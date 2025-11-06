మోదీని కలిసిన తర్వాత ప్రతీకా రావల్కు 'ఛాంపియన్ మెడల్'- ఫొటోలో ఇది గమనించారా?
టీమ్ఇండియా ప్లేయర్స్కు దక్కిన గౌరవం- ప్రతీకకు మాత్రం స్పెషల్!
Published : November 6, 2025 at 4:07 PM IST
Prathika Rawal ICC Medal : భారత మహిళల క్రికెట్ జట్టు ప్రపంచ ఛాంపియన్గా నిలవడంలో ఓపెనింగ్ బ్యాటర్ ప్రతీకా రావల్ కీలక పాత్ర పోషించింది. టోర్నమెంట్లో 308 పరుగులు చేసిన ప్రతీక భారత్ నుంచి అత్యధిక పరుగులు చేసిన రెండో బ్యాటర్గా నిలిచింది. ఓవరాల్గా నాలుగో స్థానంలో ఉంది. అయితే సెమీస్కు ముందు బంగ్లాదేశ్తో మ్యాచ్లో ప్రతీక గాయపడింది. దీంతో ఆమె స్థానంలో షెఫాలీ వర్మ జట్టులోకి వచ్చింది.
ఫైనల్లో సౌతాఫ్రికాపై నెగ్గిన తర్వాత హర్మన్ సేన విన్నింగ్ మెడల్స్ అందుకుంది. ఈ క్రమంలోనే ప్రతీక స్థానంలో వచ్చిన షెఫాలీకి కూడా మెడల్ ఇచ్చారు. కానీ, గాయంతో జట్టుకు దూరమైనందున ప్రతీకకు మాత్రం మెడల్ అందలేదు. ఐసీసీ నిబంధనల ప్రకారం జట్టులో 15 మందికే మెడల్ ఇస్తారు. ఈ రూల్ వల్ల ప్రతీక ఫైనల్ రోజు అక్కడే ఉన్నా ఆమెకు ఆ గౌరవం దక్కలేదు. దీంతో ఈ రూల్స్ పట్ల అభిమానులు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.
ఎట్టకేలకు ప్రతీకకు మెడల్!
విశ్వ విజేతలు బుధవారం దిల్లీలో ప్రధాని నరేంద్రమోదీతో భేటీ అయ్యారు. ఈ బృందంలో ప్రతీక కూడా ఉంది. ఈ సమయంలో టీమ్ఇండియా ప్లేయర్లు మోదీకి నెం 1 జెర్సీని అందించి గ్రూప్ ఫొటో దిగారు. అయితే ఈ సమయంలో తొలి వరుసలోనే ఉన్న ప్రతీక మెడలో విన్నింగ్ మెడల్ కనిపించింది. దీంతో ఐసీసీ రూల్స్ను సవరించి ప్రతీకకు మెడల్ ఇచ్చిందని అంతా అనుకుంటున్నారు. కానీ, అది ఐసీసీ ఇచ్చింది కాదు. టీమ్ఇండియా ప్లేయప్ అమన్జ్యోత్ కౌర్ తన విన్నింగ్ మెడల్ను ప్రతీక మెడలో వేసి, అందరి మనసులు గెలుచుకుంది.
PHOTO OF THE DAY 🤳🏻— Richard Kettleborough (@RichKettle07) November 6, 2025
- Pratika Rawal with the winning medal🥇as Amanjot Kaur gave her the medal during the photoshoot 👏🏻
మోదీతో ప్రతీక
తన తొలి వరల్డ్కప్ అనుభవాలను ప్రతీక, ప్రధాని మోదీతో షేర్ చేసుకుంది. తాను గాయపడి జట్టునుంచి బయటకు వెళ్లినప్పుడు, తన కోసం టైటిల్ గెలుస్తామని తోటి ప్లేయర్లు చెప్పారని తెలిపింది. "టీమ్ స్పిరిట్ అంటే మైదానంలో మాత్రమే కాదు, మనసులో కూడా ఉండాలి. నా కోసం ఈ ప్రపంచకప్ గెలుస్తాం అని మనవాళ్లు నాతో చెప్పారు. ఆ మాటలు విని మా ఫ్యామిలీ ఎమోషనల్ అయ్యింది" అని ప్రతీక తెలిపింది.
Grateful. Inspired. Honoured to meet our PM @narendramodi 🇮🇳— Pratika Rawal (@PratikaRawal64) November 6, 2025
వీల్ఛైర్లోనే ఫైనల్కు
అయినా ఫైనల్ మ్యాచ్ తర్వాత జట్టు ఆమెను మర్చిపోలేదు. వీల్చైర్లోనే మైదానంలోకి వచ్చి ప్లేయర్లను ప్రోత్సహించింది. ట్రోఫీ అందుకునేటప్పుడు కూడా ఆమెను వీల్ ఛైర్లో తీసుకెళ్లారు. ప్రపంచ ఛాంపియన్ అవడం గొప్ప విషయం. అయితే అందులో ప్రతీక పేరు అధికారిక లిస్టులో లేకపోయినా, ఆమె చేసిన కృషిని టీమ్ఇండియా ఎప్పటికీ మరచిపోలేదు.
The victorious Indian Cricket Team met the Honourable Prime Minister of India, Shri Narendra Modiji, at his official residence.— BCCI Women (@BCCIWomen) November 6, 2025
We extend our heartfelt gratitude to the Honourable Prime Minister for his words of encouragement and support that continues to inspire #TeamIndia…
కాగా, ఈ టోర్నీలో ప్రతీకా రావల్ , స్మృతి మంధానతో కలిసి ఓపెనర్గా ఆడింది. ఆమె 6 ఇన్నింగ్స్లలోనే 1 సెంచరీ, 1 హాఫ్ సెంచరీ సహా 308 పరుగులు చేసింది. మొత్తం 37 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లు కొట్టింది. ఆమె అత్యధిక స్కోరు 122. అయితే బంగ్లాదేశ్తో చివరి లీగ్ మ్యాచ్లో ఫీల్డింగ్ చేస్తుండగా మోకాలికి తీవ్ర గాయమైంది. దీంతో ఆమె జట్టుకు దూరమైంది. అయితే ఐసీసీ నిబంధనల ప్రకారం జట్టులో చివరి వరకు ఉన్నవారే అధికారికంగా ప్రపంచ ఛాంపియన్లు అవుతారు. అందుకే ప్రతీకకు ఆ గౌరవం దక్కలేదు.
