రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన క్రిస్టియానో రొనాల్డో
Cristiano Ronaldo Retirement: ఫుట్బాల్ దిగ్గజం క్రిస్టియానో రొనాల్డో అంతర్జాతీయ ఫుట్బాల్ నుంచి రిటైర్మెంట్ తీసుకున్నాడు. ఈ మేరకు తాజాగా తన నిర్ణయాన్ని ప్రకటించాడు.
Published : November 5, 2026 at 4:41 PM IST
ఫుట్బాల్ దిగ్గజం క్రిస్టియానో రొనాల్డో సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. అంతర్జాతీయ ఫుట్బాల్ కెరీర్కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు. ఇకపై పోర్చుగల్ తరపున ఆడబోనని తన నిర్ణయాన్ని రొనాల్డో గురువారం ప్రకటించాడు. దీంతో రెండు దశాబ్దాల రొనాల్డో సుదీర్ఘ ప్రయాణానికి ఫుల్స్టాప్ పడింది.
"పోర్చుగీస్ ప్రజలారా, మన జాతీయ జట్టు 7వ నంబర్ జెర్సీని నేను తిరిగి అప్పగించాల్సిన రోజు వచ్చింది. ఇది కేవలం నా ఒక్కడిదే అని నేను ఎప్పుడూ భావించలేదు. కానీ 23 ఏళ్లుగా ఈ జెర్సీనీ ధరించి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న స్టేడియాలకు తీసుకువెళ్లే అదృష్టం, బాధ్యత నాకు లభించాయి" అని 41 ఏళ్ల రొనాల్డో సోషల్ మీడియాలో ఒక వీడియో సందేశంలో మాట్లాడుతూ పేర్కొన్నాడు.
రొనాల్డో అంతర్జాతీయ ఫుట్బాల్ కెరీర్
2003 ఆగస్టు 20న రొనాల్డో అంతర్జాతీయ ఫుట్బాల్లోకి అడుగుపెట్టాడు. అప్పటి నుంచి తన జాతీయ జట్టు పోర్చుగల్కు ఆడుతున్నాడు. రొనాల్డో ఇప్పటివరకు పోర్చుగల్ తరపున 234 మ్యాచ్ల్లో ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. ఇందులో 146 అంతర్జాతీయ గోల్స్ సాధించాడు. తన కెరీర్లో రొనాల్డో ఆరు ఫిఫా ప్రపంచ కప్లలో పాల్గొన్నాడు. వ్యక్తిగతంగా కెరీర్లో అనేక ఘనతలు సాధించినప్పటికీ ఫిఫా వరల్డ్కప్ మాత్రం రొనాల్డోకు అందని ద్రాక్షలాగే మిగిలింది.