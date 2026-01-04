'మోదీ కృషితోనే భారత్కు కామన్వెల్త్ గేమ్స్- 2036 ఒలింపిక్స్ కూడా తీసుకురావాలి'- ICC ఛైర్మన్ జై షా
2036 ఒలింపిక్స్పై ప్రధాని మోదీ కామెంట్స్- గత 10ఏళ్లలో అంతర్జాతీయ క్రీడా పోటీలను సమర్థంగా నిర్వహించామని వ్యాఖ్య- వాలీబాల్ ఛాంపియన్షిప్ పోటీల ప్రారంభోత్సవంలో మాట్లాడిన పీఎం
Published : January 4, 2026 at 9:05 PM IST
PM Modi On 2036 Olympics : 2036 ఒలింపిక్స్ క్రీడలను నిర్వహించేందుకు భారత్ పూర్తి స్థాయిలో సన్నద్ధమవుతోందని ప్రధాన మంత్రి నరేంద్రమోదీ అన్నారు. గత 10ఏళ్లలో అంతర్జాతీయ క్రీడలకు భారత్ వేదికగా నిలిచిందని మోదీ అన్నారు. వారణాసిలో 72వ జాతీయ వాలీబాల్ ఛాంపియన్షిప్ పోటీల ప్రారంభోత్సవంలో ప్రధాని వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా మాట్లాడారు.
'భారత్లో గత దశాబ్ద కాలంలో 20కిపైగా ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ క్రీడా పోటీలు నిర్వహించాం. అండర్- 17 ఫిఫా వరల్డ్కప్, చెస్ టోర్నమెంట్, హాకీ వరల్డ్ కప్ లాంటి అంతర్జాతీయ ఈవెంట్లను భారత్ విజయవంతంగా నిర్వహించింది. తదుపరి 2030లో జరగనున్న కామన్వెల్త్ గేమ్స్కు కూడా భారతే ఆతిథ్యం ఇస్తుంది. అలాగే 2036లో ఒలింపిక్ క్రీడలను నిర్వహించేందుకు భారత్ పూర్తిస్థాయిలో సన్నద్ధమవుతోంది' అని మోదీ పేర్కొన్నారు.
కాగా, భారత్ అభివృద్ధి వృత్తాంతాన్ని ప్రధాని మోదీ వాలీబాల్ ఆటతో పోల్చారు. ఎలాంటి గెలుపైనా ఏ ఒక్కరి వల్ల సాధ్యపడదనే విషయాన్ని ఈ ఆట తెలియజేస్తుందని, మన సమన్వయం, విశ్వాసం, జట్ల సన్నద్ధతపైనే విజయం ఆధారపడి ఉంటుందని అన్నారు. ఇందులో ప్రతి ఒక్కరి పాత్ర, బాధ్యత ఉంటుందని, వాటిని సమర్థంగా నిర్వహించిననప్పుడే మనం విజయం సాధిస్తామని మోదీ పేర్కొన్నారు.
ఈ జాతీయ వాలీబాల్ ఛాంపియన్షిప్ పోటీలు జనవరి 4 నుంచి 11 వరకు జరగనున్నాయి. ఈ పోటీల్లో దేశవ్యాప్తంగా 58 జట్లకు చెందిన వెయ్యికిపైగా క్రీడాకారులు పాల్గొంటున్నారు. ఈ పోటీలతో వారణాసి నగరం జాతీయ స్థాయి క్రీడా, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలకు వేదికగా మారుతుందని వాలీబాల్ ఛాంపియన్షిప్ నిర్వాహకులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
మోదీ కృషితో భారత్కు కామన్వెల్త్ గేమ్స్!
అంతకుముందు ఒలిపింక్స్పై ఐసీసీ చైర్మన్ జైషా కూడా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆదివారం తెల్లవారుజామున గుజరాత్ రాష్ట్రం సూరత్లో జరిగిన 'రన్ ఫర్ గర్ల్ చైల్డ్ మారథాన్' ఈవెంట్లో పాల్గొన్నారు. ఈఈవెంట్లో జైషా మాట్లాడుతూ, 2030 కామన్వెల్త్ క్రీడలు భారత్కు తీసుకురావడంలో ప్రధాని మోదీ కృష్టి ఎంతో ఉందని చెప్పారు. '2030లో కామన్వెల్త్ క్రీడలను ప్రధానమంత్రి మోదీజీ భారత్కు తీసుకువచ్చారు. కానీ మనం అక్కడితో ఆగకూడదు. 2036లో ఒలింపిక్స్ను కూడా ఇక్కడికి తీసుకురావాలి. 2024 ఒలింపిక్స్లో మనం ఎనిమిది పతకాలు గెలిచాం. కానీ 2036లో ఎనిమిది పతకాలు సరిపోవు'
#WATCH | Surat, Gujarat | ICC Chairman Jay Shah says, " the prime minister has brought the commonwealth games to india in 2030, but we shouldn't stop there. we must also bring the olympics here in 2036. we won eight medals in the 2024 olympics, but i want to tell you all that… https://t.co/Brh0vtq73s pic.twitter.com/aKfGCHjBjX— ANI (@ANI) January 4, 2026
'అప్పుడు మనం కనీసం 100 పతకాలు గెలవాలి. ఆ 100 పతకాలలో కనీసం 10 పతకాలు గుజరాత్ నుంచే గెలుస్తామని నాకు పూర్తి నమ్మకం ఉంది. 2023 వన్డే వరల్డ్కప్లో ట్రోఫీ నెగ్గలేకపోయినా, మనం ప్రజల హృదయాలను గెలుచుకున్నాం. ఆ తర్వాత 2024లో మనం హృదయాలతోపాటు కప్పును గెలుస్తామని ఓ సందర్భంలో చెప్పాను. చెప్పినట్లే 2024 టీ20 ప్రపంచ కప్ ట్రోఫీని గెలుచుకున్నాం. గతేడాది ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో కూడా విజేతగా నిలిచాం' అని జైషా అన్నారు.