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గ్రాండ్ చెస్ టూర్: చరిత్ర సృష్టించిన ప్రజ్ఞానంద- తొలి భారతీయుడిగా ఘనత

15-13 తుది స్కోరుతో టైటిల్ సొంతం- తొలి గ్రాండ్ చెస్ టూర్ టైటిల్‌తో పాటు 2 లక్షల డాలర్ల ప్రైజ్‌మనీ- గ్రాండ్ చెస్ టూర్‌ను గెలిచిన తొలి భారతీయుడిగా రికార్డు

praggnanandhaa Grand Chess Tour Finals
ప్రజ్ఞానంద రమేశ్ బాబు (PTI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 28, 2026 at 7:06 AM IST

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Praggnanandhaa Grand Chess Tour Final : భారత యువ గ్రాండ్‌మాస్టర్ ప్రజ్ఞానంద రమేశ్​బాబు చెస్ ప్రపంచంలో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు. సెయింట్ లూయిస్‌లో గురువారం (స్థానిక కాలమానం ప్రకారం) జరిగిన గ్రాండ్ చెస్ టూర్ ఫైనల్స్‌లో అమెరికా గ్రాండ్‌మాస్టర్ ఫాబియానో కరువానాపై అద్భుతమైన పునరాగమనం చేసి విజయం సాధించాడు. దీంతో తన కెరీర్‌లో తొలి గ్రాండ్ చెస్ టూర్ ఫైనల్స్ టైటిల్‌ను సొంతం చేసుకోవడంతో పాటు, 2 లక్షల డాలర్ల ప్రథమ బహుమతిని కూడా దక్కించుకున్నాడు.

ఈ విజయంతో ప్రజ్ఞానంద అరుదైన ఘనత సాధించాడు. చెస్.కామ్ ప్రకారం, గ్రాండ్ చెస్ టూర్ టైటిల్‌ను గెలుచుకున్న తొలి భారతీయుడిగా రికార్డు నెలకొల్పాడు. ఒక దశలో ప్రత్యర్థి కరువానా స్పష్టమైన ఆధిక్యంలో ఉన్నప్పటికీ, ఒత్తిడిని అధిగమించిన ప్రజ్ఞానంద వరుస విజయాలతో మ్యాచ్‌ను తనవైపు తిప్పుకున్నాడు. ర్యాపిడ్ గేమ్‌లలో అద్భుతంగా రాణించి ఆధిక్యంలోకి వచ్చిన అతడు, ఆ తర్వాత బ్లిట్జ్ గేమ్‌లలోనూ కీలక పాయింట్లు సాధించి టైటిల్‌ను ఖాయం చేసుకున్నాడు.

ఆరు పాయింట్ల వెనుకబడి
ఫైనల్ రోజు ప్రజ్ఞానంద, కరువానా కంటే ఆరు పాయింట్ల వెనుకబడి ప్రారంభించాడు. దీంతో మ్యాచ్‌లో విజయం సాధించాలంటే అతడు ఆరంభం నుంచే దూకుడుగా ఆడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. అలా త్వరగానే మ్యాచ్​ను తనవైపునకు తిప్పుకున్నాడు. ర్యాపిడ్ విభాగంలో సాధించిన ఈ విజయాలు ప్రజ్ఞానందకు ఎంతో కీలకంగా మారాయి. ప్రత్యర్థిపై ఒత్తిడి పెంచుతూ, తనకు వచ్చిన అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకున్నాడు. అనంతరం బ్లిట్జ్ గేమ్‌లలో కరువానాను సమం చేశాడు. చివరకు 15-13 తుది స్కోరుతో టైటిల్‌ను కైవసం చేసుకున్నాడు.

తొలి బ్లిట్జ్‌లో ఉత్కంఠ
మొదటి బ్లిట్జ్ గేమ్‌లో ప్రజ్ఞానందకు గెలిచే అవకాశాలు లభించాయి. అయితే సమయం తక్కువగా ఉన్న సమయంలో చోటుచేసుకున్న గందరగోళంలో అతడు కొంత తడబడ్డాడు. దీంతో అతడి పరిస్థితి కొద్దిసేపు క్షీణించింది. అయినప్పటికీ కరువానా ఆ అవకాశాన్ని పూర్తిగా ఉపయోగించుకోలేకపోయాడు. చివరకు ఆ గేమ్ డ్రాగా ముగిసింది.

కీమర్‌పైనూ సత్తా
ఇదిలా ఉండగా, జీఎమ్ విన్సెంట్ కీమర్‌తో జరిగిన పోరులోనూ ప్రజ్ఞానంద అద్భుత ప్రదర్శన చేశాడు. మూడో దశలో ఇద్దరూ ఒక్కో విజయం సాధించినప్పటికీ, బ్లిట్జ్‌లో ప్రజ్ఞానంద పూర్తిగా ఆధిపత్యం చెలాయించాడు. వరుసగా నాలుగు గేమ్‌లను గెలుచుకుని, మరో గేమ్ మిగిలి ఉండగానే మ్యాచ్‌ను తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. చివరకు 18-12 తేడాతో విజయం సాధించాడు.

క్లాసిక్ గేమ్‌లో ఓటమి
అంతకుముందు బుధవారం జరిగిన క్లాసిక్ గేమ్‌లలో ప్రజ్ఞానందకు కరువానా నుంచి గట్టి సవాల్ ఎదురైంది. తొలి క్లాసిక్ గేమ్‌లో కరువానా చేతిలో 6-0 తేడాతో ఓటమి చవిచూశాడు. దీంతో ప్రజ్ఞానందపై ఒత్తిడి మరింత పెరిగింది. అయితే రెండో క్లాసిక్ గేమ్‌లో అతడు పుంజుకున్నాడు. ఆ గేమ్‌ను 3-3తో డ్రా చేసుకుని మ్యాచ్‌లో నిలిచాడు.

TAGGED:

PRAGGNANANDHAA VS CARUANA
PRAGGNANANDHAA GRAND CHESS TOUR

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