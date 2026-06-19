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రిప్లేస్​మెంట్ అనౌన్స్ చేసిన టీమ్ఇండియా- శ్రేయాంక ప్లేస్​లో ఎవరంటే?

తీవ్ర గాయం కాణంగా వరల్డ్​కప్​ మొత్తానికే దూరమైన టీమ్ఇండియా బౌలర్ శ్రేయంక- రిప్లేస్​మెంట్ ప్రకటించిన బీసీసీఐ- జట్టులోకి రానున్న కొత్త బౌలర్ ఎవరంటే?

Shreyanka Patil Replacement
Shreyanka Patil Replacement (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 19, 2026 at 11:00 AM IST

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Shreyanka Patil Replacement : టీమ్ఇండియా స్టార్ బౌలర్ శ్రేయాంకా పాటిల్ గాయం కారణంగా టీ20 వరల్డ్​కప్​ టోర్నమెంట్​కు దూరమైంది. ఆమె స్థానంలో బీసీసీఐ రిప్లేస్​మెంట్​ను ప్రకటించింది. ఈ టోర్నీలో మిగిలిన మ్యాచ్‌ల కోసం సెలక్షన్ కమిటీ శ్రేయాంక స్థానాన్ని లెగ్ స్పిన్నర్ ప్రేమా రావత్​తో భర్తీ చేసింది.

కాగా, ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో జరిగిన ఆసియా కప్ రైజింగ్ స్టార్స్​లో ప్రేమ భారత్ ఏ విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించింది. ఈ టోర్నీలో ఆమె 5 మ్యాచ్​ల్లో 8 వికెట్లు పడగొట్టింది. అలాగే గతేడాది భారత్ ఏ జట్టు ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో హేమ 3 టీ20 మ్యాచ్‌లలో 7 వికెట్లు తీసింది. దీంతో ఆ సిరీస్​లో అత్యధిక వికెట్లు సాధించిన బౌలర్‌గా కూడా నిలిచింది.

ఐసీసీ మహిళల టీ20 ప్రపంచ కప్ 2026లో బుధవారం నెదర్లాండ్స్​తో జరిగిన మ్యాచ్​లో భారత్ స్పిన్నర్ శ్రేయాంక తీవ్రంగా గాయపడింది. ఫీల్డింగ్ చేస్తుండగా ఆమె కుడి మడమకు దెబ్బ తగిలింగి. దీంతో ఆమె మైదానంలోనే నొప్పితో విలవిల్లాడిపోయింది. ఫిజియోలు వచ్చి శ్రేయాంకను స్ట్రెచర్​పై మైదానం నుంచి తీసుకెళ్లారు. గాయం తీవ్రత పెద్దది కావడంతో ఆమెకు వైద్యులు విశ్రాంతి సూచించారు. దీంతో వరల్డ్​కప్ టెక్నికల్ కమిటీ ఆమె స్థానంలో మరొకరిని నియమించేందుకు ఆమోదం తెలిపింది. ఈ మేరకు బీసీసీఐ రిప్లేస్​మెంట్ ప్రకటించింది.

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SHREYANKA PATIL
SHREYANKA PATIL REPLACEMENT
WOMENS T20 WORLD CUP 2026

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