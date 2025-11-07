ప్రతీకా రావల్కు వరల్డ్కప్ 'విన్నర్ మెడల్'- జైషా చొరవతోనే!
ప్రతీకా రావల్కు దక్కనున్న గౌరవం- విన్నర్ మెడల్ 'ఆన్ ది వే'
Published : November 7, 2025 at 1:11 PM IST
Pratika Rawal World Cup 2025 : 2025 మహిళల వన్డే వరల్డ్కప్లో భారత ఓపెనర్ ప్రతీకా రావల్ అద్భుతంగా రాణించింది. అయితే సెమీఫైనల్కు ముందు బంగ్లాదేశ్తో మ్యాచ్లో గాయపడిన ప్రతీక జట్టుకు దూరమైంది. ఆమె స్థానంలో షెఫాలీ వర్మ జట్టులోకి వచ్చింది. దీంతో ఫైనల్ మ్యాచ్ అనంతరం ప్రతీకకు వరల్డ్కప్ విన్నర్ మెడల్ ఇవ్వలేదు. . ఫైనల్ మ్యాచ్ దాకా జట్టులో ఉన్నవాళ్లకే మెడల్ అందిస్తారు. ఈ కారణంగానే ప్రతీకకు మెడల్ అందలేదు. దీంతో నెటిజన్లు అసంతృప్తి చెందారు. టోర్నీ ఆసాంతం ఆడిన ప్లేయర్కు మెడల్ ఇస్తే బాగుండేది అన్న వాదనలు వినిపించాయి.
ప్రతీకకు కూడా మెడల్
అయితే తనకు కూడా ఐసీసీ వరల్డ్కప్ విన్నర్ మెడల్ రానున్నట్లు ప్రతీక తాజాగా ఓ మీడియాకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించింది. ఐసీసీ ఛైర్మన్ జైషా చొరవతో తనకు మెడల్ లభించనున్నట్లు చెప్పింది. అలాగే ఇటీవల ప్రధాని మోదీతో మీటింగ్లో తాను సపోర్టింగ్ స్టాఫ్ మెడల్ ధరించినట్లు పేర్కొంది. 'ఈ విషయంలో ఛైర్మన్ జై షా చొరవ తీసుకున్నారు. నాకు సొంతంగా పతకం వచ్చేలా చూస్తానని చెప్పారు. మెడల్ రావడానికి కాస్త టైమ్ పడుతుంది. అతి త్వరలోనే నేను దాన్ని అందుకుంటాను' అని ప్రతీకా రావల్ వెల్లడించింది.
Pratika Rawal confirms to @CNNnews18 - She is getting her WC medal. She was wearing a support staff medal during meeting with PM.— Shivani Gupta (@ShivaniGupta_5) November 7, 2025
'Jay Shah intervened and told us he wants to make sure I get a medal of my own. It is on the way. I will get it soon.'@BCCIWomen @BCCI @ICC
కాగా, ఈ టోర్నమెంట్లో ప్రతీకా రావల్ , స్మృతి మంధానతో కలిసి ఓపెనర్గా ఆడింది. ఆమె 6 ఇన్నింగ్స్లలోనే 1 సెంచరీ, 1 హాఫ్ సెంచరీ సహా 308 పరుగులు చేసింది. మొత్తం 37 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లు కొట్టింది. ఆమె అత్యధిక స్కోరు 122. అయితే బంగ్లాదేశ్తో లీగ్ చివరి మ్యాచ్లో ఫీల్డింగ్ చేస్తుండగా మోకాలికి తీవ్ర గాయమైంది. దీంతో ఆమె జట్టుకు దూరమైంది. అయినా ఫైనల్ మ్యాచ్కు ప్రతీక స్టేడియానికి వచ్చింది. డగౌట్ నుంచే టీమ్ఇండియా ప్లేయర్లను ప్రొత్సహించింది.
The victorious Indian Cricket Team met the Honourable Prime Minister of India, Shri Narendra Modiji, at his official residence.— BCCI Women (@BCCIWomen) November 6, 2025
We extend our heartfelt gratitude to the Honourable Prime Minister for his words of encouragement and support that continues to inspire #TeamIndia… pic.twitter.com/8vcO4VgPf6