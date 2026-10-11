క్రిస్టియానో రొనాల్డోపై సస్పెన్షన్ - కారణం ఏంటంటే?
ఫుట్బాస్ దిగ్గజం క్రిస్టియానో రొనాల్డోకు భారీ షాక్ తగిలింది. అతడిపై ఆ దేశ ఫుట్బాల్ ఫెడరేషన్ తాత్కాలిక నిషేధం విధించింది.
Published : October 11, 2026 at 10:24 AM IST
Cristiano Ronaldo Suspension : పోర్చుగల్ ఫుట్బాల్ స్టార్ క్రిస్టియానో రొనాల్డోకు ఆ దేశ ఫుట్బాల్ ఫెడరేషన్ షాకిచ్చింది. అతడిపై పోర్చుగల్ ఫుట్బాల్ సంఘం తాత్కాలిక నిషేధం విధించింది. ఒక టోర్నీ నడుస్తుండగా జాతీయ జట్టు నుంచి నిష్క్రమించాడనే కారణంగా అతడిపై ఈ వేటు వేసింది. అయితే నేషన్స్ లీగ్లో డెన్మార్క్తో మ్యాచ్కు ముందు రొనాల్డో జట్టును వీడాడు. హెడ్ కోచ్ జోర్జ్ జీసెస్తో వివాదం కారణంగానే అతడు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. ఇందుకు నార్వేతో మ్యాచ్లో జట్టులోకి తీసుకుంటానని చెప్పిన కోచ్ జోర్జ్, తనను బెంచ్ మీదే కూర్చోబెట్టాడని రొనాల్డో ఆరోపించాడు.
అయితే డెన్మార్క్తో పోరుకు ముందు జాతీయ జట్టు నుంచి తప్పుకున్నందుకు సహచరులు, అభిమానులకు అతడు క్షమాపణలు చెప్పాడు. కాగా, జాతీయ జట్టుకు మాత్రం ఆడేందుకు, జట్టును గెలిపించడానికి ఎల్లప్పుడూ అందుబాటులో ఉంటానని చెప్పాడు. అయితే జట్టు నుంచి వెళ్లిపోవడాన్ని మాత్రం పోర్చుగల్ ఫుట్బాల్ ఫెడరేషన్ తీవ్రంగా పరిగణించింది. అందుకే అతడిపై క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకుంది. అంతేకాకుండాఈ విషయంపై విచారణ సైతం చేపట్టింది. నేషన్స్ లీగ్లో నార్వేతో మ్యాచ్లో రొనాల్డో సబ్స్టిట్యూట్గా ఉన్నాడు. కానీ బరిలోకి దిగలేదు. రొనాల్డో స్థానంలో గత మూడు మ్యాచ్ల్లో ఆడిన గొంకాలో రమోస్ గోల్స్ కొట్టాడు. జోర్జ్ జీసెస్ పోర్చుగల్ కోచ్గా ఈ ఏడాది జులైలో బాధ్యతలు చేపట్టాడు.