రిప్లేస్మెంట్ అనౌన్స్ చేసిన టీమ్ఇండియా- శ్రేయాంక ప్లేస్లో ఎవరంటే?
తీవ్ర గాయం కాణంగా వరల్డ్కప్ మొత్తానికే దూరమైన టీమ్ఇండియా బౌలర్ శ్రేయంక- రిప్లేస్మెంట్ ప్రకటించిన బీసీసీఐ- జట్టులోకి రానున్న కొత్త బౌలర్ ఎవరంటే?
Published : June 19, 2026 at 11:00 AM IST
Shreyanka Patil Replacement : టీమ్ఇండియా స్టార్ బౌలర్ శ్రేయాంకా పాటిల్ గాయం కారణంగా టీ20 వరల్డ్కప్ టోర్నమెంట్కు దూరమైంది. ఆమె స్థానంలో బీసీసీఐ రిప్లేస్మెంట్ను ప్రకటించింది. ఈ టోర్నీలో మిగిలిన మ్యాచ్ల కోసం సెలక్షన్ కమిటీ శ్రేయాంక స్థానాన్ని లెగ్ స్పిన్నర్ ప్రేమా రావత్తో భర్తీ చేసింది.
కాగా, ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో జరిగిన ఆసియా కప్ రైజింగ్ స్టార్స్లో ప్రేమ భారత్ ఏ విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించింది. ఈ టోర్నీలో ఆమె 5 మ్యాచ్ల్లో 8 వికెట్లు పడగొట్టింది. అలాగే గతేడాది భారత్ ఏ జట్టు ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో హేమ 3 టీ20 మ్యాచ్లలో 7 వికెట్లు తీసింది. దీంతో ఆ సిరీస్లో అత్యధిక వికెట్లు సాధించిన బౌలర్గా కూడా నిలిచింది.
ఐసీసీ మహిళల టీ20 ప్రపంచ కప్ 2026లో బుధవారం నెదర్లాండ్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో భారత్ స్పిన్నర్ శ్రేయాంక తీవ్రంగా గాయపడింది. ఫీల్డింగ్ చేస్తుండగా ఆమె కుడి మడమకు దెబ్బ తగిలింగి. దీంతో ఆమె మైదానంలోనే నొప్పితో విలవిల్లాడిపోయింది. ఫిజియోలు వచ్చి శ్రేయాంకను స్ట్రెచర్పై మైదానం నుంచి తీసుకెళ్లారు. గాయం తీవ్రత పెద్దది కావడంతో ఆమెకు వైద్యులు విశ్రాంతి సూచించారు. దీంతో వరల్డ్కప్ టెక్నికల్ కమిటీ ఆమె స్థానంలో మరొకరిని నియమించేందుకు ఆమోదం తెలిపింది. ఈ మేరకు బీసీసీఐ రిప్లేస్మెంట్ ప్రకటించింది.
🚨 News 🚨— BCCI Women (@BCCIWomen) June 19, 2026
Prema Rawat replaces the injured Shreyanka Patil in #TeamIndia's squad at ICC Women's T20 World Cup 2026.
Following Prema's inclusion in the squad, Niki Prasad has been added to the India A T20 squad and Minnu Mani has been added to the India A One-Day squad.
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