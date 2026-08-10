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'రెస్టారెంట్ వాళ్లతో గొడవ పడ్డావా?'- బాక్సర్ లవ్లీనాను అభినందించిన మోదీ

గ్లాస్గో కామన్వెల్త్ క్రీడల్లో పతకాలు సాధించిన అథ్లెట్లను కలిసిన మోదీ- క్రీడాకారులతో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడిన ప్రధాని - ఫొటోలు వైరల్

2026 కామన్వెల్త్ పతక విజేతలతో ప్రధాని మోదీ
2026 కామన్వెల్త్ పతక విజేతలతో ప్రధాని మోదీ (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 10, 2026 at 11:07 AM IST

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PM Modi Meets Commonwealth Medal Winners : 2026 గ్లాస్గో కామన్వెల్త్ గేమ్స్‌లో పతకాలు సాధించి తిరిగి భారత్​కు వచ్చిన అథ్లెట్లను ప్రధాని నరేంద్రమోదీ ఆదివారం కలిశారు. దిల్లీలో తన నివాసంలో పతకాలు సాధించిన అథ్లెట్లతో ప్రధాని సరదాగా మాట్లాడారు. ఈ క్రమంలో అథ్లెట్లను అభినందించిన ఆయన, క్రీడల సన్నద్ధం, గ్లాస్గోలో అథ్లెట్లకు ఎదురైన అనుభవాల గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈ క్రమంలో గ్లాస్గోలోని ఓ రెస్టారెంట్​లో భారత్ మ్యాప్​ను తప్పుగా ముద్రించడంపై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసిన బాక్సర్ లవ్లీనా బోర్గోహైన్‌ను ప్రధాన మోదీ అభినందించారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను ప్రధాని కార్యాలయం సోమవారం విడుదల చేసింది.

"రెస్టారెంట్​ వాళ్లతో ఏంటి గొడవ?" అని లవ్లీనాను మోదీ అడిగారు. దీనికి ఆమె నవ్వుతూ సమాధానం చెప్పింది. "సార్, అది మాకు హ్యాపీ మూమెంట్​. ఆ మూమెంట్​ను రెస్టారెంట్​లో సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం. ఆ సమయంలో అక్కడ మన జాతీయ జెండా తప్పుగా ముద్రించి ఉండటం నాకు నచ్చలేదు. అందుకే వాళ్లకు మర్యాదపూర్వకంగానే చెప్పాను. వాళ్లు కూడా నా అభ్యర్థనను అంగీకరించి అందులో మార్పులు చేశారు" అని లవ్లీనా రిప్లై ఇచ్చింది.

దీనికి ఆమెను ప్రధాని అభినందించారు. విజయాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్న సమయంలోనూ అది గమనించి అభ్యంతరం తెలుపడం ఆలోచనాత్మకమైనదని అన్నారు. దీనిని ప్రజలు ప్రజలు చాలా కాలం పాటు గుర్తుంచుకుంటారని మోదీ చెప్పారు. అయితే ఆమె వెళ్లిన రెస్టారెంట్​లో నాప్కిన్లపై భారత్ మ్యాప్​ తప్పుగా ముద్రించి ఉంది. అందులో పూర్తిస్థాయి కశ్మీర్, నార్త్ ఈస్ట్ రాష్ట్రాలు లేకుండానే అసంపూర్తిగా పటాన్ని ముద్రించారు. దీని గమనించిన ఆమె అభ్యంతరం తెలిపింది. కాగా, ఆమె ఈ కామన్వెల్త్​లో 75 కేజీల విభాగంలో రజత పతకం సాధించింది.

అలాగే ఇతర పతక విజేతలతోనూ మోదీ సుదీర్ఘంగా మాట్లాడారు. స్వర్ణ పతక విజేత బాక్సర్ సాక్షి చౌదరితో సహా మరికొందరు ఛాంపియన్‌లతో మాట్లాడుతూ కనిపించారు. గోల్డ్ మెడలిస్ట్ సాక్షి చౌదరి మోదీ నిరాడంబరతను ప్రశంసిస్తూ, 'ప్రధానమంత్రిని కలవడం మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది, ఆయన నిరాడంబర స్వభావం మమ్మందరినీ ఆకర్షించింది' అని తెలిపింది. ఈ మేరకు ఓ సెల్ఫీ వీడియోను పోస్టు చేసింది. ఈ సమావేశంలో కేంద్ర క్రీడల మంత్రి మన్​సుఖ్ మాండవీయా, ఒలింపిక్ ఇండియా అధ్యక్షురాలు పీటీ ఉష ఉన్నారు.

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