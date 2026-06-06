నార్వే చెస్ టైటిల్ విజేతగా ప్రజ్ఞానంద- చరిత్ర సృష్టించిన యంగ్ గ్రాండ్ మాస్టర్
మాగ్నస్ కార్ల్సన్ను క్లాసికల్ చెస్లో రెండుసార్లు ఓడించిన ప్రజ్ఞానంద - 18 పాయింట్లతో టేబుల్ టాప్లో నిలిచి ట్రోఫీ కైవసం
Published : June 6, 2026 at 7:07 AM IST
Chess Champion Praggnanandhaa : భారత యువ గ్రాండ్మాస్టర్ ఆర్ ప్రజ్ఞానంద సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు. ప్రతిష్టాత్మక 'నార్వే చెస్' టైటిల్ను గెలుచుకున్న తొలి భారతీయ చెస్ క్రీడాకారుడిగా రికార్డులకెక్కాడు. 2013లో ఈ టోర్నమెంట్ ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి భారత చెస్ దిగ్గజం విశ్వనాథన్ ఆనంద్, ప్రస్తుత ప్రపంచ ఛాంపియన్ డి. గుకేష్ వంటి వారికి కూడా సాధ్యం కాని సరికొత్త రికార్డును ఈ 20 ఏళ్ల చెన్నై కుర్రాడు బద్దలు కొట్టాడు. ఆఖరి రౌండ్లో జర్మనీకి చెందిన విన్సెంట్ కేమర్పై ప్రజ్ఞానంద అద్భుత విజయం సాధించి, మొత్తం 18 పాయింట్లతో టేబుల్ టాప్లో నిలిచి ట్రోఫీని అందుకున్నాడు.
ఏడుసార్లు నార్వే చెస్ ఛాంపియన్గా, ప్రపంచ నంబర్ వన్ ప్లేయర్గా ఉన్న మాగ్నస్ కార్ల్సన్ను క్లాసికల్ చెస్లో రెండుసార్లు ఓడించి ప్రజ్ఞానంద సంచలనం సృష్టించాడు. చివరి రౌండ్కు ముందు అగ్రస్థానంలో ఉన్న అమెరికా గ్రాండ్మాస్టర్ వెస్లీ సో, ఫ్రాన్స్ గ్రాండ్మాస్టర్ అలీ రెజాతో మ్యాచ్ డ్రాగా ముగియడం వల్ల ప్రజ్ఞానందకు టైటిల్ గెలిచే సువర్ణావకాశం దక్కింది. వెస్లీ సో 17 పాయింట్లతో రెండో స్థానానికి పరిమితమయ్యాడు. ఈ టోర్నీలో ప్రపంచ ఛాంపియన్ డి. గుకేష్కు నిరాశే ఎదురైంది. చివరి రౌండ్లో మాగ్నస్ కార్ల్సన్ చేతిలో గుకేష్ ఓటమి పాలయ్యాడు. కార్ల్సన్ ఐదో స్థానంతో సరిపెట్టుకున్నాడు.