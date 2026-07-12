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టీమ్​ఇండియాలో కీలక మార్పులు- ఇంగ్లాండ్​తో వన్డే సిరీస్​కు ఆ ఇద్దరు దూరం

ఇంగ్లాండ్​తో వన్డే సిరీస్​, జింబాబ్వేతో టీ20 సిరీస్​- జట్టును అప్డేట్ చేసిన టీమ్ఇండియా సెలక్షన్ కమిటీ- ఆ ఇద్దరి స్థానంలో కొత్తవారు

India
India (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 12, 2026 at 3:37 PM IST

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Ind vs Eng ODI Team India Sqaud : ఇంగ్లాండ్‌ పర్యటనలో ఉన్న భారత్ ఇక వన్డే సిరీస్ కోసం సిద్ధమవుతుంది. మంగళవారం (జులై 14) ఇరుజట్ల మధ్య తొలి వన్డే జరగనుంది. అయితే ఈ సిరీస్​తోపాటు జింబాబ్వేతో ఆడాల్సి ఉన్న టీ20 సిరీస్​కు టీమ్ఇండియాలో సెలక్షన్ కమిటీ పలు మార్పులు చేసింది. గాయాలతో ఇబ్బంది పడుతున్న పేసర్ హర్షిత్‌ రాణా, స్పిన్నర్​ వరుణ్‌ చక్రవర్తిని జట్టులో నుంచి తప్పించింది. వారి స్థానంలో ప్రిన్స్‌ యాదవ్‌, రవి బిష్ణోయ్‌ను ఎంపిక చేసింది. కాగా, హర్షిత్, వరుణ్ చక్రవర్తి ఇంగ్లాండ్​తో నాలుగు, ఐదో టీ20లకు కూడా దూరంగా ఉన్నారు.

ఇంగ్లాండ్​తో భారత్ వన్డే సిరీస్ షెడ్యూల్

  • తొలి వన్డే - జులై 14
  • రెండో వన్డే - జులై 16
  • మూడో వన్డే - జులై 19

జింబాబ్వేతో టీ20 సిరీస్​ షెడ్యూల్

  • తొలి టీ20 - జులై 23
  • రెండో టీ20 - జులై 25
  • మూడో టీ20 - జులై 26

ఇంగ్లాండ్​తో వన్డే సిరీస్​ అప్డేట్ భారత జట్టు: శుభ్‌మన్ గిల్ (కెప్టెన్), రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ, శ్రేయాస్ అయ్యర్ (వైస్ కెప్టెన్), కేఎల్ రాహుల్ (వికెట్ కీపర్), ఇషాన్ కిషన్ (వికెట్ కీపర్), వాషింగ్టన్ సుందర్, అక్షర్ పటేల్, శివమ్ దూబే, కుల్దీప్ యూదవ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, అర్షదీప్ సింగ్, గుర్నూర్ బ్రార్, ప్రిన్స్ యాదవ్

జింబాబ్వే టీ20 సిరీస్​కు అప్డేట్ భారత జట్టు: శ్రేయాస్ అయ్యర్ (కెప్టెన్), వైభవ్ సూర్యవంశీ, అభిషేక్ శర్మ, తిలక్ వర్మ (వైస్ కెప్టెన్), ఇషాన్ కిషన్ (వికెట్ కీపర్), శివమ్ దూబే, సూర్యాంశ్ షెడ్గే, రింకు సింగ్, హర్ష్ దూబే, ప్రిన్స్ యాదవ్, యశ్ ఠాకూర్, అశోక్ శర్మ, మయంక్ యాదవ్, ప్రభ్​సిమ్రన్ సింగ్ (వికెట్ కీపర్) రవి బిష్ణోయ్

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IND VS ENG T20 SEREIS
IND VS ZIM T20 SEREIS 2026
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