకు చేసిన ప్రియాంశ్ ఆకాశ్ ఏడు ఫోర్లును కొట్టాడు. అలా 36 బాల్స్లోనే సెంచరీని కంప్లీట్ చేసిన ప్రియాంశ్, 60 బంతుల్లో 150 సునాయాసంగా బాదేశాడు.
సిక్సర్లతో చెలరేగిన ప్రియాంశ్ ఆర్య
దీంతో దిల్లీ టీమ్ 20 ఓవర్లలో 275/5 పరుగులు చేయగా, తమిళనాడు 18.3 ఓవర్లలో 159 పరుగులకు ఆలౌటైంది. ఐపీఎల్లో పంజాబ్ కింగ్స్కు ఆడుతున్న ప్రియాంశ్ ఇన్నింగ్స్తో పలు రికార్డులను నెలకొల్పాడు. దీని ప్రకారం టీ20ల్లో అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోరు (181) చేసిన భారత ఆటగాడిగా ప్రియాంశ్ నిలిచాడు. అంతకుముందు ఈ రికార్డు కేఎల్ రాహుల్ పేరిట ఉండగా, ఇటీవల జరిగిన ఐపీఎల్లో రాహుల్ పంజాబ్ కింగ్స్పై 152 రన్స్తో అజేయంగా నిలిచాడు. ప్రియాంశ్ మరో ఏడు పరుగులు చేస్తే టీ20ల్లో అత్యధిక స్కోరు చేసిన బ్యాటర్గా ప్రపంచ రికార్డు నెలకొల్పేవాడు. గత నెలలో CSA ప్రో20 కప్లో టైటాన్స్ తరఫున నైట్స్పై 188* పరుగులు చేసిన లూవాన్ డ్రే ప్రిటోరియస్ ఈ జాబితాలో అగ్రస్థానంలో, క్రిస్ గేల్ (175*) మూడో స్థానంలో ఉన్నారు.
#Priyansh_Arya just missed the WORLD RECORD. Lhuan-dre Pretorius - South Africa 1️⃣8️⃣8️⃣*(7️⃣9️⃣)runs. Priyansh Arya - 1️⃣8️⃣1️⃣(6️⃣8️⃣) runs A Knock for the ages from #Delhi Captain, into the history books of #T20 cricket. #SMAT2026 #Delhi #TamilNadu https://t.co/iY8VJdly1S— sports news (@CricUniverse7) November 24, 2026
ఇక సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీ హిస్టరీలో ప్రియాంశ్ ఆర్యదే అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోరు. టీ20ల్లో అత్యధిక స్కోరు చేసిన భారత కెప్టెన్గానూ ఆయన చరిత్ర సృష్టించాడు. ఒక టీ20 ఇన్నింగ్స్లో అత్యధిక సిక్సర్లు (19) కొట్టిన బ్యాటర్గా ఫిన్ అలెన్ రికార్డును ప్రియాంశ్ సమం చేశాడు. మేజర్ లీగ్ క్రికెట్లో ఫిన్ అలెన్ శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో యూనికార్న్స్ తరఫున ఆడుతూ వాషింగ్టన్ ఫ్రీడమ్తో జరిగిన మ్యాచ్లో 19 సిక్స్లు బాదాడు.