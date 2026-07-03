రిటైర్మెంట్ రూమర్స్ వేళ 'రొనాల్డో ప్రపంచ రికార్డ్'- ఫిఫాలో తొలి ప్లేయర్గా ఘనత
క్రొయేషియా vs పోర్చుగల్ పోరు - ఈ మ్యాచ్లో అరుదైన ఘతనలు సాధించిన క్రిస్టియానో రొనాల్డో- ఏకైక ప్లేయర్గా రికార్డ్
Published : July 3, 2026 at 4:06 PM IST
Portugal vs Croatia : పోర్చుగల్ సాకర్ దిగ్గజం 41ఏళ్ల క్రిస్టియానో రొనాల్డో నయా హిస్టరీ క్రియేట్ చేశాడు. 2026 ఫిఫా ప్రపంచ కప్ 'రౌండ్ ఆఫ్ 32'లో క్రొయేషియాతో జరిగిన మ్యాచ్లో పోర్చుగల్ 2-1 తేడాతో విజయం సాధించింది. ఈ క్రమంలోనే రొనాల్డో ఫిఫా టోర్నమెంట్ చరిత్రలో కీలక రికార్డును కూడా నెలకొల్పాడు. మరి ఆ రికార్డు ఏంటంటే?
ఒక్క మ్యాచ్ రెండు రికార్డులు
టొరంటో వేదికగా శుక్రవారం తెల్లవారుజామున పోర్చుగల్ - క్రొయేషియా మధ్య మ్యాచ్ జరిగింది. ఈ మ్యాచ్లో బరిలోకి దిగడంతోనే రొనాల్డో అరుదైన ఘనత సాధించాడు. ఫిఫా చరిత్రలో నాకౌట్ మ్యాచ్ ఆడిన అత్యంత పెద్ద వయస్కుడిగా రికార్డు కొట్టాడు. నేటికి రొనాల్డో వయసు 41ఏళ్ల 147 రోజులు. అంతేకాకుండా ఈ మ్యాచ్లో అతడు ఓ గోల్ సాధించాడు. సెకండ్ హాఫ్లో 68వ నిమిషంలో పెనాల్టీ కిక్ ద్వారా రొనాల్డో గోల్ కొట్టాడు. దీంతో ఫిఫా హిస్టరీలో నాకౌట్ మ్యాచ్ల్లో గోల్ సాధించిన అత్యంత పెద్ద వయస్కుడిగానూ రొనాల్డో సరికొత్త రికార్డు నెలకొల్పాడు.
అంతకుముందు ఈ రికార్డు పోర్చుగల్ ఆటగాడు పేపే పైన ఉంది. అతడు 39ఏళ్ల 283 రోజుల వయసులో 2022 ప్రపంచకప్లో స్విట్జర్లాండ్పై గోల్ చేశాడు. దీంతో ఈ మ్యాచ్కు ముందు పేపే పైనే ఈ రికార్డు కొనసాగుతూ వచ్చింది. తాజాగా దాన్ని రొనాల్డో బ్రేక్ చేశాడు. అయితే ఓవరాల్గా ఫిఫా ప్రపంచ కప్ చరిత్రలో గోల్ చేసిన అత్యంత పెద్ద వయస్కుడిగా మాత్రం రోజర్ మిలా (కామెరూనియన్) కొనసాగుతున్నారు. అతడు 42ఏళ్ల 39 రోజుల వయస్సులో 1994 ఫిఫా ప్రపంచ కప్లో రష్యాపై గోల్ కొట్టాడు.
Cristiano Ronaldo ✨#FIFAWorldCup pic.twitter.com/cDkBhF1jzy— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 3, 2026
నాకౌట్లో తొలిసారి
ఫిఫా ప్రపంచ కప్ నాకౌట్ మ్యాచ్లో గోల్ సాధించడం రొనాల్డోకు ఇదే తొలిసారి కావడం విశేషం. అతడు అంతకుముందు ఫిఫాలో అనేక గోల్స్ చేసినా, కీలకమైన నాకౌట్ మ్యాచ్ల్లో మాత్రం గోల్ కొట్టలేదు. తాజా మ్యాచ్తో రొనాల్డో కెరీర్లో ఆ లోటు కూడా తీరిపోయింది. ఇక ప్రస్తుత వరల్డ్కప్లో రొనాల్డోకు ఇది మూడో గోల్. గ్రూప్ స్టేజ్లో అతడు ఉజ్బెకిస్థాన్పై రెండు గోల్స్ చేశాడు. అలాగే ఓవరాల్గా ఫిఫాలో రొనాల్డోకు ఇది 15వ గోల్.
ఈ రూమర్స్కు చెక్
కెరీర్ చివరిదశలో ఉన్న రొనాల్డో ఈ వరల్డ్కప్ ముగిసేలోపే రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేస్తాడని ప్రచారం మొదలైంది. పైగా దీనిపై తన నిర్ణయాన్ని ఈ వరల్డ్కప్లోనే ప్రకటిస్తాడని రొనాల్డో సోదరి ఈ మ్యాచ్కు ముందు సోషల్ మీడియాలో ఓ పోస్టు షేర్ చేసింది. దీంతో అభిమానుల్లో ఉత్కంఠ నెలకొంది. అయితే మ్యాచ్ ముగిసిన తర్వాత రొనాల్డో ఈ ప్రచారంపై స్పందించాడు. తొందపడి ఎప్పుడూ తాను నిర్ణయాలు తీసుకోనని స్పష్టం చేశాడు.
'నేను తొందరపడి ఏ నిర్ణయం తీసుకోను. ఏ విషయంలోనైనా ఈ వరల్డ్కప్ ముగిసిన తర్వాతే నిర్ణయం తీసుకుంటా' అని రొనాల్డో రిటైర్మెంట్పై క్లారిటీ ఇచ్చాడు. కాగా, తాజా విజయంతో పోర్చుగల్ రౌండ్ ఆఫ్ 16 (ప్రీ క్వార్టర్స్) కు అర్హత సాధించింది. ఇక ప్రీ క్వార్టర్స్లో ఆ జట్టు స్పెయిన్ ఢీ కొట్టాల్సి ఉంది. ఈ మ్యాచ్ జులై 07న జరగనుంది.
A late winner sends Portugal into the Round of 16! 👏#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 3, 2026
ఇక మ్యాచ్ విషయానికొస్తే, తొలి అర్ధభాగంలో ఏ జట్టు కూడా గోల్ కొట్టలేదు. కానీ అద్భుతమై ఆటతో క్రొయేషియా ఆకట్టుకుంది. రెండో అర్ధభాగం ప్రారంభంలోనే ఇవాన్ పెరిసిచ్ కొట్టిన గోల్తో క్రొయేషియా ఆధిక్యంలోకి వచ్చింది. ఆ తర్వాత 68వ నిమిషంలో పెనాల్టీ ద్వారా రొనాల్డో గోల్ సాధించి, స్కోరును సమం చేశాడు. అదనపు సమయంలోని 94వ నిమిషంలో గొంజలో రామోస్ గోల్ సాధించి పోర్చుగల్ను విజేతగా నిలిపాడు.
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